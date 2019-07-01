【吾乃母亲】Netflix对人工智能存有希望，诺兰选择相信真的妈妈

我的儿子六个月了。在离家的火车上，我把歌曲《baby mine》分享给了孩子的妈，并问道：“你看电影吗，《我乃母亲》，我可以给你传过去。”

她说：好，我想看，不过没有时间，孩子在喝奶，孩子很粘我。”

虽然刚过了父亲节，但是心里想着，母亲恐怕要比父亲重要得多。

所以，这可能也是这部电影之所以叫《我乃母亲》而不是《我乃父亲》的原因吧。这部电影的设定很吸引我，如果一个人以与世隔绝的状态从小被一个人工智能的机器人扶养成人，当另一个真实人类突然闯入的时候，她是该相信人工智能的妈妈还是该相信自己的同类呢？

人工智能的机器人是好还是坏，是这部电影最大的一个悬念。

电影的高明之处在于，它给了你一个迷人的悬念，然后，随着故事的发展，你会发现这个悬念的答案已经不再重要，一个更宏大的主题扔在了你面前：

我们人类能否拯救自己。

电影的结局看似克制平衡充满思辨性，其实是对上述问题的一种暧昧解答。

电影最后女主人公代替人工智能成为了人类新的母亲，人工智能虽然在形式上已经死去，但本质上这个世界还是在人工智能的掌控之下。这种结局超越了其他科幻片简单的善恶对立的模式，看似更高级，但不得不承认的是，这也是这部电影的最大败笔。看到最后，观众竟然找不到一个反派角色，他们的观影便缺少了共情，前期对悬念设计的期待就落了空，建立在主要矛盾上的情绪便找不到了宣泄的出口。

这也许也是Netflix电影的一种通病，立意很高，创新很好，但在电影的完成上讨巧的输出更像是一种偷懒。电影需要一种仪式感，电影需要守住它该有的那种视听共情的质感。Netflix想要打败院线电影需要的是诺兰那种崇尚电影感的导演。但恐怕诺兰对这种并非针对大银幕的电影是嗤之以鼻的。

《我乃母亲》就像是人工智能所写的一篇满分作文，克制，平衡，但也冷冰冰。

我大概也理解了电影的结局为何如此设定。Netflix对人工智能存有希望，但诺兰选择相信真的妈妈。

孩子哭泣，妈妈便会伤心，这种情绪看似无效且多余，但那就是人类能够繁衍至今的一种本能。