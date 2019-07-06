世间万物皆可沙雕——《雷霆沙赞！》

今天介绍一部美国漫改电影《雷霆沙赞！》。

片名Shazam! / Billy Batson and the Legend of Shazam! / Franklin (2019)，别名沙赞！神力集结(港) / 沙赞！(台) / 神奇上尉 / 奇迹队长。

华纳将旗下又一名超级英雄沙赞搬上大荧幕，在正义联盟六人组之后，沙赞是第七名亮相的DC超级英雄。

华纳看着隔壁漫威、索尼的一票儿漫画角色走谐星路线，赚得盆满钵满，一拍脑袋终于想起自己手里也有一个逗哔向的超级英雄。他就是沙赞。十五岁少年的思想、成年人超级英雄的体质，组合到一起，就成了逗哔向的超级英雄。

按照惯例，初次亮相的超级英雄单人电影都会介绍这位超级英雄的起源。《雷霆沙赞！》也一样，主要剧情就是介绍沙赞的起源。

总体来说，《雷霆沙赞！》的表现比较平庸，不管和隔壁的宇宙卡拉OK尬舞天团“银河护卫队”系列、不那么出彩但也比较好看的话痨“蚁人”系列、笑点多到让诸神黄昏都黯然失色的《雷神3》相比，还是R级制作扛把子突破第四面墙的“死侍”系列相比，这部DC沙雕超级英雄沙赞起源电影，略显老套逊色。

影片最大的败笔在于情节设定，呈现比较明显的头重脚轻。前半部分把笑点、特效和预算用的差不多了，后半部分原本应该是正反两派大决战反而显得很敷衍。

DC的真人电影拍成这个样子，相信观众们早已经习惯。在华纳的品控下，DC的特点就是动画电影质量上乘，真人电影出一部被骂一部。

纵使这部沙雕英雄诞生记不能挽回DC真人电影颓势也无妨，毕竟这只是一个沙雕。

沙赞原名比利·巴特森Billy Batson，是DC旗下的超级英雄，在远古时期还叫做惊奇队长，和隔壁漫威有过一段版权争斗。最终DC拿到了惊奇队长的外形，在新52重启后，正式命名为沙赞，漫威拿到了惊奇队长的名字，创造了毁天灭地的美发爱好者。

沙赞的超能力和他的名字“Shazam”一样，涵盖了超级英雄能够具有的绝大部分超能力。老巫师将毕生功力传授给比利，沙赞继承超能力的过程，颇像《天龙八部》无崖子传授北冥神功的场景。

S代表所罗门的智慧，其中包括丰富的知识储备、敏锐的理解力和洞察力等，会在比利需要的时候为其提供正确的建议与决策。

H代表赫拉克勒斯的力量，赫拉克勒斯是古希腊神话中的大力神，宙斯之子，神勇无比，力大无穷。

A代表阿特拉斯的耐力，阿特拉斯是古希腊神话中的擎天神，被宙斯惩罚永世用双肩扛着苍天。

Z代表宙斯的神力，古希腊神话的众神之王自然不用多说，在漫画的设定中，宙斯的神力雷霆之怒是沙赞身上的最主要技能之一，通过他胸前的闪电标识大家也能看出来。

A代表阿喀琉斯的勇气，阿喀琉斯在古希腊神话中与大力神赫拉克勒斯齐名，是一名半神英雄，神勇无比，毕生的梦想就是战死沙场。

M代表墨丘利的速度，墨丘利是众神的使者，同时也是掌管旅游、交通、体育之神，在罗马神话中被称为墨丘利，在古希腊神话中被称为赫尔墨斯。

加上传承沙赞的遴选条件是心地纯洁善良，结合Shazam所代表的超能力，沙赞是一个三观正确、攻防兼备、德智体美劳全面发展的超级英雄。

和阿喀琉斯一样，沙赞也有属于他的阿喀琉斯之踵。只要捂住他的嘴巴，让他喊不出那个神奇的单词就行。

沙赞的起源设定在一个寄养家庭，比利·巴特森也是一名少年，换了23个寄养家庭依旧想着逃离。

这种设定贴合美国国情，顾了美国草根群体，和那些强调血统论的超级英雄不同，沙赞是一个从社会底层贫民窟走出来的超级英雄，他给了人们希望，似乎普通人也能够一飞冲天。

比利·巴特森原生家庭给他带来了无尽困扰，当他真正了解母亲抛弃自己的原因后，他才从一名漫无目标的混沌少年转变为有了人生目标的正直少年。

作为影片中反复出现的反派，西方故事中总喜欢拿七宗罪说是。七宗罪Seven Deadly Sins是沙赞里的经典反派之一，代表着人性中七原罪，分别是骄傲Pride、嫉妒Envy、贪婪Greed、愤怒Wrath、懒惰Sloth、暴食Gluttony、淫荡Lust。

七宗罪对应七种恶魔，用丑陋邪恶的恶魔形象将七宗罪具象化。可惜七宗罪在国内并不吃香，要是拍点痴嗔贪啥的说不定观众会更加买账。

沙赞在影片中遇到了两位重要引路人。

一个是中二损友弗莱迪·弗里曼 Freddy Freeman，他带着比利不断测试超能力，唤醒了他的责任感使命感，让比利意识到家庭的重要性。

一个是中二反派赛迪斯·希瓦纳博士 Dr. Thaddeus Sivana，他用强硬手段迫使比利不断进化挖掘潜力，彻底完成了从网红向超级英雄的转变。

最令人期待的沙赞家族也如期出现，一家人就是要整整齐齐的，六位伙伴聚在一起的样子比较好看。当然由于制作成本问题，沙赞家族中老虎陶尼并没有出现。

影片最后不忘黑一下正义联盟的超级兵海王。即便温导拍出了一部不错的《海王》，但海王依旧是一个和鱼说话的超级兵。毕竟我们都知道：Aquaman sucks。

影片结尾彩蛋不忘为续集打伏笔。

希瓦纳博士遇到的肉虫子叫做冥思螨Mr.Mind。冥思螨是一只来自金星，拥有超凡智慧，并且可以控制别人大脑的小虫。可以预见冥思螨将和希瓦纳博士联手搞事。

世间万物皆可沙雕，将沙雕进行到底。

出走半生不忘童心，做英雄不做反派。

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