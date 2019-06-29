天皇巨星的命，却只能像贼一样偷偷上映

如果不是突如其来的限制令，《长安十二时辰》作为阿里系的年度剧皇，本应享受最顶级的流量待遇，在万众瞩目中闪耀登场，接受观众品评。

然而世道变了，风向也变了，高举高打无异自戕。于是就像几个月前的突然延期，这部古装巨制又猝不及防地在一堆劲爆八卦新闻掩护下悄无声息上映了。甚至在独播视频网站首页都看不到任何推荐，也难怪有人戏称这是“裸播”“硬上”了。

电视剧改编自马伯庸的同名小说，而一如其名，整个故事灵感源自那部长盛不衰的美剧《反恐24小时》。无论主题、结构还是角色塑造，都能扯上渊源。小说天然就具有极强的画面感与戏剧冲突，几乎就是为了影视改编而生的。

但对比美剧，又是截然不同的世界。以天宝年大唐为背景，盛世之下，危机四伏，帝国的转折即将到来，繁华下腐败滋生，那场后世众人皆知的叛乱，已在酝酿中。

一个完全自创的靖安司，如同唐朝的反恐局，一个孤胆英雄，在偌大的长安城里奔走穿梭，李泌、李林甫、贺知章、岑参，有名有姓的历史人物时而现身，介入故事，在架空与真实中找到了自得其所的天地。

从目前放出的内容看，整部剧依然继承了导演曹盾对服化道摄的极致考究，整部剧的制作水准堪比电影，运动镜头精致考究，画面质感十足。节奏上也是干净利落，一点不像要铺陈60集的架势。

演员方面，除了不是独眼，雷佳音饰演的主角张小敬堪称神还原，那种因为过于通透世故而造就的玩世不恭，以及极其执拗的正义感，都被演绎得活灵活现。雷佳音身上自带的喜感完全被演技覆盖了，因为大唐鲍小强并没有太多展现风趣的机会，全程都在受刑。

易烊千玺好看，形象和气质都靠得住，李泌那种亦道亦官的仙气，在出世入世间徘徊的飘忽感，都有了。但台词还是弱了些，特别对上雷佳音。剧本对李泌的展现度也不够，那种天才少年的大局观，那种运筹帷幄的手段并没有被很好表现出来，报家门的自我介绍坐实了关系户本质，又早早在张小敬面前露了怯。本应是“少年老成”的人物，少年气是够了，老成却像板着脸要一本正经装酷。不过电视剧用了原声，少年并不惧露怯，认真有目共睹，总会越来越好。

主演可靠，剧集便有了十足的底气。真正难得的，是本剧的整体表演，都呈现出了极高水准，每个主要人物，都有特别设计的登场方式，在有限的戏份中，都展示了自己的性格。鲁莽的军官崔器，油滑的官僚姚汝能，大智若愚的政坛狐狸贺知章，冷酷又情感复杂的入侵者曹延破，甚至连一个刮脸的路人角色，也是戏感十足，细节多多。

后期还有周一围与余凯磊，都是好戏的演员，也颇值得期待。

第一集开始，就出现了大量长镜头，对长安的市井进行了全景式展现，这种展示是非常费事且花钱的。镜头穿街走巷，各色人等游弋其中，异常生动的烟火气息，让整个长安城的市坊都焕发出了生机。

缉贼的不良人，策马的诗人，大唐的文与武各自建立了自己的脉络，再加上颇具现代感又被古风刻意包装的反恐机构，等同大数据分析的大案牍术，以望楼暗语为媒介的情报信息系统，《长安十二时辰》在连接古与今的过程中找到了绝好的切入点。观众在浓浓的大唐风味中，得以毫无违和的品评一个完全是现代叙事内核，汇聚了动作、悬疑、政治惊悚等各类元素的剧集。

可惜的是历史依然被阻断了，欲盖弥彰的名字掩盖了所有真实对故事及人物的加持。大家未必能将剧中的角色与那拯救大厦将倾的能臣，权倾朝野的奸相，狂放不羁的边塞诗人，身兼朝廷大员的大诗人一一对照起来，自然也未必会发起对“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”“少小离家老大回”的情怀，与人物的共情自然也减弱几分。

最让人担心的，还是60集的片长。国情使然，这样的大制作要回本和盈利，拉长集数几乎是唯一选择。但这毕竟只是个一天之内发生的故事，要扩充到此等体量，难免有注水嫌疑。

另一层担忧是基于原著的虎头蛇尾，开篇草蛇灰线布置得精彩，后期则沦为了无休止的大阵仗堆砌。在改编过程中，这必须是要被好好重新收拾并捋顺的，否则高开低走，难有圆满。

《长安十二时辰》本来应该是天皇巨星的命，如今却只能像贼一样偷偷摸摸上映。但无论如何，能绝处逢生，与观众见面，都算幸事一件。

缥缈录还在偷偷地哭呢。