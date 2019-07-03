把b站工作的朋友审吐了，今年真正的流量大剧原来是它

开播当天上午才开始官宣的《陈情令》以屠榜的态势，迅速拿下5个热搜，为暑期档再添一把热度，其实这部改编自网络知名小说《无羁》的剧集，有着非常深厚的“群众基础”，但其原著小说粉与剧粉的互撕，也让这部剧有着更多影视之道甚艰的题外之话，无它，惟“顺利与观众见面”这一个初衷，而口碑也从人日到弹幕再到b站的海量视频，以及3.5亿次的专辑播放量，终于将其推上真正的流量大剧的坐席上。

那么，原著的影视化之路究竟有哪些引人之处，才能做到可以让一位b站的工作人员呕心沥血到“吐”的程度？国风之美，是最先被观众所关注到的，从纹饰到服饰，从佩剑到笔墨香炉，以及最重要的一吹可驭百万尸的陈情笛，都流淌着设计的才情血汗。

当然，剧情的再设计也是更贴近当下大热的国剧风，将原本的暴戾杀机天下之争，转换为家族之战以及友情侠义，《陈情令》以五大世家为故事架构背景，讲述了姑苏蓝氏、云梦江氏、兰陵金氏、清河聂氏、岐山温氏，错综复杂的利益纠葛中，被人斩落悬崖的云梦江氏故人之子魏无羡与姑苏蓝氏含光君蓝忘机，携手探寻往事真相的故事。尽管那种魔道世界的残忍与阴鸷被尽量削弱，但依然保持了原著中诸多恐怖设置，看的小女直呼怕怕。

而《陈情令》就人物设计而言，确实是之前从未有过的一种成长体系，因为一般剧情都是由下向上，人是由凡入圣入仙最终解决困境，即便为人，也是昂扬向上的积极，但直堕魔道并一统魔道者无，在这一点上，大概这也是原著粉与观众粉的最大分歧所在。

但不可否认的是，这部热播的电视剧颇为符合00后的审美趣味，#陈情令# 这一话题，截止7月3日，以13.2亿阅读，252.3万讨论，成为00后的眼球收割机，经过改编的剧集，作为一部聚焦青少年成长的传奇剧，传递出青年心系家国的励志正向价值观，也折射出人物烙印在精神内核的文化基质。

在最新一集中，百年仙境也被一把火毁掉，魏无羡被温晁所迫，与黑色巨狼开战，也被收缴了武器，投入到新的战斗之中，生死危机步步紧追，而温情与其情感线正越发明显，但五大家族的纷争也渐趋公开，两人将来注定要面临一些家族立场与情感上的抉择，剧共计50集，此时人物命运虽仍未迎来生死至关的转折，但其跌宕之处，依然令人挂牵。

从演员、剧情、服装、道具、特效、演技，网上关于《陈情令》的热议正在持续发酵，观众对古装剧的热情也再度被推热，再险恶的江湖，再冷血的杀戮，再晦暗的世界，只要侠义不冷，就依然还有希望。



