别再作践这最好的岁月

文/梦里诗书

《最好的我们》里，电影用青春令人重逢的并不是那段纯粹而又美好的岁月，相反在矫揉造作的故事架构下，这部电影甚令人匪夷所思与主创人员是否有过青春的记忆，其苍白割裂的情感，虚假空洞的人设，用无数看似感动的片段拼凑而起的空中楼阁，实则只是让人如坐针毡。

不曾看过小说，也没有看过网剧，单从电影的角度来说看《最好的我们》就是一部尤为典型的国产青春烂片，为了冲突而制造冲突，在这部电影里导演只是单一的，将一件件发生在校园中的矛盾爱恋串联在了一起，意图诱发观众对青春的共鸣，但遗憾的是电影却全然忽视了对人物该有的铺垫刻画，纵观全片我找不到一个真正有血有肉的角色。其所有人物都只是如提线木偶的完成了自己的戏份。

电影人物的崩塌除了执导的平庸外，选角的失败同样也占据了不少成因，饰演男主余淮的陈飞宇，从头至尾只是一味的在耍帅装酷，这样的形象或许更切合一个浪子，却演不出电影所需的学霸，至于饰演女主耿耿的何蓝逗，则根本没有多少演技可言，男女主两人虚于表现的浮夸演技，使这部本就在人物刻画上极尽苍白的电影，所得见的哪还有一星半点的青春纯情，只有狗血尴尬罢了。

如果一部电影连奠基的人物都聊胜于无，那么其所建立起来的一切也就根本无从去挑动观众的思绪了，这也就能解释这部电影很多情感的缔结演变在最后看来都是莫名其妙的，而自诩的高潮时刻也只是感动了自己，甚至于如果你对这部电影的期望单只是回望一下昔日的高中生活，可以说除了电影中戏份不多的班主任还算有点真实外，便在无可取之处，被无聊冗长的爱情套路占据了所有镜头的呈现，如此青春实则与你我都并未关联。

好的青春电影是不论你处于任何时代，任何国家，都会被电影的故事所感动。例如《少年时代》的成长，也例如《情书》中的爱恋，我们虽然不曾经历过他们的时代，不曾体验他们的校园，但总有一份源于青春的共情之处足以去撬动心房，但这部《最好的我们》中有什么呢？剥开一件件似曾相识的外衣套路，我看不到源于电影自身所构建的内核，言之无物的呈现，只是将那些关于青春本自弥足珍贵的美好变的廉价。

如同这个世界没有一片相同的树叶，这个世界也没有一段绝对相同的青春，我们之所以能在一部青春电影中找到自己的影子，是源于年少的梦想，源于纯情的爱恋，源于在这最好的岁月里，我们想看到一个最好的我们，但绝不是如这部《最好的我们》般，用套路填充梦想，用浮夸演绎爱情，作践着这最好的岁月。