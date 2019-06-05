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勇敢向前，不要放弃——《一袋弹子》

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2019-6-5 21:47:41

勇敢向前，不要放弃——《一袋弹子》

今天介绍一部法国电影《一袋弹子》。

片名Un sac debilles / A Bag Of Marbles (2017)，别名弹子袋。

 

这部法国电影改编自法国当代著名作家约瑟夫·若福的自传小说《弹子袋》。

 

玩弹子是我们小时候玩过的一种游戏，不知道现在的孩子们还玩不玩，在我们小时候，玩弹子可是一项充满竞技性的游戏。

玩弹子就是弹玻璃球，各地游戏规则可能略有不同，但大同小异，结局都是赢的人可以拿走输的人的弹子。能够拥有一袋弹子，绝对男孩儿值得炫耀的一件事情。

在影片发生的年代，工业水准还没有那么高，弹子的材质并不是玻璃，而是磨得很圆的小石头。

 

故事发生在二战时期被德军占领的法国。年轻的犹太兄弟莫里斯·约弗和约瑟夫·约弗和父母一起生活，父亲罗曼·约弗经营一家理发店，一切都显得宁静祥和。

倾巢之下岂有完卵，被占领国在战争期间就是一块鱼肉，占领国可以随意统治。不久德国人就开始颁发歧视犹太人的法规，在政府主导下，犹太人瞬间成了劣等民族，成了一切社会问题的元凶。

罗曼见识过俄国人清洗犹太人的惨状，当机立断带领全家人开始逃亡。为了避免一家人行动目标太大，让兄弟俩和父母分开行动，前往意大利占领区尼斯市避避风头。

 

兄弟俩历经磨难逃到尼斯市后，好景不长，墨索里尼挂了。德军开进意大利占领区，做战争的最后挣扎。

和德军一同到来的还有歧视犹太人政策。兄弟俩不得不再次开始逃亡。在历经政府少年兵训练营艰苦求生、在吕米伊打工度日，熬了好几年，终于等到了德军投降、法国解放的消息。

 

作者通过约瑟夫的视角展现残酷战争下人性的光辉。

一袋弹子在和平年代是小男孩嬉戏玩耍的玩具，在战争年代则是小男孩赖以生存的信物。

兄弟俩一路遇到很多好心人，得到他们的收留、帮助，才能够活到战争结束。

或许迫于纳粹枪口的淫威，人民表面上表现得十分顺从，但骨子里都在用自己的方式进行抗争。

 

小小弹子不仅映射着人性光辉，还折射出他们对自由平等的向往。

自由、平等是人类生来的权力。

法国人在1789年法国大革命时就颁布了《人权宣言》：“在权利方面，人们生来是而且始终是自由平等的。”

这是反抗组织一直坚持抗争的信条，也是兄弟俩活下去的旗帜。多次大难不死的兄弟俩也渐渐认识到只有抗争才是唯一出路，于是他们秘密加入反抗组织，用自己的方式救亡图存。力量虽小，但也有效果。

 

作者也通过约瑟夫的视角展现法国市井百态。

我们都知道人种论是谬论，可是当全社会都在盛行人种论时，除了受迫害人种，没有人觉得这种论调有问题。

相信人种论的人不是蠢就是坏。蠢的人简单粗暴的将复杂问题归结于简单的原因，似乎自己就可以从一系列复杂问题中脱身，仿佛社会出现严重问题也雨我无瓜。坏的人则充分利用蠢人，煽动蠢人，从中牟利，甚至以此发动战争。

好在二战是以反法西斯战线获胜告终，如果法西斯们获胜，相信现在很多人都生活得暗无天日。

 

坏人可以是被一时击败，但蠢人却一直存在。

影片也用一点镜头表现了战争结束后的法国街头。巴黎解放后，就像《西西里的美丽传说》中表现的一样，普通民众开始肃清法奸。

当年这些二鬼子狗仗人势，欺压良民，解放后，受过压迫的民众自然不会放过这个打击报复的机会。

当年这两拨人在歧视犹太人政策下相互倾轧，这两拨人在解放后肃清运动中依旧相互倾轧。

蠢人依旧处于被坏人利用的位置，只不过局势变化后，蠢人双方地位也发生了变化。

 

勇敢向前，追求自由平等，

不要放弃，展现人性光辉。

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标签： 历史(1830) 法国(1055) 战争(1332) 剧情片(3377) 捷克(45) 人性(1559) 小成本(1488) 加拿大(223)

7.3 

一袋弹子 (2017)

影评(4)

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一袋弹子/Un sac de billes(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8191810/
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