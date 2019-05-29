《权力的游戏》完结：这也许是一个时代的落幕

“你的守望在此终结，你做的非常好”

在纪录片《最后的守望》的结尾，D·B·威斯对琼恩雪诺的扮演者基特哈灵顿说出了这句话，听到这句话，基特忍不住抽泣了一声，身边的演职人员也有不少人红了眼圈。基特戏份的杀青意味着这场传奇一般的演出的落幕，也意味着，我们所有人的梦，在这一刻醒来。





关于我与《冰与火之歌》的缘分，我已经说了好多次，大学里相对轻松的时光让我接触到了这部伟大作品的前四卷并且深深为之着迷。当听到它要被拍成美剧之时，我的心里充满了疑惑，因为我觉得这样一部作品想要影视化，实在不是一件容易的事。2011年春天，当我身处在临近毕业的焦虑之中时，以《冰与火之歌》原著基础改编的美剧《权力的游戏》正式开播，我和这部剧的缘分也正式开始。

当第一集播出时，便打消了我对于它的疑虑。在之前看选角剧照的时候，我并没有觉得这些演员跟角色有多贴切，但当他们出现在屏幕之上，穿着那些戏服说着那些台词的时候，让我在一瞬间觉得肖恩宾就是忠君爱民的艾德史塔克、彼得丁拉基就是智慧过人的提利昂兰尼斯特、艾丹吉伦就是狡猾多端的培提尔贝里席等等，几乎每一位演员都将角色在书中的形象完美的呈现在剧集之中。





当然，之所以这部剧能够这么精彩的呈现在我们面前，是因为有着《冰与火之歌》这部原著的强大支撑，2DB在原著基础上的改编可以说占了很大的便宜，甚至有的集原著作者乔治马丁亲自下场当编剧，才使得在删除掉了原著中大量的支线情节后，为我们展现了一个最精彩的“权力的游戏”的故事。而从第六季开始，当失去了原著的支撑之后，2DB编故事能力的不足便显现了出来，直到第八季发展成了灾难性的结局。

在这部剧的早期，特别是第一季、第二季时，受经费所限，几乎没有出现什么大规模的战争场面，大多数时间靠的都是大段的文戏来展现人物矛盾和推动剧情，但这却让人觉得非常过瘾，从角色的大段对话中寻找细枝末节成为了一种乐趣，而在这部剧的后期，经费有了，战斗场面增多了，但角色的台词和质量却出现了断崖式的下降。

这里说一个很直观的感受。2019年春节过后，我参与到黑城堡“《权力的游戏》回顾之旅”的项目中，在为自己写的文配截图的时候我发现，前四季几乎每次截画面都会截到角色在说台词，而到了后几季时，大部分时间截到的画面都是角色在做表情管理，很少在说台词，光是这一点，就很能说明问题。

九年的时光感觉很长，却又很短，九年的时光里变化很多：我换了五份工作，谈了三次恋爱，又失了三次恋，认识了很多朋友，又失去了一些朋友，跟《冰与火之歌》的中文编译团队在一起玩过，去过了核聚变，跟黑城堡的妮女王喝过酒，跟机核的白广大吃过饭.......，而这九年里不变的事只有一件，那就是几乎在每一年的春天里，都会有一场来自维斯特洛的美梦陪伴着我。





接下来我要说一点我自己对美剧的隐忧。

虽然《权力的游戏》以一个灾难性的结局仓促完结，但总的来说，这部剧仍然是一部质量非常非常高的美剧，从完结后各方面放出的消息来看，这部剧的烂尾完全是因为编剧们的能力不足和不再想继续写下去了而已，其他因素的影响只占到了很少一部分。

这跟之前很多烂尾的“神剧”并不一样，在那些烂尾的“神剧”里，我们通常都能看到这样一个规律，那就是剧集在制作初期并没有引起社会关注，而且已经写好了一个较为完整的剧本，但在播出后，剧集凭借着上乘的质量引发了社会关注，在大量观众的呼声和投机资本的逼迫下，制作方不得不把本该完结的剧集拉长，不断的拉长，直到在观众口碑和投资的双下降中不得不草草结束，比如《越狱》、《行尸走肉》、《大西洋帝国》等等；而近些年我见过的最有数最知道见好就收的优质美剧，就是《绝命毒师》了。





这里我还想说一句《西部世界》，这部剧当初开播之时引发的热度可是不小，第一季的结尾对我个人而言相当棒，完结的干脆利落，让人久久回味。然而在第一季取得了巨大成功之后，我们就听到了制片方在资本的运作下继续拍摄第二季第三季的消息，而结果我们也都看到了，在《西部世界》第二季中，当初给我们的那种惊艳感已经消失了，开始出现大量无意义的情节和镜头，BUG也越来越多。





这种内容的剧集越是拉长，就越会让创作者心有余而力不足，而前几天我们也看到了《西部世界》第三季放出了预告，不出意外的话，下一季的《西部世界》评分将会更低。

一直以来，HBO在我们心中都是美剧品质的保证，但近几年来，这种精品剧的市场却越来越萎缩，因为，NETFLIX这样的流媒体平台出现了。这也许是时代发展的一个讽刺所在，生活节奏越来越快让人们在看剧方面也越来越不肯动脑，观众越来越不喜欢绞尽脑汁的看一集电视剧然后用一周的时间去讨论去分析，而是喜欢去接受更表象的直接刺激，还有人们也不愿意一周一集的费劲追，像NETFLIX这样一次放出一整季剧集，让观众想看就看个爽的越来越受到欢迎。

而且从数量上看，NETFLIX也占尽了优势，我们仔细留意就会发现，现在暴露在我们视线中的美剧NETFLIX占得比重越来越高，HBO这样的平台出1部精品剧的时间NETFLIX能出50部普通的剧。

那么对于观众来说，同样是年费会员，你是愿意在HBO看上10部精品剧还是在NETFLIX上看500部一般般的剧（而且这500部剧里总能有10部8部比较不错的高分剧）？

答案显而易见。

而这又会反过来逼迫精品剧制作方，如果你是HBO，面对当今时代的发展变化，你着急不着急？你慌不慌？为了赚钱，你就只能像NETFLIX一样加快制作速度，加大制作数量，这又导致剧集的品质急剧下降。说句偏激的，《火线》这部足以载入史册的神剧放在今天，百分之百出不来。

但时代的车轮我们谁也无法阻挡，时代的发展必将带来娱乐方式的更加快速和低智，那个用心做好剧的年代已经不复存在，以后我们将会看到越来越多的平庸剧集，而且是那种大投资大场面的平庸剧集。

我之所以说《权力的游戏》的完结会是一个时代的落幕，是因为到今天为止，似乎只有这部剧还在被全世界的人所关注和讨论。而从此以后，将很少会再有能引发全球关注的美剧，质量平庸、精准针对观众群体的剧将会越来越多，观众的口味也将会越来越分化，而那种所有人都在线下线上讨论同一部剧集的时代，将会一去不返。



