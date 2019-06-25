《荒蛮故事》之婚礼：被邪恶激起的狂爱

你会原谅一个现场出轨的人吗？你会重新爱上一个复仇并摧毁曾经美好的人吗？《荒蛮故事》末篇带着最普遍的窥探欲，将爱情放置在这种畸形的情境中，点燃、煅烧，看跳耀的是怎样的花火。爱情，几乎从来都是关于自私与占有，占有恋人的肉体与灵魂。这是绝对排他的欲望，而那些所谓忠贞、圣洁，从一开始就约束着吸引与被吸引的自由。





可这就是爱情的迷人，令众人神魂颠倒的灵肉关系。





《荒蛮故事》前五个故事都将人性置于地狱之火炼烤，平常隐藏在人皮之下的魍魉鬼魅几乎全部现形，最后选择在一场纯洁的婚礼，在一个暴雨梨花般的夜，用最极端的复仇迎来人性最极致的放纵，是的，当彻底不在乎别人怎么看自己的时候，就是自己最坚不可摧的时候。

所以当嫉恨，使她得灵魂瞬间被烈火焚烧的时候，她成了魔鬼、复仇的女巫，摧毁曾经关于爱情的一切美好，然后在自己一手造就的废墟中狰狞狂笑。此时此刻，她是这场悲剧完全的主宰。

这样的她，发丝凌乱，令人憎恶的同时，却也莫名地性感与野性。之前那个白茉莉一般寡淡的女子似乎在悬崖的边缘已经死去了。被爱人背叛的耻辱，爱情幻境的碎裂，与婚礼现场讽刺的对比，无一不是她难以承受的痛苦，甚至会让她想要去死。全然是因为对他的爱吗？不，其中还有自私自怜的缘故，人性之中本身为我的成分会不断加强自己被伤害的感受，与此同时，无止境的委屈以及自尊被他人蹂躏的恨，又会使她不甘愿去死。









她不能死，她要将自身吸纳的痛苦，从身体里再长出千万条树枝，缠绕他，使他恶心，哭泣。男人总认为出轨并没有什么，只是肉体的欢愉，灵魂保持忠诚就好了。可能吗？在女人那里，始终无法做到像男人一样情欲自由。这本身就绝无平等可言。当他偷情，已经是对她的尊严一万遍的鞭打，而把出轨对象邀请到婚礼，更是将她当作一个愚蠢的小丑来玩弄，而一个女人一生中本应该最美丽的时刻，就这样变成垃圾、臭沟。他做的事情真的与她所做的相较不值一提吗？她不过是把他对他的事情摆到了明面上，让他在众人面前受尽羞辱，她恐吓他，让他也感受一下她感受到的被不幸婚

姻绑架一生的恐惧与绝望！

一切都发展得太快，太过于残酷，但这一切，都是以她自毁为代价。无论是露天的性，还是舞会的浪荡，都是彻底摧毁之前她苦心营造的美丽形象为代价，确实，这成功地使男方丢尽了脸，可是这种疯癫会使这个女人更加狼狈。如果说这完全是被她巨大的爱所驱动，那么她可能不会愿意这样狂暴地去报复去伤害他，但是至少，有部分原因是她真的爱他，她过度渴求他圣洁的完整的爱，才会对此毫无招架之力，以致于彻底释放心中的恶魔。









这场疾雨忽然安静了下来，两边的人都在一片狼藉中气喘吁吁。痛的都痛过了，恨的也恨过了，两边忽然持平，如同“蓝白红”三部曲之《白》，卡罗尔设计将多明尼送进监牢，从而获得二人重新的平等，最后多明尼在遥远的凝视中戴上假想的婚戒。而这里，他也不必为他的出轨内疚，或再被偷情的刺激吸引，因为最刺激的事已经发生在他身上，最狂野的人正是这个曾经楚楚可怜的妻，而她，又回到一个女人的无助与悲伤。





她的眼泪，重又激起男性的保护欲，他也许想到是他的伤害使这个女人崩溃到这般田地，想到他们之间如此深的爱与恨，忽然感觉她仿佛是为他存在的，强烈地想去占有她的情欲生起，阻隔于这两个情人之间的苦难反而使恋爱迅速燃烧，即刻被一股激情吞噬。那一刻他们只为彼此，所有的宾客形同虚无，他们疯狂地占有彼此的肉体，感受彼此，或许那才是婚姻缔结真正的理想状态。如果连最恶劣的形象都已经见过，最可怕的行径都可以被包容，这样的婚姻才是坚不可摧的吧。









无可救药的爱情啊，一直没有变。无论社会形态进化到何种地步，人性依然会流露出荒蛮时期的野性与冲动，并被非理性的情绪所挟持。面对出轨，很多女人会选择隐忍着继续婚礼，面对报复，很多男人会选择杀死这个疯女人或老死不相往来，但是这个荒蛮故事，就是往另一种选择走到极端，而且你还无从反驳，因为这就是人性的复杂，所有这些非寻常的表现显示出另一种被邪恶激起的狂爱，不可不说编剧的洞见之深。如痴如醉，颠覆人间。