《X战警：黑凤凰》：比烂片更怕的，是平庸

在漫威漫画改编的超级英雄电影里，由福克斯出品“X战警”早在2000年就已经亮相大银幕。

相较于索尼的“蜘蛛侠”系列（2002年），漫威的“复联”系列（2008年），都要早上不少。

虽然“X战警”在电影数量、票房产出、综合影响力等均不及后两者，但还是拥有不少忠实的粉丝，其对漫改电影的贡献也非常大。

而且，X战警虽然称不上每一部都是精品，但也有《X战警2》《第一战》《逆转未来》《金刚狼3》以及《死侍》，这些颇受好评的作品，它们在票房上的表现也非常给力。

如今，福克斯已被迪士尼收购，X战警重回漫威影业，其重启是早晚的事情。

作为一部横跨近二十年的大IP系列电影，它的收官之作《黑凤凰》自然也受人关注。

那么，影片到底是完美收官还是不幸烂尾？

遗憾的是，答案是后者。

《黑凤凰》烂番茄开局新鲜度仅为17%，尽管一度上升至22%，但在整个系列中仍是最低（可参考《金刚狼3》93%、《逆转未来》90%、《X第一战》86%）。

整部电影看下来，虽然不像烂番茄那么不堪，但还是太平庸了。

台词、人设均乏善可陈，有一种流水线赶工的味道。角色多数时间智商秀下限，X教授圣母心泛滥，还死鸭子嘴硬。至于万磁王，更是成了男花瓶，仅仅负责发狠耍帅。

以“琴·葛蕾”为代表的变种人，不断在“我到底是你的敌人还是你的家人”之间纠结。

互相之间只需三言两语，一会可以拼个你死我活，一会又甘愿为对方牺牲生命，转变之随意令人费解。

影片的反派也让人不知所云，按理说应该是苏菲·特纳饰演的黑凤凰“琴”，可惜她撑不起来这个角色，更像是一名处于叛逆期的少女在耍小脾气。

这反而让人更加怀念老版的“琴”。

唉，真是没有对比就没有伤害。

好吧，那就再整出来一队反派外星人。结果，外星人打酱油到什么程度呢？连名字都没有就全部挂了……

由劳模姐饰演的反派大boss还好一点，至少还能秀了秀高跟鞋和掐脖子。

片尾的火车大战勉强算是全片的一个亮点，但也无法改变影片整体平庸的颓势。

虽然已经有了一定的心理准备，但看到福克斯版的X战警就这么匆匆落幕了，还是让人觉得很遗憾。