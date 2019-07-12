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《狮子王》：陌生的真实 熟悉的经典

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2019-7-12 20:03:51

文/梦里诗书

作为迪士尼复兴时期的巅峰之作，《狮子王》在迪士尼的重要不言而喻，时隔25年后真实版的改编，电影在尊崇原作的基础上，赋予了那片昔日广袤的草原，以及生存于这片土地上的动物们以仿若触手可及的形态，而更为充沛的剧情，不曾更迭的内核，都使这部电影无愧经典。

《狮子王》的成功，除了当时迪士尼2D动画制作的无可挑剔外，其实更在于其剧情基于《哈姆雷特》的创作，电影大胆的把这一著作中对权利与宿命间人性的一展，放置到了一个拟人化的动物王国中，这使电影拥有了更为偏向于成人世界更为真实的矛盾，而作为一部面向全年龄的动画片，《狮子王》又并没有简单的套版原著的悲惨结局，相反其所更为聚焦的是小狮子辛巴面对背叛与欺骗的巨变，他的爱与成长。

伴随着辛巴的成长，电影也勾勒出了一条欢乐又不乏意蕴的主线，其能让人感知到他与娜娜青梅竹马的爱情，与丁满和彭彭在一起无忧无虑的欢乐，也能感受到在他身上所背负的责任，而《狮子王》相比《哈姆雷特》，电影所更为希望缔结，让观众笃信的是世间真善，即便面对害死父亲的叔叔刀疤，辛巴在最终也只是希望将他拉下王位，驱逐远离，并非以命抵命的复仇，电影把刀疤的死最终归于了自作孽不可活，看似完美的团圆结局，其实也传递着迪士尼爱与美好的内核。

对比原作，真实版的《狮子王》完整保留了原有的剧情架构，多出来的时长主要是给予了娜娜，这位辛巴的青梅竹马以更具女权色彩的角色塑造，同时对丁满和彭彭，这对插科打诨的搭档，也为电影增添了更为密集的笑点，这些看似微小的优化改动，其实能看出迪士尼的与时俱进之处，而电影剧情更为充实的的同时，导演乔恩·费儒也维系住了一如前作般出色的节奏掌控。

就真实版的视效来说，其实对于《狮子王》是一把双刃剑，一面逼真的细节和精细到毛发的制作，使电影令观众更好的融入到这片生机盎然的草原，走进了辛巴的动物王国，但另一面这种真实，其实也使电影中的角色缺失了原本动画中那种高度形象的情感流露，这多少使电影会有着些许纪录片与动画片被糅合在一起的违和感，但自觉相比于电影制作所带来的视觉革命，这一微瑕是可以被弥补的。

25年前的《狮子王》已然是一部让人难忘的经典，25年后的今天，在一个更为真实的《狮子王》中，或许这股陌生的真实会让人有感突兀，但对经典的传承，辛巴在成长中一展的勇敢，责任与爱，使这部电影仍旧带来了熟悉的感动。

 

 

7.7 

狮子王 (2019)

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狮子王/The Lion King(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8193938/
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