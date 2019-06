神话明志,满是惊喜——《塔巴德》 今天介绍一部满是惊喜的印度恐怖电影《塔巴德》。 片名Rahi Anil Barve / Anand Gandhi / Adesh Prasad (2018),别名塔巴德村庄 / 塔巴德魔神 / 村魔(港)。 尽管这部电影惊喜连连,但这仍是一部恐怖电影,不喜欢恐怖电影的人可以退散了。 《塔巴德》的思想性极高,通过一个跨越数十年的故事,深刻探讨贪欲对人性的影响。影片表现完全超乎我的预期,如果仅仅将其看做是一部恐怖片就有点看轻了。 《塔巴德》成本仅仅70万美元,差不多480万人民币,前后拍摄历时6年。2018年在威尼斯电影节展映,成为第一部在威尼斯电影节影评人周(Critics' week)上映的印度电影。 影片开宗明义,在开头就介绍了全片基础设定。 在印度有一个神话传说,掌管黄金与食物的繁荣女神诞下了1.6亿个孩子,这些孩子后来都成为了神。繁荣女神最喜欢的始终是第一个孩子哈斯塔。 而哈斯塔生性贪婪,他偷走了女神所有的财富,又想要盗取粮食。 于是众神发现之后,将他撕成碎片。 繁荣女神为了救哈斯塔,将他放回了自己的子宫。同时作为惩罚,约定哈斯塔将永远得不到世人的崇拜,也无法离开母亲的身体。 哈斯塔在繁荣女神的子宫内拥有无尽财富,却也要忍受无止境的饥饿。 注意这里的哈斯塔是(HASTAR),而不是邪神哈斯塔(Hastur),Hastur是美国小说家霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特所创造的克苏鲁神话中的邪神。名字相似,却属于两个不同神话体系。 【本段有剧透】 《塔巴德》故事分三段,分别发生在1918年、1933年和1947年,跨度30年,一场祖孙三代人和神秘宝藏的故事。 简单介绍一下剧情。 1918年,故事主角是祖辈。老爷子萨尔卡Sarkar是村子的村长,虽不是只手遮天,但也位高权重。他是唯一知道宝藏秘密的人,终身未娶,但有一个一直服侍他的情妇,还有两名没有名分的私生子。 萨尔卡一直没有说出宝藏的秘密,将这个秘密带入坟墓。 萨尔卡的曾奶奶(Great grandmother)曾今进入过宝藏,出来之后成了浑身腐烂、长生不死的怪物。情妇除了服侍萨尔卡,还要做饭给曾奶奶吃。 1933年,情妇的一个儿子维纳亚克Vinayak长大成人了。维纳亚克长大成了一名精壮汉子,他从曾奶奶口中问出了宝藏的秘密,并成功获得宝藏里的金币。 自此维纳亚克过上了殷实的生活,衣食无忧,甚至隐隐有点腰缠万贯。 他不仅娶妻生子,还纳了一房小妾,声色犬马好不快活。 1947年.维纳亚克的儿子潘德朗Pandurang长到15岁,再过几年就能成为成年人。 在成长过程中,潘德朗一直接受父亲的专项训练,尽管潘德朗不知道理由和目的,但隐约知道这些活儿和宝藏有关,潘德朗一直在努力刻苦练习,为了就是有朝一日能够和父亲一起前往宝藏。 潘德朗初次前往秘密宝藏点就崭露头角,显现出超越父亲的能力和欲望。在巨大财富的诱惑下,潘德朗渐渐偏离了父亲设定的红线…… 我感觉印度人对歌舞的痴迷是深入骨髓,就连在这样一部恐怖片中都能植入一段歌舞。 为了给儿子排忧解闷,父亲带着儿子去逛J院时,就上演了一出歌舞戏。这个歌舞编排真是溜得可以。印度人内心表示,只要我们想唱歌跳舞,随时都可以,就没有我们不能插入歌舞的电影。 佛家有“贪、痴、嗔”三念,《塔巴德》重点关注贪欲。 萨尔卡、维纳亚克、潘德朗三代人的欲望一代比一代更加强烈。祖辈仅是守着少量金币,就在村子里唬的大伙一愣一愣的,舒舒服服过完一生。父辈套出宝藏的秘密后,开始暴富发家,赚到了几辈子都花不完的钱依旧不满足,还训练儿子,为寻宝做准备。孙辈见识过神秘宝藏后一发不可收拾,他更聪明,或者说,更贪婪,想到了更加激进的发财方法,令父亲刮目相看。 《塔巴德》制作的很有点儿意思,在神秘宝藏中的镜头颇有《暗袭》的感觉,恐怖片能够达到如此效果绝对是一种惊喜。 能够活下来的人是因为不够贪婪,足够贪婪的人都受到哈斯塔永生诅咒,成了哈斯塔的一部分。 按照神秘宝藏的设定,在子宫内掉的东西,很快就会被子宫吸收。 因此不论是面粉还是金币,都只有很短的存留时间,一定要在面粉结界消失或哈斯塔吃完面团前离开,否则探险者就会成为哈斯塔的食物。 每次探险都是重复着同样的过程,在和时间赛跑,在和哈斯塔比速度。 三个时间段,讲述三位寻宝人的故事,而这三代人,一代更比一代贪婪。 三代人对金钱和情色的欲望从来没有减少过,只有肉眼可见的一代比一代更强烈。 祖辈萨尔卡没有娶妻,只找了情妇,生下两个私生子后也没有训练过私生子去寻宝。萨尔卡对金钱财富的渴望比较节制,偏安一偶,但对情色的欲望一直没有减少,哪怕老的不能动弹,也要情妇帮忙给海绵体充血。 父辈维纳亚克则变得更加贪婪,赚到用不完的金币后仍不收敛不收手,还专项训练儿子。维纳亚克除了对金币有着强烈渴望,收养情妇时也在向老爹看齐。 孙辈潘德朗则想到更加冒险、也是看似更加一劳永逸的方法,小小年纪就如此贪婪的人绝对不会放弃对金钱的渴望。即便他暂时离开宝藏,肯定会卷土重来。别看潘德朗毛都没长齐,刚有了一点点小钱、小小年纪就知道包养情妇,甚至逛J院。潘德朗身上的欲望宛如无底洞。 虽说富贵险中求,但过度贪婪都没好果子吃。 潘德朗头脑灵活,在没有吸取前人经验的情况下,就玩起了创新,想到多带一些面团。通过两人合作,一人扔面团投喂哈斯塔,另一人偷走哈斯塔的金币腰布。 可玩玩没想到,面团引来的后果远远超过他们的预期。在这个宝藏死去的人全部化身为哈斯塔…… 或许观众会有各种各样的疑问,比如面粉可以辟邪,为什么不直接用面粉攻击哈斯塔,为什么哈斯塔可以吃面粉做的事物,为什么不多带点面粉多花点保护圈…… 这也正是影片鸡贼的地方。 当你开始思考如何从哈斯塔手中赚取更多的金币时,贪欲就已经成功被激活,开始在你心中萌芽,正中导演下怀。 电影最开始打出一段甘地的话:地球可以满足人的需要,却满足不了人的欲望。 正如片中所说:黄金无法让欲望停歇,唯有死亡才能。 在贪欲面前,最终结局只有毁灭。心中有贪念,欲望就似无底洞,永远填不上填不满。 欲望越强,毁灭越快。 神话明志,满是惊喜。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视 塔巴德

Tumbbad

(2018)

标签: 惊悚(3391) 奇幻(1320) 恐怖(2475) 小成本(1490) 印度(247)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.