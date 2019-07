简单粗暴,乏善可陈——《金蝉脱壳3:恶魔车站》 今天介绍一部美国/中国动作电影《金蝉脱壳3:恶魔车站》。 片名Escape Plan: The Extractors /Escape Plan 3: Devil's Station (2019)。 年逾古稀的老人家不服老,史泰龙带着他的《金蝉脱壳3》又来了。成功打造《第一滴血》《洛奇》系列的史泰龙,丝毫没有颐养天年的意思,貌似他还想在别人抱孙子的年纪,再打造一个《金蝉脱壳》系列。 不过就这已有的三部作品表现来看,这个系列很大可能要黄。 如果像《鲨卷风》一样,就瞄准烂片、定位小成本,玩得就是恶搞赚一波块钱也就罢了,观众们知道是烂片,心理预期不会太高。 但《金蝉脱壳》系列的主演是名号响当当的史泰龙,当年拳打擂台、脚踢战场的史泰龙怎么能走谐星路线。 主角放不下身段,影片质量有抬不上去,造成了影片口碑差强人意。说好听点叫做差强人意,其实就是不合格。 《金蝉脱壳》系列编剧米尔斯·查普曼继续操刀剧本,写完两部越狱题材动作片剧本还没有能够让他才思枯竭,他继续努努力,写出了发生在东欧某地的越狱故事。 《金蝉脱壳3》中一位商界霸主的女儿凌美Ling May被人绑架,史泰龙继续扮演雷·布莱斯林 Ray Breslin,在张晋扮演的罗沈帮助下,解救谭雅。 《金蝉脱壳3》中的“恶魔车站”并不是一个车站的名字,而是影片主要剧情发生地一座监狱的江湖诨号。 《金蝉脱壳3》中肉眼可见的变化就是整体质量有了提升,比起第二部,观影感受好了很多。没有了令人讨厌的演员、没有了令人讨厌的台词,第三部重新回到当初的越狱题材,好歹像是一部电影了。 我依稀记得当初看第二部时,影片带给我强烈的不适感。《金蝉脱壳2》中的演员是一位以装哔著称的演员,说的台词也是极尽装哔之能事。如果是演员花钱请别人来看自己装的话还情有可原,如果观众自己跑过来看演员装,岂不是有点儿受虐癖。 《金蝉脱壳3》最大的特点就是最大限度减少了台词和演员装哔,演员和故事看起来至少像个正常人和正常事情。 老美拍的电影少不了对东欧国家的歧视,凡是有点儿不好的事情,直接甩给东欧国家就行了,简单粗暴效果好。 中国负责提供金钱当金主,老美负责提供战士捍卫普世价值观,东欧国家负责藏污纳垢接纳社会渣滓,为正义之士提供一个打怪升级的场所。 后常规无脑爽片差不多,本片设定简单粗暴,没有那么多智斗设定,一群健美练得青筋暴露的糙老爷们甩开膀子就是干。 越狱也不需要从内部开始,直接从外部进攻,越狱变成劫狱。两派人马如同沙场点兵一样,大家面对面的干架。 史泰龙、戴夫·巴蒂斯塔、张晋等中国观众熟悉的演员们纷纷化身暴力符号,在战斗中各自采用特有的战斗动作,和敌人捉对厮杀。 简单的剧情直来直去,不玩绕来绕去的情节。同样仅靠动作无法撑起一部正常时长的影片,除去超长的片头片尾,《金蝉脱壳3》正片内容仅70多分钟。 观看时迟到早退都不影响,只要不错过几场动作戏就行了。 简单粗暴,越狱转为劫狱, 乏善可陈,整体质量回升。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

