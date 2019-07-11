网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>耍贱卖萌皮卡丘——《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》

耍贱卖萌皮卡丘——《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》

加入收藏

2019-7-11 22:40:00

耍贱卖萌皮卡丘——《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》

今天介绍美国/日本娱乐电影《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》。

片名Pokémon Detective Pikachu / Detective Pikachu / Pokemon (2019)，别名精灵宝可梦：大侦探皮卡丘 / POKéMON 名侦探皮卡丘(台)/ 宠物小精灵之名侦探皮卡丘 / 精灵宝可梦之名侦探皮卡丘 /宠物小精灵 / 宠物小精灵真人版 / 精灵宝可梦 / 名侦探皮卡丘。.

 

说到精灵宝可梦大家都很熟悉，我们小时候精灵宝可梦在大陆还没有官方命名，我们更熟悉的名字还是从其他渠道过来的名字：口袋妖怪、宠物小精灵、神奇宝贝。

不仅我们小时候看这部动画片，其他地区的人小时候也看这部动画片。前几年精灵宝可梦的AR游戏《Pokemon Go》更是在全世界范围引发追捧热潮。人气之旺可见一斑。

 

这次的《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》是精灵宝可梦第一次走上大荧幕。以前几部都是精灵宝可梦都是电视剧或者剧场版，这次是皮卡丘等角色首次触电真人3D化。

这年头从漫画、动画再到真人路线，几乎是各大IP的必然之路。漫威、DC、索尼、华纳、迪斯尼等手握各种IP资源的大厂都在这条道路上走了很久。

 

精灵宝可梦终于也在真人化道路上迈开步伐开始追赶。作为这个系列的第一部，票房肯定不会差。精灵宝可梦的IP号召力毋庸置疑的摆在那里，就凭着大家伙儿宅男宅女们能够迈开腿跑出自己的房间，去室外各种抓捕《Pokemon Go》的精灵宝可梦就可以看出这个系列的受欢迎程度。

简单一句话，只要你敢拍，观众就敢看。而且不要低估情怀的力量，观众们可以做到拍几部看几部，3D真人化的精灵宝可梦就是有这种魅力。

 

也正因为精灵宝可梦具有强大的IP号召力，出品方在制作的时候，才敢将制作经费向特效方面倾斜。

光看演职员表，你说你除了认识皮卡丘的配音演员瑞安·雷诺兹Ryan Reynolds和配角渡边谦，剩下的演员还认识哪个？

选用一些毫无名气的演员最大的好处就是可以省钱，把用于片酬的钱转到制作特效方面。特效这玩意儿一分钱一分货，观众们看在眼里都清楚。从《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》的表现来看，影片的特效花了很多力气，比较有诚意。

 

《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》剧情改编自3DS游戏《名侦探皮卡丘~新组合诞生~》，故事发生的背景在人类和宝可梦共存的城市莱姆市，这里不再赘述。

剧情没有多少绕绕弯弯的地方，大家只要看过电影都会知道。

 

影片的主要看点还是各种可爱的精灵宝可梦。在动画中的皮卡丘是一只不愿意进到精灵球里的精灵宝可梦，智商很高，战斗力飘忽不定，遇强则强遇弱则弱，似乎也是个五五开。

皮卡丘只会说皮卡丘几个音节，而他的皮卡丘都极富感情色彩，主角都能听懂意思。皮卡丘除了大呼小叫的“皮卡丘”之外，耍宝卖萌都是一把好手。

 

这次皮卡丘化身大侦探，需要侦破一起疑点重重的案件。按照电影没事就毁灭地球的惯例，皮卡丘如果不能妥善解决案件，整个世界又将遭受巨大灾难。

有侦探的电影并不一定是悬疑电影，尤其是这种打着IP旗号的真人电影。侦探元素只是烘托主角的一个点而已，犯罪分子恨不得在脸上刻上两个大字：“反派”。

主角一行只是例行公事的推进剧情而已，只要将相关精灵宝可梦统统拉出来溜一通就完成任务。观众们即便猜出案件结局也不会在这方面感到高兴，整个案件就像秃子头上的虱子一样，明摆着呢。

 

影片最大的看点就是贱萌。看到各种各样毛茸茸、软噗噗的精灵宝可梦在大荧幕上蹦跶来蹦跶去，大家的心早就被萌化了。

当然，也可以说贱萌是唯一的看点。精灵宝可梦这么巨大的IP完全可以支撑起一个精灵宝可梦电影宇宙，本片剧情还是过于保守，没有加入过多的精灵宝可梦，而是通过第三方慢慢推进。期待精灵宝可梦电影宇宙的诞生。

但观众们真的就很吃贱萌这一套，皮卡丘们都这么萌了，还要啥自行车啊。除了主角皮卡丘一行又帅又酷，剩下的精灵宝可梦也各有千秋，其中最帅的当属超梦，俨然一副带头大哥的样子。

 

一脸懵逼可达鸭，雨露均沾御三家

耍贱卖萌皮卡丘，十万伏特不白瞎。

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 漫画(817) 喜剧(4392) 美国(8472) 动画(3575) 日本(2001) 奇幻(1332) 酷(1535) 娱乐片(900) 华纳(454)

7.1 

大侦探皮卡丘 (2019)

影评(34)

收藏(670)

大侦探皮卡丘/Pokémon Detective Pikachu(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8193892/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511723名成员76708个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:4分

 