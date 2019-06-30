简单粗暴，乏善可陈——《金蝉脱壳3：恶魔车站》

今天介绍一部美国/中国动作电影《金蝉脱壳3：恶魔车站》。

片名Escape Plan: The Extractors /Escape Plan 3: Devil's Station (2019)。

年逾古稀的老人家不服老，史泰龙带着他的《金蝉脱壳3》又来了。成功打造《第一滴血》《洛奇》系列的史泰龙，丝毫没有颐养天年的意思，貌似他还想在别人抱孙子的年纪，再打造一个《金蝉脱壳》系列。

不过就这已有的三部作品表现来看，这个系列很大可能要黄。

如果像《鲨卷风》一样，就瞄准烂片、定位小成本，玩得就是恶搞赚一波块钱也就罢了，观众们知道是烂片，心理预期不会太高。

但《金蝉脱壳》系列的主演是名号响当当的史泰龙，当年拳打擂台、脚踢战场的史泰龙怎么能走谐星路线。

主角放不下身段，影片质量有抬不上去，造成了影片口碑差强人意。说好听点叫做差强人意，其实就是不合格。

《金蝉脱壳》系列编剧米尔斯·查普曼继续操刀剧本，写完两部越狱题材动作片剧本还没有能够让他才思枯竭，他继续努努力，写出了发生在东欧某地的越狱故事。

《金蝉脱壳3》中一位商界霸主的女儿凌美Ling May被人绑架，史泰龙继续扮演雷·布莱斯林 Ray Breslin，在张晋扮演的罗沈帮助下，解救谭雅。

《金蝉脱壳3》中的“恶魔车站”并不是一个车站的名字，而是影片主要剧情发生地一座监狱的江湖诨号。

《金蝉脱壳3》中肉眼可见的变化就是整体质量有了提升，比起第二部，观影感受好了很多。没有了令人讨厌的演员、没有了令人讨厌的台词，第三部重新回到当初的越狱题材，好歹像是一部电影了。

我依稀记得当初看第二部时，影片带给我强烈的不适感。《金蝉脱壳2》中的演员是一位以装哔著称的演员，说的台词也是极尽装哔之能事。如果是演员花钱请别人来看自己装的话还情有可原，如果观众自己跑过来看演员装，岂不是有点儿受虐癖。

《金蝉脱壳3》最大的特点就是最大限度减少了台词和演员装哔，演员和故事看起来至少像个正常人和正常事情。

老美拍的电影少不了对东欧国家的歧视，凡是有点儿不好的事情，直接甩给东欧国家就行了，简单粗暴效果好。

中国负责提供金钱当金主，老美负责提供战士捍卫普世价值观，东欧国家负责藏污纳垢接纳社会渣滓，为正义之士提供一个打怪升级的场所。

后常规无脑爽片差不多，本片设定简单粗暴，没有那么多智斗设定，一群健美练得青筋暴露的糙老爷们甩开膀子就是干。

越狱也不需要从内部开始，直接从外部进攻，越狱变成劫狱。两派人马如同沙场点兵一样，大家面对面的干架。

史泰龙、戴夫·巴蒂斯塔、张晋等中国观众熟悉的演员们纷纷化身暴力符号，在战斗中各自采用特有的战斗动作，和敌人捉对厮杀。

简单的剧情直来直去，不玩绕来绕去的情节。同样仅靠动作无法撑起一部正常时长的影片，除去超长的片头片尾，《金蝉脱壳3》正片内容仅70多分钟。

观看时迟到早退都不影响，只要不错过几场动作戏就行了。

简单粗暴，越狱转为劫狱，

乏善可陈，整体质量回升。

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