不说也罢、何以言表——《女教师》

今天介绍一部捷克/斯洛伐克的电影《女教师》。

片名Učiteľka / Ucitelka / The Teacher (2016)，别名老师有问题(台) / 唔多掂老师(港)。

这是一部观众看了会生气的电影，每个人或多或少都会有过片中角色的经历，或是既得利益者、或是利益受损者。不论处在哪种位置，为了一己私欲而侵害他人利益的行为，甚至对未成年儿童下手的行为，都令人作呕。

《女教师》的故事发生在1983年的捷克斯洛伐克。十年后，捷克斯洛伐克分成了两个国家，可能片中的故事为这个国家的不幸命运埋下伏笔。

郊区小学有一位新人女老师——达玛莉入职。达玛莉年近五旬，担任党派主席，按她自己的话讲，她的丈夫早死，还有一个远在俄罗斯莫斯科的妹妹，平时就是一个人过活。

她担任班主任的第一件事就是点名，美其名曰和大家熟悉熟悉。一般的点名就是叫个名字，被点名的人站起来亮个相。达玛莉的点名则花了些花头精，被点名的同学不仅需要站起来，还需要报上父母的职业情况。

达玛莉用一个小本本详细记录了每位学生的父母职业情况。

家里从事理发师的，达玛莉就去坐坐，顺便让学生家长用自己的头发练练手；在机场工作的，达玛莉就让他们帮忙来个航空快递；在药店工作的，达玛莉就来弄点稀罕药物吃吃；没有一技之长的，达玛莉就让他们来家里打扫卫生，凌晨排队买买东西。

反正全班同学都被达玛莉安排地“妥妥当当”，每个家庭都物尽其用，达玛莉善于发现每个人的“价值”，对于提供价值的学生，也会在学业上给予充分照顾，或者透露个考题啊、或者考试来点照顾啊。大家相互“帮助”，各取所需，一派和谐美好景象。

并不是所有家长都心甘情愿地提供“帮助”，比如前面提到的“航空快递”。

达玛莉班上有一个小姑娘，名叫丹卡。丹卡的父亲在航空公司工作，但仅是一名会计，和飞行业务没有直接接触，让他违规进行航空快递，无异于进行走私活动。丹卡的父亲找不到办法，走投无路，只能向达玛莉提出请求，请求她不要让自己做这些事情。

达玛莉很爽快地答应了，并在随后的教学活动中刻意针对丹卡。达玛莉故意给丹卡学习挑刺，将丹卡的成绩“变”成全班倒数第一。同时还在言语上对丹卡进行攻击，冷嘲热讽完全不顾及事实，当着全班同学的面让丹卡下不来台。

这些校园霸凌来自班主任，甚至打着正确的旗号。这对一个小女生来说，是致命打击。丹卡看不到人性温暖，看不到未来希望，一个下午她打开煤气准备自杀。幸亏丹卡母亲发现及时，赶紧送医抢救，捡回一条性命。

丹卡的父母了解情况后，十分愤慨。学校校长决定召开一次家长会，商讨应对策略，想让学生家长联名提出抗议，以便辞退达玛莉。

达玛莉接到这次家长会的通知，但是她拒绝参加这次会议。

在家长会上，家长们分成两种意见。

一方是手握各种资源的学生家长，算得上是中产阶级，他们有的是公职人员、有的是医生，他们普遍认为和班主任进行“相互帮助”是人之常情，没有问题。

另一方是没有资源可用的学生家长，算是社会底层人士，他们没有那么多东西值得达玛莉利用，孩子也被达玛莉以各种理由霸凌。

《女教师》通过频繁剪辑，将教学场景和家长会场景来回切换，让观众们感受事件真相。整场家长会宛如《十二怒汉》的庭审现场，充满跌宕起伏，满是波折辛酸。或许只是一点两点微弱且坚定的声音，是促成整场悲剧转变的关键。

临近影片尾声，故事发展终于出现转机。家长会上，几乎家长们一边倒的“拥护”达玛莉，而当家长会结束后，家长们则又一边倒的在连署簿上签名。

表面上大家都支持达玛莉，但彼此心知肚明，都知道达玛莉是一个毒瘤，欲除之而后快。

《女教师》中的这一幕反转充满魔幻现实主义，而其实大家身边都经历过这种情形，最为魔幻现实主义的事情莫过于此。一群人中有检察官、医生，他们台上喊着惩治贪腐、治病救人，可台下巴结老师跑得比谁都快。明面上大家都坚决拥护达玛莉，骨子里都把她恨透了。

达玛莉被开除后，事情并未就此结束。

影片最后一幕却让人始料不及，就如恐怖片的结尾总会出现一点伏笔一样，邪恶生生不息。

穿着熟悉的碎花裙，蹬着熟悉的高跟鞋，达玛莉再次出现在另外的学校、另外的教室，重复着同样的事情，对新班级的同学们进行点名……

被开除后的达玛莉不仅没有丢掉教师资格，仅仅换了个学校就可以继续作恶。或许是部分学生家长的运作，或许是她个人身份积累的资源，总之达玛莉背后有着各种各样的关系。片中校长多次强调达玛莉的政治身份，碍于她的身份，连校长都对他颇为忌惮。

相反达玛莉却可以肆意妄为。很多事情大家心知肚明，不可说、说不得。能让一个班级的家长、一个学校的校长做到不可说、不能说、不愿说、不会说、不必说、不敢说，真的很厉害了。

达玛莉这种人的出现绝对是对教师职业的侮辱。

桃李不言下自成蹊，做教师最基本的就是教授知识。可达玛莉的教学成绩创下全校最差数据。达玛莉没有做好任何一项本职工作，却将大部分放到钻营上，她已经毫无职业精神可言。

不求做到为人师表，至少不要为人师婊。

我不求你是《爆裂鼓手》里的严师弗莱彻，也不求你是《放牛班的春天》里的慈师克莱门特，只求达玛莉们能够做到最基本的职责。韩愈《师说》中提到：师者，传道受业解惑也。最起码的传授知识要做到才行，不然不是耽误孩子们一辈子吗。

从另一方面而言，在教师队伍总是会出现那么几个蛀虫。就算没有了这个“达玛莉”，还会有其他“达玛莉”。

大多数时候，坏的是人，而并非是职业本身。这样的“坏人”无论去从事哪一个工作，都有可能是那那份工作的不幸。绝大多数从业者都兢兢业业，唯独少部分极端分子成了典型。净化行业风气适用于各行各业。任何时候都不能小瞧害群之马的危害，一粒老鼠坏了一锅汤的例子太多。

另外，坏的制度总会催生坏人，达玛莉就像一个缩影，创造出达玛莉的国家十年后就不存在了。

不可说、不能说、不必说、不敢说、不说也罢。

何可言、何能言、何处言、何时言、何以言表。

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