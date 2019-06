勇敢向前,不要放弃——《一袋弹子》 今天介绍一部法国电影《一袋弹子》。 片名Un sac debilles / A Bag Of Marbles (2017),别名弹子袋。 这部法国电影改编自法国当代著名作家约瑟夫·若福的自传小说《弹子袋》。 玩弹子是我们小时候玩过的一种游戏,不知道现在的孩子们还玩不玩,在我们小时候,玩弹子可是一项充满竞技性的游戏。 玩弹子就是弹玻璃球,各地游戏规则可能略有不同,但大同小异,结局都是赢的人可以拿走输的人的弹子。能够拥有一袋弹子,绝对男孩儿值得炫耀的一件事情。 在影片发生的年代,工业水准还没有那么高,弹子的材质并不是玻璃,而是磨得很圆的小石头。 故事发生在二战时期被德军占领的法国。年轻的犹太兄弟莫里斯·约弗和约瑟夫·约弗和父母一起生活,父亲罗曼·约弗经营一家理发店,一切都显得宁静祥和。 倾巢之下岂有完卵,被占领国在战争期间就是一块鱼肉,占领国可以随意统治。不久德国人就开始颁发歧视犹太人的法规,在政府主导下,犹太人瞬间成了劣等民族,成了一切社会问题的元凶。 罗曼见识过俄国人清洗犹太人的惨状,当机立断带领全家人开始逃亡。为了避免一家人行动目标太大,让兄弟俩和父母分开行动,前往意大利占领区尼斯市避避风头。 兄弟俩历经磨难逃到尼斯市后,好景不长,墨索里尼挂了。德军开进意大利占领区,做战争的最后挣扎。 和德军一同到来的还有歧视犹太人政策。兄弟俩不得不再次开始逃亡。在历经政府少年兵训练营艰苦求生、在吕米伊打工度日,熬了好几年,终于等到了德军投降、法国解放的消息。 作者通过约瑟夫的视角展现残酷战争下人性的光辉。 一袋弹子在和平年代是小男孩嬉戏玩耍的玩具,在战争年代则是小男孩赖以生存的信物。 兄弟俩一路遇到很多好心人,得到他们的收留、帮助,才能够活到战争结束。 或许迫于纳粹枪口的淫威,人民表面上表现得十分顺从,但骨子里都在用自己的方式进行抗争。 小小弹子不仅映射着人性光辉,还折射出他们对自由平等的向往。 自由、平等是人类生来的权力。 法国人在1789年法国大革命时就颁布了《人权宣言》:“在权利方面,人们生来是而且始终是自由平等的。” 这是反抗组织一直坚持抗争的信条,也是兄弟俩活下去的旗帜。多次大难不死的兄弟俩也渐渐认识到只有抗争才是唯一出路,于是他们秘密加入反抗组织,用自己的方式救亡图存。力量虽小,但也有效果。 作者也通过约瑟夫的视角展现法国市井百态。 我们都知道人种论是谬论,可是当全社会都在盛行人种论时,除了受迫害人种,没有人觉得这种论调有问题。 相信人种论的人不是蠢就是坏。蠢的人简单粗暴的将复杂问题归结于简单的原因,似乎自己就可以从一系列复杂问题中脱身,仿佛社会出现严重问题也雨我无瓜。坏的人则充分利用蠢人,煽动蠢人,从中牟利,甚至以此发动战争。 好在二战是以反法西斯战线获胜告终,如果法西斯们获胜,相信现在很多人都生活得暗无天日。 坏人可以是被一时击败,但蠢人却一直存在。 影片也用一点镜头表现了战争结束后的法国街头。巴黎解放后,就像《西西里的美丽传说》中表现的一样,普通民众开始肃清法奸。 当年这些二鬼子狗仗人势,欺压良民,解放后,受过压迫的民众自然不会放过这个打击报复的机会。 当年这两拨人在歧视犹太人政策下相互倾轧,这两拨人在解放后肃清运动中依旧相互倾轧。 蠢人依旧处于被坏人利用的位置,只不过局势变化后,蠢人双方地位也发生了变化。 勇敢向前,追求自由平等, 不要放弃,展现人性光辉。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1830) 法国(1055) 战争(1332) 剧情片(3377) 捷克(45) 人性(1559) 小成本(1488) 加拿大(223)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.