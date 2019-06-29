长安十二时辰：大唐反恐纪要，一座你来了就走不了的城市

剧中人语：“再也没有比长安更伟大的城市了”——长安，中国古代最大的城市，唐朝，气势磅礴，影视作品中惯性塑造的富丽堂皇，在热播剧集《长安十二时辰》里，返璞归真为长安庙堂风云与市井纠葛中的一天，名士风骨天成，英雄肝胆义气，佳人飒爽娉婷，有潜藏危机等待爆发的雷霆万钧，也有老戏骨抽丝剥茧的云淡风轻。

《长安十二时辰》是今年到目前为止，看过最好的一部作品， 跟个人偏爱罪案系的审美有关，当然，作品自身质量才是最重要评定标准，这部剧无论题材故事，制作剪辑，道具置景，场面调度，还是演员演技，都几近完美，绝对是类型剧的标杆之作。

《长安十二时辰》讲述了上元节唐之都城长安将举办盛大庆典活动，一伙儿“恐怖分子”潜入长安，打算发动一场令朝堂与百姓皆为之恐怖的暴袭，死囚张小敬被靖安司临时启用，负责在十二时辰内抓捕罪犯，消弭这场前所未有的危机。

本来为百姓安全，长安安危甚至社稷安稳着想的举动，却牵一发动全身，私仇也好，正义也罢，俱都趁势而动分秒必争——想要称相，而为太子谋的靖安司司丞李必，谎称完成任务便能豁免死罪从而启动了死囚张小敬，而张小敬为了追查恐怖分子的行踪出卖了潜伏多年的暗桩，导致全长安的不良人与之断交决裂，他隐藏的诸多秘密随着调查的深入也开始浮出水面，死了哥哥的崔器，在救援张小敬上故意拖延时间，又在剿灭狼卫后谎报军情，使太子一系陷入被动，闻染骗出了有长安第一千金之称的将军之女王韫秀，却在激斗中互换了身份，分别被熊火帮与恐怖分子绑走，此时，李必也开始怀疑，启用张小敬或者亦是他人阴谋……朝堂之上，更是处处伏兵，李必恩师，秘书监何执正被一道圣俞终止了仕途之路，深得圣人信任的老太监，因为一个破杯盏而被疏离，再无劝谏之力，右相林九郎也以长安危机，做好了杀死张小敬，置靖安司与太子于死地的准备，谁是这场惊天布局背后的真正主谋，随着时间的滑过，仿佛距离揭秘越来越远了，这道题，太难了。

看《长安十二时辰》最大的感触，便是注水戏份少之又少，故事中的时间有限，使得剧集节奏进度极快，而线索驳杂想要表现的人和事儿更是层出不穷，稍不留神，就可能错过了重要铺垫，是为看的进去。

然后才注意到细节，这长安城，既有望楼传递情报的奇思妙想，亦有高宅大院的庄重威严，还有地下之城的腌臜阴暗，有街头的文艺表演，也有巷道之中的冷刀暗箭，服装，置景，道具，终于显现出各自风采，是为看的出来。

演员的演技给这部剧也加分良多，雷佳音饰演的张小敬，带着粗粝与彪悍之风，与之相对，易洋千玺的李必，带着少年老成的持重与从容，周一围的龙波，残酷无情却运筹帷幄，韩童生的何执正亦正亦癫，还有吴晓亮扮演的曹破延，蔡鹭扮演的崔器，俱都人物鲜明，令人印象深刻。是为看的欢喜。

和时间一起，去凝视一座城池的故事啵，十二个时辰，真是意犹未尽呢。



