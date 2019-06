通篇爽快——《心仇》 今天介绍一部菲律宾动作电影《心仇》。 片名Maria (2019),别名报而不复(港) / 杀手玛莉亚(台)。 这部Netflix出品的菲律宾动作电影通篇贯彻一个“爽”字。 《心仇》讲述了一个关于女杀手重出江湖的故事。 影片第一幕就用一场干净利落的夜战塑造起一名身手出色的女杀手形象。 开篇小菜过后,镜头一转,七年后的女杀手已有一个美满家庭。她的名字叫做莉莉,有一位疼爱她的丈夫和一位乖巧的女儿,生活和谐幸福。 丈夫看起来是个老实人,从事媒体工作。丈夫认为省长是打击犯罪团伙的希望,总是满怀希望地跟着省长做跟踪报道。殊不知省长和犯罪团伙是同一拨势力的两面,亏得丈夫还是位媒体人,只看到表象就被唬的一愣一愣的。 但也正因为丈夫老实好骗,莉莉才会选择这么一位老实人。就像段子所说一样,找个老实人嫁了吧,很可能老实人喜欢抛人家祖坟,总能有这些来路不明的美女主动靠近、以身相许。 按照电影惯例,凡是想要归隐的高手总是会被各种各样的理由拖出来重回江湖。 恰巧省长和黑帮之间有了过节,黑帮想找机会干掉省长。在黑帮分子踩点的时候,拍到了莉莉跟着丈夫一起参加省长采访的照片。 黑帮小头目看到莉莉还活着,瞬间高潮,表示一定要捉到莉莉。 别看莉莉隐退七年,身手还在,她轻松击败前来活捉自己的黑帮小喽啰,黑帮小头目恼羞成怒,直接带着重武器杀进莉莉家里,当着莉莉的面杀掉了莉莉的丈夫和孩子。 死里逃生的莉莉改名为玛利亚,开始了复仇之旅。 复仇的玛利亚也如同复仇女神附身一般,大开杀戒,把黑帮老巢搅得一团糟。 《心仇》的卖点主要就是美女和血浆,通过美女婀娜身姿和杀手凶狠凌厉形成反差,再辅以大量飙血特效,让观众从头到尾爽一把。 几位美女演员颜值、身材、肌肉都是一级棒,看得出为了演好动作戏花了苦功。 打戏方面拳拳到肉不说,近距离冷兵器战斗能够做到让人血脉喷张。而且片中角色的枪法都是真心好,不论哪方势力的人,只要打中了就是爆头,个顶个都是专业CS选手级水准。击中后,配合一瓢鲜血散开,十分过瘾。 唯一缺憾就是爆炸特效真的只有五毛钱。 可以简单地将《心仇》看做美女版《急速特攻》或者菲律宾版《赤裸特工》,卖肉和血浆两个最主要的看点齐备。缺点也同样明显,除了这两点外,其他方面真的不咋地。 毕竟,仅靠莉莉独处时的两滴眼泪,还不足以征服观众。 如果想要突破爽片,变得更加好看,《心仇》的剧情还需要精雕细琢一番。动作戏和卖肉镜头很明显都是为了表现而表现,和剧情关联不大,人物角色们仿佛就像一群战斗机器,见面了就是干,没有深层次发展。 就像剧情让人感觉很唐突,港片译名《报而不复》是个什么鬼。 《心仇》的剧情发展总会给人很突兀的感觉,几段战斗戏中跳跃感比较强,结尾更是戛然而止,可能留下这样的结尾是想要拍续集吧。 类型电影看点突出短板明显, 美女养眼打戏过瘾通篇爽快。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 功夫(291) 犯罪(2357) 惊悚(3393) 动作片(1454) 血腥(560) 菲律宾(23) 娱乐片(880) Netflix(10)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.