网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>看点不足思考无效——《宝莱坞机器人2》

看点不足思考无效——《宝莱坞机器人2》

加入收藏

2019-6-3 20:04:46

看点不足思考无效——《宝莱坞机器人2》

今天介绍印度脑洞大片的续集《宝莱坞机器人2.0：重生归来 2.0》。

片名Enthiran 2(2018)，别名宝莱坞机器人之恋2 / 宝莱坞机器人之恋2.0。

 

作为《宝莱坞机器人之恋》正统续集，影片故事依旧围绕当初那个超级人工智能“七弟”展开。这次七弟要对付的并不是来自同行的威胁，而是要对付来自同类的攻击。

 

就在印度人民沉迷于手机不能自拔时，所有人的手机全部像长了翅膀一样飞上天空。低头族们的生活瞬间乱了套，大家纷纷跑到警局报案，要求召回手机。

而数十万台手机仿佛成了精。手机们消失后，又密密麻麻地采用密集物的形式忽然出现，要么以残忍手段杀害人类，要么以暴力手段破坏通信设施，犹如鬼魅一般。

印度政府因此头疼不已，不得不请出当年明令禁止发展的人工智能。发明人工智能的科学家瓦西或成最大赢家，而当初被肢解禁用的七弟再次获得生机。

 

影片前半部分宛如科技恐怖电影，人们片刻不离的手机瞬间成了幽灵般的凶手。一时间人心惶惶，大家都不知道这一系列凶案背后的目的是什么，也不知道是谁在操纵这一切。

 

【剧透预警】

随着剧情满满推进，凶手仿佛自首一般突然出现。

原来这部影片的诉求是发展科技的同时要注意环境保护，做到人与自然可持续发展，不能只顾人类自己而破坏了其他生物的生存权利。

 

造成整件事情的幕后元凶其实是一名鸟类学家帕克什·拉詹。他专门从事鸟类研究工作，他发现手机通信技术发展会造成鸟类快速灭绝，于是奔走疾呼想引起社会各界人士对鸟类保护、对自然保护的重视。

可结果换来的只是一阵阵嘲笑，被逼无奈的帕克什·拉詹只得选择自尽。死后他的怨念聚集形成实体，通过控制人类手机进行复仇，通信设备厂商和主管通信的官员都是他的复仇目标，那些通信基础设施也是破坏目标，凡是会对鸟类生活产生影响的事物都是他的目标。

 

至此真相大白，一切都是鸟人的抗争。

帕克什·拉詹本身造型也极力像鸟类靠拢，化身怨灵的造型，和《鸟人》如出一辙。

 

影片出发点可能还不错，提倡人与自然和谐有序发展，可是剧本实在有些拖沓，最最美中不足的就是怨灵设定。

这种让人想到《咒怨》的设定，瞬间让影片从科幻电影变成了玄幻电影，可能再来点刮风下雨，还能加点儿渡劫进去，变成修真电影。

或许主创想通过影片唤起人们对可持续发展的思考，但略显拖沓的剧情和摇摆不定的风格，让观众们很难将精力放在思考上。

 

相信冲着第一部脑洞大开的样子，还是会有很多人想看第二部脑洞会开多大。

总体来说，第二部的脑洞程度不如第一部。在不断加入硬广告的同时，影片中大开脑洞的几处情节也是在模仿第一部中的成功要素。

比如整齐划一的机器人军团、不同方式的机器人合体等，都是第一部中出现过的镜头，能够让人瞬间想到前部作品的著名画面。模仿之余也暴露了本片在创意方面黔驴技穷，脑洞大幅缩小。

时隔八年，影片在演员方面保持了男主角不变，瓦西和七弟依旧由拉吉尼坎塔 Rajinikanth出演。一般的，动作电影总会要选用形体较好的人做主角，而现在七弟的身材比例和身材造型实在不咋地，考虑到演员是年近古稀的老人，算了，还是说他比较敬业吧。

唯一的亮点就是戏份不多的女配角机器人艾米·杰克逊 Amy Jackson。她作为全片唯一的女星演员，为影片增色不少。

 

本片时长148分钟，其实在100分钟左右的时候就可结束了，后面的一大段战斗戏有点画蛇添足。大陆上映版是107分钟，删减了一些内容或许也不是坏事，毕竟时长短了，影院周转起来更快。当然，如果想体验原汁原味的《宝莱坞机器人2》，那就得看完整版。

 

创意一般脑洞缩小，

看点不足思考无效。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 科幻(3174) 酷(1519) 动作片(1452) 印度(244) 娱乐片(876)

6.0 

宝莱坞机器人2.0：重生归来 (2018)

影评(2)

收藏(34)

宝莱坞机器人2.0：重生归来/2.0(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8191675/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511724名成员76642个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 