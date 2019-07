耍贱卖萌皮卡丘——《精灵宝可梦:大侦探皮卡丘》 今天介绍美国/日本娱乐电影《精灵宝可梦:大侦探皮卡丘》。 片名Pokémon Detective Pikachu / Detective Pikachu / Pokemon (2019),别名精灵宝可梦:大侦探皮卡丘 / POKéMON 名侦探皮卡丘(台)/ 宠物小精灵之名侦探皮卡丘 / 精灵宝可梦之名侦探皮卡丘 /宠物小精灵 / 宠物小精灵真人版 / 精灵宝可梦 / 名侦探皮卡丘。. 说到精灵宝可梦大家都很熟悉,我们小时候精灵宝可梦在大陆还没有官方命名,我们更熟悉的名字还是从其他渠道过来的名字:口袋妖怪、宠物小精灵、神奇宝贝。 不仅我们小时候看这部动画片,其他地区的人小时候也看这部动画片。前几年精灵宝可梦的AR游戏《Pokemon Go》更是在全世界范围引发追捧热潮。人气之旺可见一斑。 这次的《精灵宝可梦:大侦探皮卡丘》是精灵宝可梦第一次走上大荧幕。以前几部都是精灵宝可梦都是电视剧或者剧场版,这次是皮卡丘等角色首次触电真人3D化。 这年头从漫画、动画再到真人路线,几乎是各大IP的必然之路。漫威、DC、索尼、华纳、迪斯尼等手握各种IP资源的大厂都在这条道路上走了很久。 精灵宝可梦终于也在真人化道路上迈开步伐开始追赶。作为这个系列的第一部,票房肯定不会差。精灵宝可梦的IP号召力毋庸置疑的摆在那里,就凭着大家伙儿宅男宅女们能够迈开腿跑出自己的房间,去室外各种抓捕《Pokemon Go》的精灵宝可梦就可以看出这个系列的受欢迎程度。 简单一句话,只要你敢拍,观众就敢看。而且不要低估情怀的力量,观众们可以做到拍几部看几部,3D真人化的精灵宝可梦就是有这种魅力。 也正因为精灵宝可梦具有强大的IP号召力,出品方在制作的时候,才敢将制作经费向特效方面倾斜。 光看演职员表,你说你除了认识皮卡丘的配音演员瑞安·雷诺兹Ryan Reynolds和配角渡边谦,剩下的演员还认识哪个? 选用一些毫无名气的演员最大的好处就是可以省钱,把用于片酬的钱转到制作特效方面。特效这玩意儿一分钱一分货,观众们看在眼里都清楚。从《精灵宝可梦:大侦探皮卡丘》的表现来看,影片的特效花了很多力气,比较有诚意。 《精灵宝可梦:大侦探皮卡丘》剧情改编自3DS游戏《名侦探皮卡丘~新组合诞生~》,故事发生的背景在人类和宝可梦共存的城市莱姆市,这里不再赘述。 剧情没有多少绕绕弯弯的地方,大家只要看过电影都会知道。 影片的主要看点还是各种可爱的精灵宝可梦。在动画中的皮卡丘是一只不愿意进到精灵球里的精灵宝可梦,智商很高,战斗力飘忽不定,遇强则强遇弱则弱,似乎也是个五五开。 皮卡丘只会说皮卡丘几个音节,而他的皮卡丘都极富感情色彩,主角都能听懂意思。皮卡丘除了大呼小叫的“皮卡丘”之外,耍宝卖萌都是一把好手。 这次皮卡丘化身大侦探,需要侦破一起疑点重重的案件。按照电影没事就毁灭地球的惯例,皮卡丘如果不能妥善解决案件,整个世界又将遭受巨大灾难。 有侦探的电影并不一定是悬疑电影,尤其是这种打着IP旗号的真人电影。侦探元素只是烘托主角的一个点而已,犯罪分子恨不得在脸上刻上两个大字:“反派”。 主角一行只是例行公事的推进剧情而已,只要将相关精灵宝可梦统统拉出来溜一通就完成任务。观众们即便猜出案件结局也不会在这方面感到高兴,整个案件就像秃子头上的虱子一样,明摆着呢。 影片最大的看点就是贱萌。看到各种各样毛茸茸、软噗噗的精灵宝可梦在大荧幕上蹦跶来蹦跶去,大家的心早就被萌化了。 当然,也可以说贱萌是唯一的看点。精灵宝可梦这么巨大的IP完全可以支撑起一个精灵宝可梦电影宇宙,本片剧情还是过于保守,没有加入过多的精灵宝可梦,而是通过第三方慢慢推进。期待精灵宝可梦电影宇宙的诞生。 但观众们真的就很吃贱萌这一套,皮卡丘们都这么萌了,还要啥自行车啊。除了主角皮卡丘一行又帅又酷,剩下的精灵宝可梦也各有千秋,其中最帅的当属超梦,俨然一副带头大哥的样子。 一脸懵逼可达鸭,雨露均沾御三家 耍贱卖萌皮卡丘,十万伏特不白瞎。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

