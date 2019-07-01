韩童生：半痴半癫 一骑白驴踏长安

韩童生所扮演的何执正，是骑着一头大白驴出场的，肩扛拐杖，仿如大梦般失魂落魄，又似大醉般半痴半癫，就这么直接闯入了靖安司，闯到了观众眼前。

但这个看似浑浑噩噩的老人，即使一跤跌到案几上，威仪仍在，因为他是靖安司司丞李必（易烊千玺 饰）之师，更是天下万千国民所尊崇的文人之首，“昭昭有唐，天俾万国，毁啦，毁啦……”，这位白髯老人，见过天下的繁华盛景，也为即将到来的巨大危机感到担忧，癫狂之下，反而有一种众人皆醉我独醒的悲壮。

“穿对了皮，才知道你是谁”，对于不良帅张小敬（雷佳音 饰）一句看似不摸头脑的话，也是有着看破世情的犀利，谁说年老可欺，谁说酒醉可欺？其实，心如明镜。

看《长安十二时辰》，带着一种看古装反恐片的新奇与刺激，入眼是唐朝都城的一派繁华，而这繁华之下潜藏的暗流，更有惊心动魄之感，上关圣人的喜怒哀乐，下关太子的前途命运，长安城无数人的生死，在庙堂之上的一句定夺，也在小人物的千算万算视死如归。然后，这些戏码便成了戏骨之间的演技大比拼——演员在演角色，角色在演另一个被隐藏的角色。尤其韩童生和易烊千玺这一老一少之间的对戏，一个舔犊情深：“我是想保你啊”，一个为国为民：“李必今日只想保长安”——充满了机锋与情感。

迷局错综复杂，看的却畅快淋漓，“朝堂之上，处处伏兵，稍有不慎，便是倾覆之祸”，何执正对李必每一句为官之道的教诲，情深意重更用心良苦，但最让人佩服的，却是料敌机先，光听到张小敬这个名字，就能立刻根据形势做出判断，要用计调他回来，不然，“怕他让那些怀远坊的人殴死了”——八十六岁的老人，真是活成了精。

依年龄而言，何执正应该是韩童生扮演过的年纪最大的角色了，但这个行走朝堂大半生的人，即便遭遇圣人下旨致仕，人物的精气神依然很足，所以，我们看到清晨酒醒之后，刚刚擦了擦老眼昏花，也沾了沾嘴角的垂涎胡茬的何执正，立刻就精光内敛，这个可以出入花萼楼的文坛大佬，透出一种指点江山的自然，老戏骨韩童生，担的起他身上这种气概。

这是一个能给予人物性格和细节的好演员，如果观众注意会发现，韩童生塑造的每个人物都有许多细节值得玩味，他给何执正的动作，正是从袖中拿白巾擦眼这一动作，一次是在靖安司醒来时，一次是在和李必对话追时忆往昔圣人风采，这大概是老人理所当然的一个举动，但两次擦眼，人物的精气神儿却有天壤之别，心情也显露无疑，这就是演技的细节。

韩童生近年佳作频出，《十二公民》《缝纫机乐队》《无问西东》《鼠胆英雄》《创业时代》《风再起时》以及这部观众期待已久的《长安十二时辰》，角色戏份或多或少，但每个人物都让人印象深刻，即将在8月2日上映的影片《鼠胆英雄》中，韩童生饰演致力铲除恶势力的警察局长，大走喜剧路线，令人充满期待。



