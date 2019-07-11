耍贱卖萌皮卡丘——《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》

今天介绍美国/日本娱乐电影《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》。

片名Pokémon Detective Pikachu / Detective Pikachu / Pokemon (2019)，别名精灵宝可梦：大侦探皮卡丘 / POKéMON 名侦探皮卡丘(台)/ 宠物小精灵之名侦探皮卡丘 / 精灵宝可梦之名侦探皮卡丘 /宠物小精灵 / 宠物小精灵真人版 / 精灵宝可梦 / 名侦探皮卡丘。.

说到精灵宝可梦大家都很熟悉，我们小时候精灵宝可梦在大陆还没有官方命名，我们更熟悉的名字还是从其他渠道过来的名字：口袋妖怪、宠物小精灵、神奇宝贝。

不仅我们小时候看这部动画片，其他地区的人小时候也看这部动画片。前几年精灵宝可梦的AR游戏《Pokemon Go》更是在全世界范围引发追捧热潮。人气之旺可见一斑。

这次的《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》是精灵宝可梦第一次走上大荧幕。以前几部都是精灵宝可梦都是电视剧或者剧场版，这次是皮卡丘等角色首次触电真人3D化。

这年头从漫画、动画再到真人路线，几乎是各大IP的必然之路。漫威、DC、索尼、华纳、迪斯尼等手握各种IP资源的大厂都在这条道路上走了很久。

精灵宝可梦终于也在真人化道路上迈开步伐开始追赶。作为这个系列的第一部，票房肯定不会差。精灵宝可梦的IP号召力毋庸置疑的摆在那里，就凭着大家伙儿宅男宅女们能够迈开腿跑出自己的房间，去室外各种抓捕《Pokemon Go》的精灵宝可梦就可以看出这个系列的受欢迎程度。

简单一句话，只要你敢拍，观众就敢看。而且不要低估情怀的力量，观众们可以做到拍几部看几部，3D真人化的精灵宝可梦就是有这种魅力。

也正因为精灵宝可梦具有强大的IP号召力，出品方在制作的时候，才敢将制作经费向特效方面倾斜。

光看演职员表，你说你除了认识皮卡丘的配音演员瑞安·雷诺兹Ryan Reynolds和配角渡边谦，剩下的演员还认识哪个？

选用一些毫无名气的演员最大的好处就是可以省钱，把用于片酬的钱转到制作特效方面。特效这玩意儿一分钱一分货，观众们看在眼里都清楚。从《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》的表现来看，影片的特效花了很多力气，比较有诚意。

《精灵宝可梦：大侦探皮卡丘》剧情改编自3DS游戏《名侦探皮卡丘~新组合诞生~》，故事发生的背景在人类和宝可梦共存的城市莱姆市，这里不再赘述。

剧情没有多少绕绕弯弯的地方，大家只要看过电影都会知道。

影片的主要看点还是各种可爱的精灵宝可梦。在动画中的皮卡丘是一只不愿意进到精灵球里的精灵宝可梦，智商很高，战斗力飘忽不定，遇强则强遇弱则弱，似乎也是个五五开。

皮卡丘只会说皮卡丘几个音节，而他的皮卡丘都极富感情色彩，主角都能听懂意思。皮卡丘除了大呼小叫的“皮卡丘”之外，耍宝卖萌都是一把好手。

这次皮卡丘化身大侦探，需要侦破一起疑点重重的案件。按照电影没事就毁灭地球的惯例，皮卡丘如果不能妥善解决案件，整个世界又将遭受巨大灾难。

有侦探的电影并不一定是悬疑电影，尤其是这种打着IP旗号的真人电影。侦探元素只是烘托主角的一个点而已，犯罪分子恨不得在脸上刻上两个大字：“反派”。

主角一行只是例行公事的推进剧情而已，只要将相关精灵宝可梦统统拉出来溜一通就完成任务。观众们即便猜出案件结局也不会在这方面感到高兴，整个案件就像秃子头上的虱子一样，明摆着呢。

影片最大的看点就是贱萌。看到各种各样毛茸茸、软噗噗的精灵宝可梦在大荧幕上蹦跶来蹦跶去，大家的心早就被萌化了。

当然，也可以说贱萌是唯一的看点。精灵宝可梦这么巨大的IP完全可以支撑起一个精灵宝可梦电影宇宙，本片剧情还是过于保守，没有加入过多的精灵宝可梦，而是通过第三方慢慢推进。期待精灵宝可梦电影宇宙的诞生。

但观众们真的就很吃贱萌这一套，皮卡丘们都这么萌了，还要啥自行车啊。除了主角皮卡丘一行又帅又酷，剩下的精灵宝可梦也各有千秋，其中最帅的当属超梦，俨然一副带头大哥的样子。

一脸懵逼可达鸭，雨露均沾御三家

耍贱卖萌皮卡丘，十万伏特不白瞎。

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