2018年，一部关于人与马的电影《骑士》在北美上映，虽然没有引起什么轰动，但这部充分展现了现今美国社会西部的荒凉和牛仔们的真实生活的学院派影片仍然在看过的观众心中留下了较好的口碑，在国内豆瓣网上的评分打到了7.4分。时隔一年，又一部跟人与马有关的电影《野马》在北美悄然上映，巧合的是，这部电影在豆瓣上的评分也是7.4分。

如同《骑士》改编于真实事件，并且由人物原型亲自出演一样，《野马》这部电影同样也是取材于真实事件，并且有真实人物原型参演。只不过，在这部电影中，与马儿亲密相处的不再是时代中落寞的牛仔们，而是另一个更加具有话题性的群体——囚犯。





那么囚犯跟马儿是怎么组合到一起的呢？这边要从美国政府的一个项目说起。

在提起美国西部的时候，很多人脑海里第一时间闪出的就是头戴牛仔帽腰挂左轮枪的牛仔和无尽原野上奔跑的野牛与野马，而在社会高速发展的当今，仍有超过10万匹野马奔跑在美国西部的土地上。因此，美国政府每年都会圈养千匹野马，以此来控制野马的繁殖数量和活动区域，而这其中又会有一些被送往许多州的监狱，由犯人负责驯化，在规定的时间内，这些野马中的绝大部分会被驯化之后拍卖，而那些没有被驯化的野马，将会面临被安乐死的命运。

《野马》的故事，就是围绕着一个名叫科曼罗曼的囚犯和一匹名叫马库斯的野马所展开。





这部电影的一开始，便是一场围捕野马的行动。一大群野马正悠闲的在草原上休憩玩闹，突然，天空中传来了直升机的轰鸣声，在低空飞行的直升机的驱赶之下，惊慌失措的野马群按照人类早已规划好的路线逃亡，最终，这一群野马被全部赶进了陷阱之中，围捕行动完成。





但紧接着这场关于马的围捕之后出现的，却是人。科曼罗曼，这个有着古怪名字的囚犯人如其名，紧紧的封闭着自我，拒绝与任何人交流，于是监狱方面安排他室外养护方面的劳动，以此来对他进行心理疏导，而正是因此，罗曼才遇到了那匹桀骜不驯的野马，他给它取名为“马库斯”。

之后的剧情便很平淡了，使我们惯常所熟悉的那种“相遇-不打不相识-相知-分离”的套路化剧情，但这并没有影响这部电影的整体水平，因为一切看起来是那么的真实，甚至会给人一种纪录片的感觉，在内华达的原野之中，一个逃避现实的囚犯和一匹渴望自由的野马就这么走到了一起，静静地向观众讲述一段爱与救赎的故事。而这个故事也拥有一个让人满意的结局，出乎意料却又在情理之中，具体是什么，还请各位自己观看。





在看完这部电影之后，我突然意识到影片开头时的巧妙，也就是为什么在围捕野马的行动之后出现的却是人类主角。细想一下，野马和囚犯其实有着十分相似的地方，都属于大环境之中的边缘群体，都为主体社会所不容。人类为了生存空间为了自身安全，将野马圈禁在一片区域之内，让它们不再能自由奔跑直至老死；而囚犯也是因为几乎一样的原因被囚禁在监狱之中，当然，我这里指的是那些因为一念之差而犯下错事并且在之后的牢狱生涯中为之悔恨的囚犯。

在影片中，有一段监狱里的心理辅导课程的场景，在那里可以看到，这些犯下过失伤害罪的囚犯们其实并不是真的“坏人”，他们只是在一瞬间没有控制住自己的情绪才导致的恶果，但犯下了错误就要承受结果，像这部电影的主角罗曼就是这样，因为一瞬间的冲动，造成了不可挽回的恶果，这让他感觉愧对所有爱他的人，于是他拒绝见自己的亲人，拒绝假释，拒绝与他人交流，甚至想通过转监狱来逃避女儿的探视。而在这个过程中，他也在自我封闭中丧失了“爱”的能力。





而那匹名为“马库斯”的野马简直就是马中的科曼罗曼，它桀骜不驯，拒绝向任何人类示好和服从。因此，这脾气秉性十分相似的一人一马从见面之时起就不存在支配与被支配的关系，而是一种报团取暖，互相慰藉的关系。不得不说，让囚犯驯化野马这项工作真是一个天才的设计，很好的帮助了那些因为犯下错误而自我封闭的犯人们重新找回对生活的渴望和对他人的关心与关爱，正是通过与野马马库斯的朝夕相处，也让罗曼这个本来不再关心一切的冷漠者慢慢找回了作为人的温情。

这是一部没有什么高潮起伏的电影，甚至连最后那个有些出人意料的结尾都没怎么让我感到激动，但平淡之中却透着一种真实，主演马提亚斯的精湛演技在这部电影中可以说是已臻化境，丝毫看不出表演的痕迹，让人感觉他不是个演员，而就是那个名字古怪、脾气古怪但内心中却是渴望得到救赎的囚徒。





这部电影不知怎么的让我想起了那部德国电影《货柜之间》，两者都是一样的没有强烈的情绪起伏的电影，但让人在观影的过程中沉溺其中无法自拔，我觉得这也许就是真实感给人最大的吸引吧。

说到真实感，还有一点不得不提。在这部电影中，有个配角叫托马斯的印第安老哥，他在片中的角色算是囚犯中最会驯马的一个了，在临近结尾的拍卖戏中，当老哥看着自己驯出来的马被拍下后装进车厢拉走之时，他脸上的那种混杂着悲伤、不舍与些许愤怒的表情让我为之动容，默默赞叹老哥的演技真好，但当影片结束时，我才发现，他之所以让我感动并不是因为他演的好，而是因为这就是他的故事。



