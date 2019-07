世间万物皆可沙雕——《雷霆沙赞!》 今天介绍一部美国漫改电影《雷霆沙赞!》。 片名Shazam! / Billy Batson and the Legend of Shazam! / Franklin (2019),别名沙赞!神力集结(港) / 沙赞!(台) / 神奇上尉 / 奇迹队长。 华纳将旗下又一名超级英雄沙赞搬上大荧幕,在正义联盟六人组之后,沙赞是第七名亮相的DC超级英雄。 华纳看着隔壁漫威、索尼的一票儿漫画角色走谐星路线,赚得盆满钵满,一拍脑袋终于想起自己手里也有一个逗哔向的超级英雄。他就是沙赞。十五岁少年的思想、成年人超级英雄的体质,组合到一起,就成了逗哔向的超级英雄。 按照惯例,初次亮相的超级英雄单人电影都会介绍这位超级英雄的起源。《雷霆沙赞!》也一样,主要剧情就是介绍沙赞的起源。 总体来说,《雷霆沙赞!》的表现比较平庸,不管和隔壁的宇宙卡拉OK尬舞天团“银河护卫队”系列、不那么出彩但也比较好看的话痨“蚁人”系列、笑点多到让诸神黄昏都黯然失色的《雷神3》相比,还是R级制作扛把子突破第四面墙的“死侍”系列相比,这部DC沙雕超级英雄沙赞起源电影,略显老套逊色。 影片最大的败笔在于情节设定,呈现比较明显的头重脚轻。前半部分把笑点、特效和预算用的差不多了,后半部分原本应该是正反两派大决战反而显得很敷衍。 DC的真人电影拍成这个样子,相信观众们早已经习惯。在华纳的品控下,DC的特点就是动画电影质量上乘,真人电影出一部被骂一部。 纵使这部沙雕英雄诞生记不能挽回DC真人电影颓势也无妨,毕竟这只是一个沙雕。 沙赞原名比利·巴特森Billy Batson,是DC旗下的超级英雄,在远古时期还叫做惊奇队长,和隔壁漫威有过一段版权争斗。最终DC拿到了惊奇队长的外形,在新52重启后,正式命名为沙赞,漫威拿到了惊奇队长的名字,创造了毁天灭地的美发爱好者。 沙赞的超能力和他的名字“Shazam”一样,涵盖了超级英雄能够具有的绝大部分超能力。老巫师将毕生功力传授给比利,沙赞继承超能力的过程,颇像《天龙八部》无崖子传授北冥神功的场景。 S代表所罗门的智慧,其中包括丰富的知识储备、敏锐的理解力和洞察力等,会在比利需要的时候为其提供正确的建议与决策。 H代表赫拉克勒斯的力量,赫拉克勒斯是古希腊神话中的大力神,宙斯之子,神勇无比,力大无穷。 A代表阿特拉斯的耐力,阿特拉斯是古希腊神话中的擎天神,被宙斯惩罚永世用双肩扛着苍天。 Z代表宙斯的神力,古希腊神话的众神之王自然不用多说,在漫画的设定中,宙斯的神力雷霆之怒是沙赞身上的最主要技能之一,通过他胸前的闪电标识大家也能看出来。 A代表阿喀琉斯的勇气,阿喀琉斯在古希腊神话中与大力神赫拉克勒斯齐名,是一名半神英雄,神勇无比,毕生的梦想就是战死沙场。 M代表墨丘利的速度,墨丘利是众神的使者,同时也是掌管旅游、交通、体育之神,在罗马神话中被称为墨丘利,在古希腊神话中被称为赫尔墨斯。 加上传承沙赞的遴选条件是心地纯洁善良,结合Shazam所代表的超能力,沙赞是一个三观正确、攻防兼备、德智体美劳全面发展的超级英雄。 和阿喀琉斯一样,沙赞也有属于他的阿喀琉斯之踵。只要捂住他的嘴巴,让他喊不出那个神奇的单词就行。 沙赞的起源设定在一个寄养家庭,比利·巴特森也是一名少年,换了23个寄养家庭依旧想着逃离。 这种设定贴合美国国情,顾了美国草根群体,和那些强调血统论的超级英雄不同,沙赞是一个从社会底层贫民窟走出来的超级英雄,他给了人们希望,似乎普通人也能够一飞冲天。 比利·巴特森原生家庭给他带来了无尽困扰,当他真正了解母亲抛弃自己的原因后,他才从一名漫无目标的混沌少年转变为有了人生目标的正直少年。 作为影片中反复出现的反派,西方故事中总喜欢拿七宗罪说是。七宗罪Seven Deadly Sins是沙赞里的经典反派之一,代表着人性中七原罪,分别是骄傲Pride、嫉妒Envy、贪婪Greed、愤怒Wrath、懒惰Sloth、暴食Gluttony、淫荡Lust。 七宗罪对应七种恶魔,用丑陋邪恶的恶魔形象将七宗罪具象化。可惜七宗罪在国内并不吃香,要是拍点痴嗔贪啥的说不定观众会更加买账。 沙赞在影片中遇到了两位重要引路人。 一个是中二损友弗莱迪·弗里曼 Freddy Freeman,他带着比利不断测试超能力,唤醒了他的责任感使命感,让比利意识到家庭的重要性。 一个是中二反派赛迪斯·希瓦纳博士 Dr. Thaddeus Sivana,他用强硬手段迫使比利不断进化挖掘潜力,彻底完成了从网红向超级英雄的转变。 最令人期待的沙赞家族也如期出现,一家人就是要整整齐齐的,六位伙伴聚在一起的样子比较好看。当然由于制作成本问题,沙赞家族中老虎陶尼并没有出现。 影片最后不忘黑一下正义联盟的超级兵海王。即便温导拍出了一部不错的《海王》,但海王依旧是一个和鱼说话的超级兵。毕竟我们都知道:Aquaman sucks。 影片结尾彩蛋不忘为续集打伏笔。 希瓦纳博士遇到的肉虫子叫做冥思螨Mr.Mind。冥思螨是一只来自金星,拥有超凡智慧,并且可以控制别人大脑的小虫。可以预见冥思螨将和希瓦纳博士联手搞事。 世间万物皆可沙雕,将沙雕进行到底。 出走半生不忘童心,做英雄不做反派。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.