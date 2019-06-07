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《告诉蜜蜂》以吻封缄

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2019-6-7 11:38:26


蒸汽火车烟雾浓浓的待发远行。礼帽端戴的男人，长裙贤淑的女士或各自心事，或憧憬远景的走向列车。所有的驿站都是未知的人生。所有的目的地都迎接着不一样的故事。


汽笛声声，火车要开。珍做了个决定，一个艰难的决定。她决意留下。这段情愫遭来的非议，漫骂，没有击垮她。因为爱，她变得勇敢，因为爱，她超脱过往。更因为爱，她舍弃了爱。


踏上火车时莉迪亚含泪抿笑。女性的直觉在那一刻知道将发生什么。有些心照不宣仅限于情人之间。


苦难后的洒脱是因为内心通透了所有。任何坚强绝不是一蹴而就的。


雀斑可爱的儿子懵懂无邪。 络绎的人流侧旁穿行。


在那一刻，年轻母亲身转头回，手轻移，眼爱恋。


在那一刻，心悸冲破畏惧迎向对方，指纠缠，唇热烈。最后一吻似心中的天长地久。


“不思量，自难忘。。。。。”两个女人喃喃的说着属于她们的肝肠寸断。


列车前移，身影后退，站台的影子在泪眼下模糊，车窗的探别在隆隆声中消失。


 


同性题材，禁忌题材，在保守的大环境下更引人。封闭下的暗喘，压抑下的勇敢令到这些题材有着更厚重的性感。这是习以为常的开放环境下，出不了的美艳。


星星的闪亮，最初一定是矜持的顾盼。因为不容许，所以更勇敢。不然乌云就会把你压成悲剧的主角。


现代社会的包容，是以无数次悲剧的代价换来的。冲破禁忌，下探底线，不一定是好事。但确实解放了一批又一批的人性。让许多人得以遵从自己内心的声音，自主的生活着。


但同时也会撼动到传统的伦理观。非白既黑的极端一直伴随着历史长河前行。而许多悲剧，喜剧都是特定社会背景下酿成的。


 


回到电影：五十年代的英国小镇。穷苦的年轻妈妈，酗酒花心的恶毒丈夫，半小不大的儿子。生活的重压，令到我们的女主人万般辛酸。懂事的儿子是唯一的欣慰。


在男权社会里，寻花问柳的丈夫不以为然地继续自己荒唐的生活。而年轻妻子哪怕在酒馆随着音乐难得欢快一次，都会遭来怒目和粗暴。


当有一天，那个叫珍的女医生出现在她生活中时，故事的走向有了欢乐，有了异样的心颤和异样的情欲。


 


一个潦倒，纯真的年轻母亲，一个受过良好教育，并且家产颇丰的成熟女医生。她们的走近有着双重的危险：老英国的等级观念。更有女女间被世人喻为下流行为的背德唾骂。


如果说女医生的芳心荡漾，有来自她施舍助人时的自我感动，更有来自隐秘性取向的难以自持！


那么年轻母亲的百合初吻，完全是因感激，到欣赏，再到迷恋的单纯过程。


女同题材的电影对剧本，和演员的要求甚高。一个女人已经够细腻了，两个女人的叠加如做不到丝绒般的轻柔，定会滑向哗众取宠的平庸。


而那贯穿全剧的小男孩。更是影片份量的体现。


他用孩子的眼睛看着一切，他用孩子的天真无知去一次次的询问蜂箱里的蜜蜂。所有的为什么都没有答案。所有的疑惑都被下一次的疑惑替代。


只到有一天成群的蜜蜂飞舞天际，宛如告诉他自由的翱翔是那么的可贵。


 


告诉蜜蜂》做到了既让观众随剧情体验不一样的情愫。又在人物，心理的铺垫下一欲共欲了女同间的香艳。


渐入佳境是考量编导讲故事的功底，如何用拍摄手法去揭示内心的澎湃。是衡量导演对细节的把握能力。


所有的细腻一定厚重的。所有的迷人都是来自心理和精神的双向切入。唯有如此，身体的喷薄欲出，才让人痴迷往返。


这世上有太多的情愫可以喜悦示人。这世上有太多的情感可以与人分享。但惟独有些爱恋，只能以吻封缄！（完）

 

 

标签： 情感(803) 女人(459) 迷情(19) 情愫(12)

告诉蜜蜂 (2018)

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告诉蜜蜂/Tell It to the Bees(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8265015/blog/8191872/
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人人有自我精神的[后窗]，推开它易迷失，关了它却向往。。。。。。

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