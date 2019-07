有情怀有爆点承上启下——《蜘蛛侠:英雄远征》 今天介绍美国科幻动作漫改电影《蜘蛛侠:英雄远征》。 片名Spider-Man: Far From Home (2019),别名蜘蛛侠:决战千里(港) / 蜘蛛侠:离家日(台) / 蜘蛛侠2 / 蜘蛛侠:归来2 / 蜘蛛侠:英雄归来2 / 蜘蛛侠2:英雄离乡 / 蜘蛛侠2:远离家乡 / 蜘蛛侠:远离故乡 / 新蜘蛛侠2 / 蜘蛛侠2:离家出走(豆友译名)。 这是漫威联手索尼出品的蜘蛛侠最新一部。 影片的主体毫无疑问是我们可爱的小蜘蛛,故事却又不完全关于这只可爱的小蜘蛛。《蜘蛛侠:英雄远征》在漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)中肩负重任,这是《复仇者联盟4》之后的第一部电影,也是整个漫威电影宇宙第三阶段的收官之作,意义重大。 看过《复仇者联盟4》的人肯定会知道,在这场惨烈的胜利之后,漫威电影宇宙一哥钢铁侠舍生取义,永久地离开了这个世界。 漫威电影宇宙需要新的一哥,钢铁侠的衣钵也需要有人来接过,这一切都在最新这部《蜘蛛侠:英雄远征》有了答案。 《蜘蛛侠:英雄远征》故事发生在《复仇者联盟4》五年之后。此时老一辈复仇者联盟纷纷离去,钢铁侠、黑寡妇都挂了,美国队长老死了,雷神跟着宇宙卡拉OK尬舞天王星爵去外太空谈情说爱了。 美国队长找到猎鹰做接班人,而钢铁侠的接班人作为悬念,一直留到现在。影迷们翘首以盼终于等来了答案,在前几部作品中钢铁侠以领路人的身份指引蜘蛛侠成长,现在终于放心地将自己的衣钵传给蜘蛛侠,让这位“有好邻居”能够保卫地球。 蜘蛛侠在片中的五套战衣对应五张海报 经过这么多部影片铺垫,其实观众们肯定会理解钢铁侠的选择。但如果有人没有连续看过漫威电影宇宙,那就会产生理解困难。 我就遇到这样的情况。观看时,没有看过过往作品的人问我,为什么钢铁侠选择蜘蛛侠做接班人? 考虑到对方不了解相关背景知识,我选择了最直白的解释:因为蜘蛛侠是全球最好卖、最赚钱的IP。 正如本片最开始所说,这是漫威联手索尼出品的电影。为什么要强调漫威和索尼联手,原因正在于此。 2008年,当乔恩·费儒 Jon Favreau成功打造钢铁侠,开启漫威电影宇宙时,漫威正处于摇摇欲坠快要破产的边缘。谁能想到乔恩·费儒竟然能够把这些老掉牙的二线漫画角色成功打造成世界顶级IP,不仅挽救了漫威,也让全世界都知道了漫威电影宇宙的存在。两年后,乔恩·费儒乘热打铁,又拍摄了《钢铁侠2》,进一步奠定了钢铁侠的一哥位置。 当初漫威为渡过难关,将蜘蛛侠、X战警等一票IP打包卖出。趁着版权到期前,索尼将手里这些IP翻来覆去地拍真人电影,好不热闹。过多版本和多位主演会造成世界观不统一,但版权不在漫威手里,大家干着急也没用。 人算不如天算,谁知道这么多版本蜘蛛侠真人电影后,各个版本的蜘蛛侠各有千秋,直到荷兰弟版本出现,大家才一致觉得最像蜘蛛侠的人出现了。随着蜘蛛侠即将回归漫威,让蜘蛛侠在漫威电影宇宙挑起重担就成了重点。 漫威电影宇宙第三阶段收尾完全可以落在《复仇者联盟4》,这么多部作品故事已经形成完整故事。想要开启第四阶段,完全可以拍摄几部新的接班人的单人电影,然后再来一部大乱斗整合一下。 而摇钱树蜘蛛侠回归后,情况发生变化。为了让蜘蛛侠保持热度,也为了让蜘蛛侠在漫威电影宇宙中保持热度,承上启下的重任自然就交给了小蜘蛛。《蜘蛛侠:英雄远征》成了阶段性收尾和开启下阶段的重要一部分。 插个题外话,这个7月,那个救了漫威的男人乔恩·费儒又一部新片《狮子王》上映。他之前拍过一部《奇幻森林》,完全是为了测试技术,结果十分成功,电影十分好看。这次的《狮子王》同样值得期待。 