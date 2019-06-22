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《春潮》：一场血淋淋的原生家庭解剖展

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2019-6-22 21:54:41

虽然，并没有哪怕任何一个血腥场面的镜头，但在祖孙三代三个女人共处一室的幽暗单元房内，每一次的针锋相对，都看的让人毛骨悚然，三个女人一场戏？还真是太过儿戏的形容，在女记者郭建波（郝蕾 饰）与母亲纪明岚（金燕玲 饰）和女儿郭婉婷（曲隽希 饰）的生活中，我们看到的是三个女人，一场足以让人生支离破碎的战争。

母女，天生的敌人？或许并不尽然，但不止电影，生活中却也屡见不鲜，互相说最恶毒的话，下最狠的手，女人并不介意为难女人。国人家庭，不存在十八岁成年便要独立这回事，没有房子，三十八岁还是照样挤在一起，也因这种种原因，始终有着独特的情感怪圈存在，指责与唠叨，羁绊与桎梏，感恩与孝道，人伦与亲情，有时候诡幻到令人怀疑血缘关系是否也是一种诅咒。

拿下金爵奖最佳影片(提名) 与FIRST青年电影展竞赛最佳剧情长片(提名)的《春潮》，直接将镜头对准女性代际间汹涌成潮的情感与怨念，而这汹涌澎湃，蔓延开来，所波及的，有带着尘封历史印记的陈年往事，亦有当下每个人无法逾越的心结——象征着家庭内核所在的“父亲”，在母亲的眼中，她的丈夫是一个猥琐的令人作呕的罪人，但在女儿心中，父亲则永远是那个最呵护她保护她的男人，这是母女两人战斗的原因，母亲与女儿之间的相爱相杀，永远有着取之不竭的创作素材，母亲往往会是女儿过不去的门槛，女儿又经常会成为母亲的复刻，这是《春潮》中永恒的不幸，但在第三代人的眼中，“父亲”这个角色彻底消失，取而代之的是，一湖冰冷的水。

在这部《春潮》中，有很多荒诞的场景，比如母亲同学聚会，吃着吃着就唱了起来，唱着唱着就跳起了舞蹈，而在此之前，他们正在讨论的是邻居的自杀，你会诧异这些人，究竟是老到对生死无畏，还是麻木到不仁。当然也有更加耐人寻味的场景，即母女相爱相杀至惨至烈之时，总会穿插老人们的歌唱表演，歌词里唱响的祖国啊我的母亲，让母女间的厮杀尤为震撼人心。

当然，尽管这厮杀不可避免，但母亲在住院之前，还是赢得了许多观众的好感，尽管她用语言暴力对待家里处在弱势的女儿和外孙女，但那个行事龌龊的男人毁了她的一生，她哭了，用眼泪换得了观众的同情。直到最后，女儿看着镜中反射但躺在病床上但母亲，围观众打开了另一扇门情感之门——母亲用最肮脏恶毒的语言骂女儿，说她会遭报应，还有死去的父亲，死去了也没停止被咒骂，因为母亲觉得他是自己生活的谋杀犯，但是，母亲当初不是为了获得改变命运的机会才嫁给这个城市里的男？而这个母亲口中的这个臭流氓、恶魔、混蛋，却是唯一真正关心过女儿，陪伴与保护女儿成长的男人。

一个男人的一体两面，便是两个女人一生的战争。没有对错，只有更私人的感情作祟。

互相攻讦尽管让彼此狰狞难看，但也展现出当下女性面对现实问题或者情感问题的无能为力，杨荔钠导演的《春梦》中，女主人公走向东北雪地之中的寺庙，渴望在宗教中找到安全的栖身之所，在这部《春潮》中，母亲一生怨愤，也是在经过寺庙之后，才获得活下去的勇气，以寺庙为寄托，原生家庭中的女性困境的解决之道，道阻且长，由此可见一斑。


春潮 (2019)

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春潮(2019)
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