看点不足思考无效——《宝莱坞机器人2》 今天介绍印度脑洞大片的续集《宝莱坞机器人2.0:重生归来 2.0》。 片名Enthiran 2(2018),别名宝莱坞机器人之恋2 / 宝莱坞机器人之恋2.0。 作为《宝莱坞机器人之恋》正统续集,影片故事依旧围绕当初那个超级人工智能“七弟”展开。这次七弟要对付的并不是来自同行的威胁,而是要对付来自同类的攻击。 就在印度人民沉迷于手机不能自拔时,所有人的手机全部像长了翅膀一样飞上天空。低头族们的生活瞬间乱了套,大家纷纷跑到警局报案,要求召回手机。 而数十万台手机仿佛成了精。手机们消失后,又密密麻麻地采用密集物的形式忽然出现,要么以残忍手段杀害人类,要么以暴力手段破坏通信设施,犹如鬼魅一般。 印度政府因此头疼不已,不得不请出当年明令禁止发展的人工智能。发明人工智能的科学家瓦西或成最大赢家,而当初被肢解禁用的七弟再次获得生机。 影片前半部分宛如科技恐怖电影,人们片刻不离的手机瞬间成了幽灵般的凶手。一时间人心惶惶,大家都不知道这一系列凶案背后的目的是什么,也不知道是谁在操纵这一切。 【剧透预警】 随着剧情满满推进,凶手仿佛自首一般突然出现。 原来这部影片的诉求是发展科技的同时要注意环境保护,做到人与自然可持续发展,不能只顾人类自己而破坏了其他生物的生存权利。 造成整件事情的幕后元凶其实是一名鸟类学家帕克什·拉詹。他专门从事鸟类研究工作,他发现手机通信技术发展会造成鸟类快速灭绝,于是奔走疾呼想引起社会各界人士对鸟类保护、对自然保护的重视。 可结果换来的只是一阵阵嘲笑,被逼无奈的帕克什·拉詹只得选择自尽。死后他的怨念聚集形成实体,通过控制人类手机进行复仇,通信设备厂商和主管通信的官员都是他的复仇目标,那些通信基础设施也是破坏目标,凡是会对鸟类生活产生影响的事物都是他的目标。 至此真相大白,一切都是鸟人的抗争。 帕克什·拉詹本身造型也极力像鸟类靠拢,化身怨灵的造型,和《鸟人》如出一辙。 影片出发点可能还不错,提倡人与自然和谐有序发展,可是剧本实在有些拖沓,最最美中不足的就是怨灵设定。 这种让人想到《咒怨》的设定,瞬间让影片从科幻电影变成了玄幻电影,可能再来点刮风下雨,还能加点儿渡劫进去,变成修真电影。 或许主创想通过影片唤起人们对可持续发展的思考,但略显拖沓的剧情和摇摆不定的风格,让观众们很难将精力放在思考上。 相信冲着第一部脑洞大开的样子,还是会有很多人想看第二部脑洞会开多大。 总体来说,第二部的脑洞程度不如第一部。在不断加入硬广告的同时,影片中大开脑洞的几处情节也是在模仿第一部中的成功要素。 比如整齐划一的机器人军团、不同方式的机器人合体等,都是第一部中出现过的镜头,能够让人瞬间想到前部作品的著名画面。模仿之余也暴露了本片在创意方面黔驴技穷,脑洞大幅缩小。 时隔八年,影片在演员方面保持了男主角不变,瓦西和七弟依旧由拉吉尼坎塔 Rajinikanth出演。一般的,动作电影总会要选用形体较好的人做主角,而现在七弟的身材比例和身材造型实在不咋地,考虑到演员是年近古稀的老人,算了,还是说他比较敬业吧。 唯一的亮点就是戏份不多的女配角机器人艾米·杰克逊 Amy Jackson。她作为全片唯一的女星演员,为影片增色不少。 本片时长148分钟,其实在100分钟左右的时候就可结束了,后面的一大段战斗戏有点画蛇添足。大陆上映版是107分钟,删减了一些内容或许也不是坏事,毕竟时长短了,影院周转起来更快。当然,如果想体验原汁原味的《宝莱坞机器人2》,那就得看完整版。 创意一般脑洞缩小, 看点不足思考无效。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 科幻(3174) 酷(1519) 动作片(1452) 印度(244) 娱乐片(876)

