危难时刻见真章——《愤怒的黄牛》

今天介绍韩国犯罪惊悚电影《愤怒的黄牛》。

片名Unstoppable (2018)，别名愤怒的公牛 / 非卖品(台)。

韩国著名壮汉马东锡担任男主角姜东哲，扮演一位不遗余力营救妻子的柔情铁汉。

姜东哲本是一名安分守己的鱼贩子，平时和妻子智秀一起努力干活，积攒钱财慢慢还贷，再做点发财的白日梦，小日子过得有滋有味。

东哲虽然商业头脑不行，经常被骗，但内心还是比较向善，在结识妻子智秀后决定改邪归正，安分做人。

好景不长，智秀被犯罪集团绑架，生死未卜，东哲为了营救爱妻，不惜以身试法，只身面对警察和犯罪分子，勇闯龙潭虎穴，前去营救妻子。

从剧情方面来看，同样面对贩卖女性的犯罪团伙，同样营救亲人，《愤怒的黄牛》的套路很容易让人想到一部类似作品《飓风营救》。

在《飓风营救》里，老爷子连姆·尼森又是救女儿又是救妻子，忙得不亦乐乎。在《愤怒的黄牛》里，马东锡也一样，赤手空拳面对众多坏蛋，打得那叫一个爽快。

不过《飓风营救》的自洽性更好一些，人贩子集团选择目标的时候不会那么无脑，毕竟年逾花甲的连姆老大爷看起来不像是个能打的人，谁也不会预料一个早该退休的男人这么厉害。

但在《愤怒的黄牛》里，人贩子集团明显有点儿脑子抽风。

马东锡，膀大腰圆、孔武有力，一个胳膊比你大腿都粗的人，想想也知道不会是个善茬。人贩子集团平时对付对付不会还手的普通人也就算了，这次选了这么一个硬点子，人贩子们的脑子不是被门挤过就是被驴踢过。

《愤怒的黄牛》加入了很多韩国特色元素。比如韩国招牌式的韩流和整容，人贩子集团趁着韩流火热的风口，拐卖妇女供有钱人享乐，长得不好看的先行整容一番，实在整不出来的就卖器官。真是黑心到骨髓。

影片还蹭了一下中国的热点。中国国家实力日益增强，韩国船只就“误入”中国领海，如果是三十年前，估计就是“误入”日本领海了。

如果不看剧情，但看译名，观众们说不定会有点误会，觉得这是讲述票贩子的故事。其实这里的“黄牛”并非票贩子“黄牛”，而是东哲年轻时的绰号。

鱼贩子东哲原本也是混江湖的社会人，在遇到能够那个让自己安定下来的智秀之前，整体也是到处揍人的主儿。

东哲从良之前是一名摔跤手，身形健硕、孔武有力，砂锅一样大的拳头打出来吓死人。东哲年轻气盛，经常容易动怒，也经常惹是生非，江湖诨号“黄牛”，意为发起狠来比黄牛还猛，拉都拉不住。遇到发怒的东哲时，和遇到发狂的黄牛一样，普通人应该都是能躲多远就躲多远。

这时如果看片名《非卖品》就更好理解了。亲人是非卖品，不论人贩子集团出多少钱，都是非卖品。

影片最为令人细思恐极的一点就是，人贩子集团已经存在了很长时间，而且几乎都是从别人手里“买来”的受害女性。

人贩子集团的人口买卖一直做得很惬意，在遇到东哲之前，只要人贩子集团向被拐女性家人给一笔钱，所有人都默许拐卖，从没有过人拒绝。

一方面是人贩子集团的暴力恐吓，另一方面是给出的价格超过了被拐女性家人的心理预期。也正是因为这样，人贩子集团才能够一直有恃无恐，觉得掌握了人性真谛，没有所谓忠诚，只要给出的筹码足够，什么亲情爱情，都是一堆屁话。

人贩子们也是高估了自己对人性的掌握，忽视了世间还有真情在，没想到遇到了一个又有真情又能打的硬点子，结果栽了。

作为动作片，《愤怒的黄牛》是一部合格作品。

在韩国禁枪国情下，电影采用拳头说话，双方不用热兵器，全靠冷兵器说事，让双方在同一级别“公平”对决。不像《飓风营救》里的东欧那么乱，动不动就掏枪biubiubiu，在这里想动枪还没那么简单。

东哲面对一群常年盘踞当地的人贩子集团时，毫不胆怯，提着双拳就干翻对方，战斗中宛如一拳超人附体，终结技永远是用砂锅一样大的拳头打晕对方，等待警察赶来。而资金充足的人贩子集团，所能用到的武器也只是水果刀和棒球棍，战斗力看似唬人，其实也就是街头小混混的级别。

片中加入的喜剧元素也还算可以，大多是扮猪吃老虎的套路。影片通过身份反差强行制造笑点，在进展的营救过程中营造一点点轻松氛围，只是东哲碍于重任在身，无法笑出来，只能由观众代劳哈哈大笑。

营救爱人救自己，

危难时刻见真章。

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