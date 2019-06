肉体精神双摧毁——《老男孩》 今天介绍一部美国翻拍电影《老男孩》。 片名Oldboy (2013),别名原罪犯 / 复仇(台)。 这部2013年的美国电影翻拍自2003年的韩国同名电影《老男孩》。 其实当年我看过韩版《老男孩》时,斯派克·李的美版《老男孩》还没消息。后来听说斯派克·李翻拍了《老男孩》,也并没有多少想看的欲望。因为一般来说,翻拍的作品很少有能够超越原著,绝大部分都是依样画葫芦,往往只拍出了形,而没有拍出神。 时隔多年,美版《老男孩》再次出现在人们视野中,原因很简单,因为大火的《复仇者联盟4》的几位演员均在《老男孩》出现过。当灭霸一脸蒙圈地对绯红女巫说“我不认识你”时,观众们纷纷表示鄙视,真的是提上裤子就不认人了啊。 在美版《老男孩》中,灭霸扮演者乔什·布洛林担任男一号,绯红女巫扮演者伊丽莎白·奥尔森担任女一号,两人有一场激情四射地爱情动作戏份,没想到仅仅过了六年,乔什·布洛林就能说出如此“冷漠”的话。 除了这两位《复仇者联盟4》绝对战斗力担当,《复仇者联盟4》中的神盾局局长扮演者塞缪尔·杰克逊和螳螂妹庞·克莱门捷夫均在《老男孩》中担任重要角色。别看螳螂妹在《复仇者联盟4》里面人畜无害,她在《老男孩》中可是一个莫有感情的杀手。 撇开影片外的闲扯言归正传,美版《老男孩》几乎完全复刻的韩版《老男孩》,剧情设置上做到照搬照抄。 男主角乔·杜塞特Joe Doucett莫名其妙地就被人绑架囚禁,连着囚禁了20年后,又被莫名其妙地释放。期间他被栽赃陷害成杀人凶手,妻离子散家破人亡,可谓惨绝人寰。憋了一肚火的乔重获自由后,唯一的事情就是找出事件真相,同时还自己一个清白。 韩版《老男孩》男主角吴大修吃了20年饺子,美版《老男孩》乔也吃了20年饺子。韩国人吃饺子比较容易解释,美国佬顿顿吃饺子就显得有点儿太懒了,宁可把囚禁地点放到唐人街,也不愿意把饺子换成汉堡。可能斯派克·李也认为好吃不过饺子吧。 韩版《老男孩》最令人称道的一段戏就是在过道里的一段长镜头肉搏,美版《老男孩》则完全保留这个优点,同样奉献了一场精彩的过道长镜头打斗,其中连后备中刀都如出一辙…… 总体来说美版《老男孩》血腥程度高于韩版,但感情的细腻程度不如韩版。 《老男孩》在体现血腥变态方面,美版采用更加直接直观的方式展现,就像老美的B级片一样,简单粗暴。将血腥镜头赤裸裸地放到大荧幕上,不需要太多铺垫,直接上血浆完事。 而最重要的一点就是美版《老男孩》对角色的折磨不如韩版。韩版《老男孩》最经典的一个镜头就是吴大修为了保守秘密而剪掉自己的舌头。乔除了痛苦地活下去,似乎也没有过多自残行为。 其实减去舌头是一个十分重要的呼应情节。当年吴大修就是因为乱嚼舌头造成惨案,现在剪去舌头算是自己方式的赎罪。正所谓祸从口出,一句无心之言很可能对别人造成重大伤害。

全片颜值担当奥妹 《老男孩》的这些人都不是什么好人,除了蒙在鼓里的可怜玛丽。 艾德里安家族的最恶行为并不能成为外人犯错的理由。 乔原本就是校园霸凌人物,喜欢欺负新同学,长大后喜欢勾搭人妻,也并不是什么正义之士。遇见错误行为,他可以选择阻止,也可以选择沉默,但恶意传播就有点过分了。 而艾德里安在发生家族惨案前,并没有对外人造成伤害,后续行为只是他用有钱的方式进行变态报复。 但是这里并不是比惨比坏的比赛,不能因为自己经历过不幸,就要将不幸无限制地传播。最终杀敌一千字损九九八,落得两败俱伤,完全得不到好处。 摧毁肉体是最容易实现的事情,一把刀、一支枪都可以搞定。 摧毁精神意志才是终极目标,需要几十年的铺垫。 有时候不知道真相,反而会更加幸福。 《老男孩》们穷尽一生进行复仇,而两位复仇者都用自己的一生做代价。 在巨大的罪恶感下,生死并不是评判胜负的标准,活着反而会遭受无尽的折磨,死去倒会省去很多心理折磨。吴大修、乔在了解真相后,终于明白了这个道理。与其痛苦的活着,余生都在懊悔中艰难度日,不如爽快的死去。 奇葩复仇二十年, 肉体精神双摧毁。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2367) 美国(8453) 暴力(750) 惊悚(3407) 剧情片(3397) 动作片(1460)

