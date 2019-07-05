新娘变新尸！没有一个女人能活着离开这部影片

女子深夜遭人当街暴打的新闻打疼了亿万国人的神经，最终，嫌疑人被抓，依然未能完全平息这场因为对女性暴力侵犯带来的众怒，而《九龙不败》在全民关注针对女性犯罪之际，带着cult气质的粗野与癫狂，以及些许的暴烈血腥，打进了7月档，使观众再次聚焦罪案社会影响，聚焦深受其害之人的精神困境。

虽然并非真实故事改编，但影片中凶杀案件的真实程度依然惊心动魄，刘心悠，邓丽欣，陈钰芸，每个出场的女人都将遭遇前所未有的危机，尤其九龙探长与同为警员的未婚妻联手捉凶，却反被凶手设计偷袭，终致新娘变新尸，使影片从开始便有一种令人血冷的惊悚色彩，也令九龙从此陷入疯狂，让观众感受到这部影片的杀气和怒意。

因此，作为一部直面犯罪的影片，尺度上的突破，绝对是观众最直观的感受，在破朔迷离的破案过程中，九龙数次在案发现场重现罪案过程，一方面推演凶手杀害女警时的作案手段，更深层次剖析了犯罪心理，由此解读此类犯罪案件对社会的深远影响。现实在银幕之外，但银幕内的故事，所有犯罪元素也必将引发观众对这一话题的讨论，因为，故事与现实往往只有一线之隔。

影片以对女警的连环杀戮命案，打开了被复仇欲望吞噬的暗黑世界，打开了导演陈果“社会写实”范畴里的“精神”突破，也打开了张晋大银幕中全新的动作生涯。

影片中的杀意，来自于凶手对女警的巨大恨意，这是影片中所有人一直想要追寻的真正谜题，在针对女警（女性）犯罪之中，有多少需要角色去揣测与反思，又有多少是精神世界的坍塌造成的毁灭？许多现实元素因此被勾连其中，健身房，地铁，黑色与惊悚笼罩的罪恶世界中，满满都是导演带着个人趣味的小恶搞。

也是导演陈果“社会写实”范畴里的“精神”突破之所在，他曾被誉为是最纯正的“香港制造”，有着与王家卫浪漫气质相匹敌的惊艳表现力，这部踏上主流商业路线的影片，在注重推理，以心理恐惧和怪异行为营造恐怖气氛的拿手好戏之上，灌入了一种几近失控的癫狂，而且他自己也是明白这种“精神”疾病的，所以，他不停的安排“九龙”探长去看中医。

张晋大银幕中的“新”就是来自于自己所塑造角色那种由内而外的邪魅与狂狷，《一代宗师》《杀破狼2》《叶问3》等影片，他的动作与形象令人印象深刻之处是稳准狠，无机巧，也不出格，但《九龙不败》里的张晋，情绪与动作极为跳跃，完全是病态中的变态，从他画着浓浓的眼影在汤锅里被煮这样彪悍的出场，就可见这个角色是完全放飞自我，不受任何控制的。所以他的动作，也带着无法被捕捉的刁钻与情绪癫狂的狠戾，对手再厉害，一把抱起来从高空直坠地面，再不怕死的人也能被他吓个半死，这部影片中的张晋，给人的感觉就是——彻底放飞，完全豁了出去。

另，影片中那条破海而出的九头龙反而觉得是影片的喜点所在，并认定那是导演对自己影片的小小恶搞——出现在九龙童年时的九头龙是对他对自己在无父无母的情况下长大的自我催眠，为平安度过童年在精神上树立一个保护神，更多的，则是精神分裂的前兆，而影片结尾处的九头龙，其实是九龙在高空下坠时因为肾上腺素飙升而产生的幻想，所以，冼力山最终倒地不起的地方，依然是他们最后坠落的地方，因为，冼力山没有驾船出逃也没有被神龙摆尾打回，而是自始至终从未挪过地方，全身湿淋淋，则是因为，他被九龙抱着从那么高的地方跳落，给吓尿了。

哼，这不但是一部没有一个女人能活着离开的影片，就算男人，也没打算让他活着离开。



