冰冷的寓言——《人间,空间,时间和人》 今天介绍一部韩国电影《人间,空间,时间和人》。 片名Human, Space, Time and Human (2018),别名人间时人(港) / 人类的时间。 本片导演是金基德,这部影片继承了他的一贯压抑风格。《人间,空间,时间和人》也和他的以往作品一样,导演一付对人类恨铁不成钢的样子痛心疾首,用一种玄乎的方式大声疾呼。 看金基德的电影总会感到压抑,建议备一部轻松暖心的电影,看完后接上看,免得太难受。 《人间,空间,时间和人》的故事发生在一艘改造为邮轮的退役军舰上。 船长和一群水手负责航行船只,穿上的游客五花八门,有参议员父子,有流氓团伙,有一对日本夫妇,有三名妓女,有一名不说话的老头,还有形形色色的路人角色。 影片主要反映一群人在临近末世时的状态,在远离文明社会的情况下,尽显兽性。 故事颇有人类巡回的味道,通过四个章节来表现导演眼中的人类世界。 就如片名一样,故事分的四个章节正是:人间、空间、时间、人类。 “人间”中,邮轮离港开始为期七天的旅行,离港第一天起,船上的人们就体现出身上的兽性,开始玩起弱肉强食的规则。当天晚上就爆发多起暴力事件,这还是仅是旅程第一天。拥有绝对权力的人脱下伪装后纷纷化身禽兽。 “空间”中,邮轮发生巨大变化,直接飞入云霄,所有事物完全背离以往的固有经验。此时事物成了决定生死的唯一条件,掌握事物的人就能掌握幸存者。在这种极端情况下,这些由不同阶级组成的人会如何选择生存方式呢。 “时间”中,一群禽兽把自己玩死了,多活一天和少活一天已经没有区别。一旦选择错生存方向,他们只能走向不可避免的灭亡。 “人类”中,整个人类社会重启的重任落在幸存者身上,一切又回到金基德最喜欢的宗教话题上,亚当夏娃的故事再次上演。 在远离科技或者人少而无法发展出科技的情况下,人们完全由着兽性驱使行事。在导演设置的极端苛刻条件下,一群野兽能够发展出来的社会大概也就是这个样子了吧。 如同《莫比乌斯》一样,《人间,空间,时间和人》依旧有很多无尽的元素。 片中多次出现无穷标识,可见金基德十分喜爱衔尾蛇式的图形。哪怕是一群野兽一般的幸存者,也值得金基德用无穷循环来演示。 人间、空间、时间在他眼中就是一场生生不息的轮回。 安圣基饰演的老头如同一名观察者。 金基德在柏林电影节首映后的问答环节中提及,故事想要表现的是“人与自然的关系”。 老头正是金基德镜头下“自然”概念的具象,他不引导事件发展方向,只做旁观,一直做着更大范围的环境繁衍工作,收集相关物品,循环利用。就像自然界对人类的态度一样,无为而治,随便人类怎么折腾,最后把人类玩死的只会是人类自己,而不是自然。 除了表现道家思想的“无为而治”外,片中还有涉及佛教和基督教思想。 老头即是自然,也是各类宗教神明的投射。 老头和夏娃都有割下自己血肉的情节,这正是《萨埵那太子舍身饲虎》的故事,中国早期佛教艺术中最流行的题材之一。在《萨本生鬘论·投身饲虎缘起》《金光明经·舍身品》《贤愚经·摩诃萨埵以身施虎品》等佛经中均有记载。 结尾亚当、夏娃在伊甸园内追逐繁殖的情节则对应基督教的诺亚方舟。或许未来他们能够成功繁衍出人类历史,或许未来他们的子孙发达了,但后来人绝对不承认这段黑历史。 金基德的眼中,世界很残酷、人类很丑陋,金基德的电影,画面很刺眼、举止很露骨。看金基德的电影别想着轻松惬意,观众越难受,金基德越开心,目的也就达到了。 冰冷的寓言没有温度, 冰冷的电影令人发寒。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2373) 韩国(1085) 惊悚(3411) 剧情片(3401) 小成本(1498)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.