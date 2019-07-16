聊聊张震的电影脸与演技

张震最近上热搜了，不是因为演技，不是因为作品，而是因为---颜值，通常大家印章中的张震是这样

但是新作品中是这样。。。

作为粉丝你能接受吗，但其实作为观众更诧异的是张震为什么要接这样一部电视剧，并且是流量的仙侠作品呢，张震作为典型的辨识度较高的演员经常只合作大导演或者文艺片的电影演员，怎么一接电视剧就一下子就接地气到这个份儿上，并且说实话，并不太好，很多人觉得可惜，尤其是连带着另一位高级脸倪妮，二位也是之前合作了《雪暴》，虽说作品并不是很亮眼。那么既然说到这里，那就来聊聊张震这个典型的高级电影脸与演技，至少是在我本人这里的印象。

张震的起点太高，十几岁便因为杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》而声名鹊起，后来又合作了当时名震戛纳的《春光乍泄》，虽然角色比重并不是很大，后来不到25岁又有了具有国际影响力的《卧虎藏龙》，但是虽然有名作与导演加持，你印象中的张震永远是

似乎总是逃不开这样的角色设定或是状态，他演了很多作品，但是让人记住的永远都是张震。

近年来口碑不错的院线电影《绣春刀》1和2，虽然同是主演加持，但是人物设定几乎还是老状态，角色魅力远不如里面例如周一围，张译和雷佳音这类的配角更加立体更加出彩，你不能说他演的不好，但是总觉得差点什么，但是导演为什么又很青睐与张震合作呢，这里不得不谈到的一点就是所谓的高级电影脸。

张震本身的气质其实就很适合文艺片，冷静、犹豫、深沉，感觉总是有源源不断的内心活动向你反馈，虽然表情的变化并不是那么明显，脸部线条流畅轮廓清晰，不同角度的光打在上面完全可以呈现一个最好的镜头效果，辨识度相当高，完全独立于其他演员的气场。这种气质在特定的电影氛围，尤其是墨镜王这种360度无死角的完美镜头里，就是一件艺术品，完美的置景，完美的灯光，完美的镜头视角会帮助你展现最佳的表演状态，但如果还是这个表演状态放到普通的尤其是制作粗糙的古偶中，肯定就是演技的灾难了。

其实张震的作品不算少，但是作为独立男主的机会并不是太多，很多时候都是作为一种特别出演的位置出现，比如典型的作为王家卫的御用演员但是角色分量往往远不及另一位梁朝伟，而且角色定位总是逃不开固有状态，其他作为独立大男主的作品比如《吴清源》或是《呼吸》，本身电影的影响力又很有限，而且不光是他，与他气质类似的梁朝伟近年来玩票似的演了很多喜剧，基本全部扑街，其实反映出这类演员的一个通病，就是戏路越走越窄，这里面不得不提到就是梁家辉，同样也是电影脸，不论从前或是现在，不论什么类型什么角色演技永远在线，即使是在《寒战2》里刻画的一堆政治机器里面，依旧是个有人情味的角色。

有人说长了电影脸，所谓演技不演技的已经不重要了，其实并不是，老天给了你独特的优势，其实最终还是要靠自己让观众更加地去理解你的角色，让观众真正抛开演员本身，去深入到故事中，才是对演员最大的肯定。

但是提到张震不得不提的就是他的一个优势，就是敬业，拍《一代宗师》专门去学八极拳，还参加过大型比赛，拍《吴清源》深入学习围棋还有日语的知识（日语老师就是现在的妻子庄雯如），拍《深海寻人》考到了潜水证，《赤壁》通读三国。

其实所谓戏路宽去考验演员并不是非得从严肃题材跨越到喜剧，而是在同样的类型片里更加丰富自己的人物设定，希望有生之年我能从一个张震的颜值粉真正升级到他的事业粉，看到一个更加多维的一个不一样的张震。