本片副标题Far From Home,一方面指的小蜘蛛跑去欧洲游玩,远离家乡,另一方面指的复仇者们纷纷不在,要么化作泥土,要么在外太空。 能够接过钢铁侠的衣钵,蜘蛛侠自然有两把刷子。 比如,蜘蛛侠以属于他的方式向复仇者联盟三巨头致敬。看到小蜘蛛一手盾、一手锤加反应堆时,大家激动不已。盾牌代表美国队长、锤代表雷神、反应堆代表钢铁侠,在这一瞬间,三巨头灵魂附体。 蜘蛛侠定位就是高中生,身上带着浓浓的青春气息和少年感。他除了要照顾学业,还要照顾家人感受。 当小蜘蛛引以为傲的蜘蛛感应能力spider sense被梅姨叫做“彼得一激灵”时,纵使心中万般不愿以,也只能忍着。毕竟你妈说什么都对,说的对的对,说的不对也对,怎么办呢,这就是高中生的烦恼吧。 小蜘蛛消失了5年,重新出现时年龄没有变化,依旧是16岁。因此他不会对老牌摇滚队员有过多了解。 其实这是一个梗。当小蜘蛛在哈皮的飞机上开心地说道“我最喜欢齐柏林飞艇啦!”,哈皮没有揭穿,只是说自己很懂音乐。 哈皮放的歌可不是齐柏林飞艇Led Zeppelin,而是AC/DC乐队的《Back in Black》。这是哈皮在《钢铁侠》中的初始配乐,随后钢铁侠以一身黑盔甲回归,在这里,蜘蛛侠也以一身红黑经典色回归。 说到本片的反派神秘客,他还是有点来头的。他最为著名的身份就是专门对抗蜘蛛侠的邪恶六人组元老。 神秘客是蜘蛛侠的死敌之一,一共出现过四代,电影中出现的是第一代昆汀·贝克,初次登场于《神奇蜘蛛侠》第13期。 神秘客没有超能力,而是一名精通制造幻想的欺诈专家。漫画中的神秘客原本是一名电影特效师,在好莱坞工作,精通电影特效的设计和催眠术的运用。电影中的神秘客则是斯塔克公司的离职员工,产品开发方向和老板钢铁侠的需求出现严重偏差,被辞退后一直怀恨在心,于是开始报复。 神秘客不仅制造特效的能力出众,演技也是一级棒。扮演者杰克·吉伦哈尔Jake Gyllenhaal不仅要扮演神秘客,还要不停地出演戏中戏。 神乎其神的演技骗过了所有人,神秘客对小蜘蛛说“不要为自己的聪明感到抱歉”,观众们第一反应是在安慰小蜘蛛,看到后面就会知道,其实这是神秘客自己夸奖自己。 ”现在的人们,你说什么他们都会信。”信仰缺失的时期,人们亟需一个可以寄托心理的目标。神秘客深谙此道,想着利用这个真空期演一把。事实证明,神秘客说的无比正确。当一个爆炸性经过剪辑的视频出现时,大家的第一反应不是查证,而是轻信。 蜘蛛侠暗恋的女同学MJ痞痞的酷酷的,扮演者赞达亚超有味道。美的千篇一律没有意思,美的有自己的特点,才能让人记住。继续为赞达亚打Call,《马戏之王》之后就粉她了。 一直期待片中能够出现著名的倒挂之吻,或者赞达亚能够秀一下舞技,可惜均未实现。 《蜘蛛侠:英雄远征》视觉效果很棒,用大量乒乒乓乓地打来打去的特效镜头炫技,从头到尾都很热闹,不会冷场。片中还要大量笑点,如果是资深漫迷,还会发现更多有趣细节。 【彩蛋剧透预警】 本片最后有两个彩蛋。两个彩蛋均至关重要,一定要看完。 第一个彩蛋关于蜘蛛侠身份暴露。当初为了保持超级英雄们的匿名身份,双方不惜爆发《内战》,现在可倒好,直接被人栽赃陷害还背贴大字报。 第二个彩蛋关于漫威电影宇宙后续发展。在漫威电影宇宙中已经洗白的斯库鲁人再次出现,很可能下一阶段会是有关斯库鲁人的“秘密入侵”大事件,也可能和神盾局分支天剑局有关,目标对准星辰大海。 特效足笑点密观感俱佳, 有情怀有爆点承上启下。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4390) 美国(8464) 明星(2445) 科幻(3186) 酷(1531) 动作片(1472) 赞(669) 娱乐片(898) 哥伦比亚影业(165) 索尼影业(118)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.