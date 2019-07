危难时刻见真章——《愤怒的黄牛》 今天介绍韩国犯罪惊悚电影《愤怒的黄牛》。 片名Unstoppable (2018),别名愤怒的公牛 / 非卖品(台)。 韩国著名壮汉马东锡担任男主角姜东哲,扮演一位不遗余力营救妻子的柔情铁汉。 姜东哲本是一名安分守己的鱼贩子,平时和妻子智秀一起努力干活,积攒钱财慢慢还贷,再做点发财的白日梦,小日子过得有滋有味。 东哲虽然商业头脑不行,经常被骗,但内心还是比较向善,在结识妻子智秀后决定改邪归正,安分做人。 好景不长,智秀被犯罪集团绑架,生死未卜,东哲为了营救爱妻,不惜以身试法,只身面对警察和犯罪分子,勇闯龙潭虎穴,前去营救妻子。 从剧情方面来看,同样面对贩卖女性的犯罪团伙,同样营救亲人,《愤怒的黄牛》的套路很容易让人想到一部类似作品《飓风营救》。 在《飓风营救》里,老爷子连姆·尼森又是救女儿又是救妻子,忙得不亦乐乎。在《愤怒的黄牛》里,马东锡也一样,赤手空拳面对众多坏蛋,打得那叫一个爽快。 不过《飓风营救》的自洽性更好一些,人贩子集团选择目标的时候不会那么无脑,毕竟年逾花甲的连姆老大爷看起来不像是个能打的人,谁也不会预料一个早该退休的男人这么厉害。 但在《愤怒的黄牛》里,人贩子集团明显有点儿脑子抽风。 马东锡,膀大腰圆、孔武有力,一个胳膊比你大腿都粗的人,想想也知道不会是个善茬。人贩子集团平时对付对付不会还手的普通人也就算了,这次选了这么一个硬点子,人贩子们的脑子不是被门挤过就是被驴踢过。 《愤怒的黄牛》加入了很多韩国特色元素。比如韩国招牌式的韩流和整容,人贩子集团趁着韩流火热的风口,拐卖妇女供有钱人享乐,长得不好看的先行整容一番,实在整不出来的就卖器官。真是黑心到骨髓。 影片还蹭了一下中国的热点。中国国家实力日益增强,韩国船只就“误入”中国领海,如果是三十年前,估计就是“误入”日本领海了。 如果不看剧情,但看译名,观众们说不定会有点误会,觉得这是讲述票贩子的故事。其实这里的“黄牛”并非票贩子“黄牛”,而是东哲年轻时的绰号。 鱼贩子东哲原本也是混江湖的社会人,在遇到能够那个让自己安定下来的智秀之前,整体也是到处揍人的主儿。 东哲从良之前是一名摔跤手,身形健硕、孔武有力,砂锅一样大的拳头打出来吓死人。东哲年轻气盛,经常容易动怒,也经常惹是生非,江湖诨号“黄牛”,意为发起狠来比黄牛还猛,拉都拉不住。遇到发怒的东哲时,和遇到发狂的黄牛一样,普通人应该都是能躲多远就躲多远。 这时如果看片名《非卖品》就更好理解了。亲人是非卖品,不论人贩子集团出多少钱,都是非卖品。 影片最为令人细思恐极的一点就是,人贩子集团已经存在了很长时间,而且几乎都是从别人手里“买来”的受害女性。 人贩子集团的人口买卖一直做得很惬意,在遇到东哲之前,只要人贩子集团向被拐女性家人给一笔钱,所有人都默许拐卖,从没有过人拒绝。 一方面是人贩子集团的暴力恐吓,另一方面是给出的价格超过了被拐女性家人的心理预期。也正是因为这样,人贩子集团才能够一直有恃无恐,觉得掌握了人性真谛,没有所谓忠诚,只要给出的筹码足够,什么亲情爱情,都是一堆屁话。 人贩子们也是高估了自己对人性的掌握,忽视了世间还有真情在,没想到遇到了一个又有真情又能打的硬点子,结果栽了。 作为动作片,《愤怒的黄牛》是一部合格作品。 在韩国禁枪国情下,电影采用拳头说话,双方不用热兵器,全靠冷兵器说事,让双方在同一级别“公平”对决。不像《飓风营救》里的东欧那么乱,动不动就掏枪biubiubiu,在这里想动枪还没那么简单。 东哲面对一群常年盘踞当地的人贩子集团时,毫不胆怯,提着双拳就干翻对方,战斗中宛如一拳超人附体,终结技永远是用砂锅一样大的拳头打晕对方,等待警察赶来。而资金充足的人贩子集团,所能用到的武器也只是水果刀和棒球棍,战斗力看似唬人,其实也就是街头小混混的级别。 片中加入的喜剧元素也还算可以,大多是扮猪吃老虎的套路。影片通过身份反差强行制造笑点,在进展的营救过程中营造一点点轻松氛围,只是东哲碍于重任在身,无法笑出来,只能由观众代劳哈哈大笑。 营救爱人救自己, 危难时刻见真章。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2387) 韩国(1089) 惊悚(3421) 剧情片(3423) 动作片(1478)

