《无所不能》失明状态下，攻克恋爱与杀人双重技术难题

两个失明的人如何谈一场充满阳光的恋爱？一个看不到任何东西的人如何在虎视眈眈的注视下完成复仇杀人？

一部电影如果可以完美解决其中一个问题，那么就一定是一部非常好看的电影了，6月5日上映的《无所不能》就是这样一部“创造奇迹”的电影，观众看到一段感人又浪漫的爱情，同时，也关注到残障人士内心世界的积极与消极，影片让两个失明的人因为一场爱情，让早已接受黑暗的宿命感重新燃起希望之光，但是，影片又迅速打破这份美好，让人堕入更为黑暗的社会原罪之中——社会对残障人士的歧视，普遍存在的性侵，警方的贪腐，以及权利对于普通人的压迫，俱都迎面而来，一个本就看不到光明的人，如何战胜黑暗？

近年来印度电影佳作频出，正是得益于其内容的大胆与技法的成熟，敢说敢拍敢上，直指印度社会原罪，而《无所不能》也凭借极其商业化的故事与深刻主题，在印度本土票房超越了《神秘巨星》，跻身印度年度十佳电影，可以说是横扫影市。

对于《无所不能》，情绪随故事而动是最好的解读方式，影片前半段的浪漫爱情与后半段的暗黑复仇让影片呈现截然相反的两种气质，但因为深爱所以悍而无畏又让影片浑然一体，尤其复仇计划，再一次颠覆观影认知。

影片开始，带着勃勃生机，两个失明的人，在被迫相亲时竟然“一见钟情”，继而开始了一场暖心的秘制爱情，之后操办结婚、规划正在建设中的新房……此时，影片投递给观众的都是积极的情绪——盲人是可以在这个社会中像正常人一样恋爱生活。

但突如其然是性侵打断了这份单纯美好，罪犯当议员的哥哥，贪污的警员，纷纷登场，社会对残疾人的挤逼顿时显现原形，生活，原来是如此的脆弱，不堪一击，但又如此的残忍，可以瞬间将美好化为乌有，并点燃仇恨。就像女主角苏对罗汉所说的那样，这些人先是用性侵侮辱了她，但是却用更为恶劣的诋毁去侮辱了他们两人。此时，影片开始表现其一直想要抛出的主题——每一个自杀的案件背后都有一个罪魁祸首。

然后，影片在苏自杀之后开始开挂。近乎神技一般的配音天赋，犹如武林高手一样的闻味识人，超强记忆力，以及炽烈的复仇之意，成为罗汉解决复仇难题最大的技术保障，“无所不能”的反杀复仇正式拉开帷幕。

一个盲人神操作一般的复仇确实有着超乎想象的感官刺激，但这部影片最动人之处，在于保持一种最为单纯的“血性”，社会对太多人不够公平，但面对“罪魁祸首”，有人选择忍受，有人则选择还击，这正是影片引人思考之处。

当你愿意为一件事付出所有甚至生命的时候，你就会发现自己其实也可以“无所不能”。



