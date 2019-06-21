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肉体精神双摧毁——《老男孩》

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2019-6-21 19:31:26

肉体精神双摧毁——《老男孩》

今天介绍一部美国翻拍电影《老男孩》。

片名Oldboy (2013)，别名原罪犯 / 复仇(台)。

 

这部2013年的美国电影翻拍自2003年的韩国同名电影《老男孩》。

其实当年我看过韩版《老男孩》时，斯派克·李的美版《老男孩》还没消息。后来听说斯派克·李翻拍了《老男孩》，也并没有多少想看的欲望。因为一般来说，翻拍的作品很少有能够超越原著，绝大部分都是依样画葫芦，往往只拍出了形，而没有拍出神。

 

时隔多年，美版《老男孩》再次出现在人们视野中，原因很简单，因为大火的《复仇者联盟4》的几位演员均在《老男孩》出现过。当灭霸一脸蒙圈地对绯红女巫说“我不认识你”时，观众们纷纷表示鄙视，真的是提上裤子就不认人了啊。

在美版《老男孩》中，灭霸扮演者乔什·布洛林担任男一号，绯红女巫扮演者伊丽莎白·奥尔森担任女一号，两人有一场激情四射地爱情动作戏份，没想到仅仅过了六年，乔什·布洛林就能说出如此“冷漠”的话。

除了这两位《复仇者联盟4》绝对战斗力担当，《复仇者联盟4》中的神盾局局长扮演者塞缪尔·杰克逊和螳螂妹庞·克莱门捷夫均在《老男孩》中担任重要角色。别看螳螂妹在《复仇者联盟4》里面人畜无害，她在《老男孩》中可是一个莫有感情的杀手。

 

撇开影片外的闲扯言归正传，美版《老男孩》几乎完全复刻的韩版《老男孩》，剧情设置上做到照搬照抄。

男主角乔·杜塞特Joe Doucett莫名其妙地就被人绑架囚禁，连着囚禁了20年后，又被莫名其妙地释放。期间他被栽赃陷害成杀人凶手，妻离子散家破人亡，可谓惨绝人寰。憋了一肚火的乔重获自由后，唯一的事情就是找出事件真相，同时还自己一个清白。

 

韩版《老男孩》男主角吴大修吃了20年饺子，美版《老男孩》乔也吃了20年饺子。韩国人吃饺子比较容易解释，美国佬顿顿吃饺子就显得有点儿太懒了，宁可把囚禁地点放到唐人街，也不愿意把饺子换成汉堡。可能斯派克·李也认为好吃不过饺子吧。

韩版《老男孩》最令人称道的一段戏就是在过道里的一段长镜头肉搏，美版《老男孩》则完全保留这个优点，同样奉献了一场精彩的过道长镜头打斗，其中连后备中刀都如出一辙……

 

总体来说美版《老男孩》血腥程度高于韩版，但感情的细腻程度不如韩版。

《老男孩》在体现血腥变态方面，美版采用更加直接直观的方式展现，就像老美的B级片一样，简单粗暴。将血腥镜头赤裸裸地放到大荧幕上，不需要太多铺垫，直接上血浆完事。

而最重要的一点就是美版《老男孩》对角色的折磨不如韩版。韩版《老男孩》最经典的一个镜头就是吴大修为了保守秘密而剪掉自己的舌头。乔除了痛苦地活下去，似乎也没有过多自残行为。

其实减去舌头是一个十分重要的呼应情节。当年吴大修就是因为乱嚼舌头造成惨案，现在剪去舌头算是自己方式的赎罪。正所谓祸从口出，一句无心之言很可能对别人造成重大伤害。

 


全片颜值担当奥妹

《老男孩》的这些人都不是什么好人，除了蒙在鼓里的可怜玛丽。

艾德里安家族的最恶行为并不能成为外人犯错的理由。

乔原本就是校园霸凌人物，喜欢欺负新同学，长大后喜欢勾搭人妻，也并不是什么正义之士。遇见错误行为，他可以选择阻止，也可以选择沉默，但恶意传播就有点过分了。

而艾德里安在发生家族惨案前，并没有对外人造成伤害，后续行为只是他用有钱的方式进行变态报复。

但是这里并不是比惨比坏的比赛，不能因为自己经历过不幸，就要将不幸无限制地传播。最终杀敌一千字损九九八，落得两败俱伤，完全得不到好处。

 

摧毁肉体是最容易实现的事情，一把刀、一支枪都可以搞定。

摧毁精神意志才是终极目标，需要几十年的铺垫。

有时候不知道真相，反而会更加幸福。

《老男孩》们穷尽一生进行复仇，而两位复仇者都用自己的一生做代价。

在巨大的罪恶感下，生死并不是评判胜负的标准，活着反而会遭受无尽的折磨，死去倒会省去很多心理折磨。吴大修、乔在了解真相后，终于明白了这个道理。与其痛苦的活着，余生都在懊悔中艰难度日，不如爽快的死去。

 

奇葩复仇二十年，

肉体精神双摧毁。

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标签： 犯罪(2367) 美国(8453) 暴力(750) 惊悚(3407) 剧情片(3397) 动作片(1460)

7.0 

老男孩 (2013)

影评(39)

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老男孩/Oldboy(2013)
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