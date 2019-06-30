网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>简单粗暴，乏善可陈——《金蝉脱壳3：恶魔车站》

简单粗暴，乏善可陈——《金蝉脱壳3：恶魔车站》

加入收藏

2019-6-30 22:07:46

简单粗暴，乏善可陈——《金蝉脱壳3：恶魔车站》

今天介绍一部美国/中国动作电影《金蝉脱壳3：恶魔车站》。

片名Escape Plan: The Extractors /Escape Plan 3: Devil's Station (2019)。

 

年逾古稀的老人家不服老，史泰龙带着他的《金蝉脱壳3》又来了。成功打造《第一滴血》《洛奇》系列的史泰龙，丝毫没有颐养天年的意思，貌似他还想在别人抱孙子的年纪，再打造一个《金蝉脱壳》系列。

 

不过就这已有的三部作品表现来看，这个系列很大可能要黄。

如果像《鲨卷风》一样，就瞄准烂片、定位小成本，玩得就是恶搞赚一波块钱也就罢了，观众们知道是烂片，心理预期不会太高。

但《金蝉脱壳》系列的主演是名号响当当的史泰龙，当年拳打擂台、脚踢战场的史泰龙怎么能走谐星路线。

主角放不下身段，影片质量有抬不上去，造成了影片口碑差强人意。说好听点叫做差强人意，其实就是不合格。

 

《金蝉脱壳》系列编剧米尔斯·查普曼继续操刀剧本，写完两部越狱题材动作片剧本还没有能够让他才思枯竭，他继续努努力，写出了发生在东欧某地的越狱故事。

《金蝉脱壳3》中一位商界霸主的女儿凌美Ling May被人绑架，史泰龙继续扮演雷·布莱斯林 Ray Breslin，在张晋扮演的罗沈帮助下，解救谭雅。

《金蝉脱壳3》中的“恶魔车站”并不是一个车站的名字，而是影片主要剧情发生地一座监狱的江湖诨号。

 

《金蝉脱壳3》中肉眼可见的变化就是整体质量有了提升，比起第二部，观影感受好了很多。没有了令人讨厌的演员、没有了令人讨厌的台词，第三部重新回到当初的越狱题材，好歹像是一部电影了。

我依稀记得当初看第二部时，影片带给我强烈的不适感。《金蝉脱壳2》中的演员是一位以装哔著称的演员，说的台词也是极尽装哔之能事。如果是演员花钱请别人来看自己装的话还情有可原，如果观众自己跑过来看演员装，岂不是有点儿受虐癖。

《金蝉脱壳3》最大的特点就是最大限度减少了台词和演员装哔，演员和故事看起来至少像个正常人和正常事情。

 

老美拍的电影少不了对东欧国家的歧视，凡是有点儿不好的事情，直接甩给东欧国家就行了，简单粗暴效果好。

中国负责提供金钱当金主，老美负责提供战士捍卫普世价值观，东欧国家负责藏污纳垢接纳社会渣滓，为正义之士提供一个打怪升级的场所。

 

后常规无脑爽片差不多，本片设定简单粗暴，没有那么多智斗设定，一群健美练得青筋暴露的糙老爷们甩开膀子就是干。

越狱也不需要从内部开始，直接从外部进攻，越狱变成劫狱。两派人马如同沙场点兵一样，大家面对面的干架。

史泰龙、戴夫·巴蒂斯塔、张晋等中国观众熟悉的演员们纷纷化身暴力符号，在战斗中各自采用特有的战斗动作，和敌人捉对厮杀。

简单的剧情直来直去，不玩绕来绕去的情节。同样仅靠动作无法撑起一部正常时长的影片，除去超长的片头片尾，《金蝉脱壳3》正片内容仅70多分钟。

观看时迟到早退都不影响，只要不错过几场动作戏就行了。

 

简单粗暴，越狱转为劫狱，

乏善可陈，整体质量回升。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 犯罪(2375) 美国(8461) 中国(3133) 动作片(1468) 小成本(1500) 狮门(162)

4.8 

金蝉脱壳3：恶魔车站 (2019)

影评(4)

收藏(29)

金蝉脱壳3：恶魔车站/Escape Plan: The Extractors(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8193200/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511723名成员76685个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 