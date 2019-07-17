《银河补习班》——每个中国家长都应该参加的补习班

看完《银河补习班》的第二天，看到一条百思不解的新闻——《海归儿子啃老十多年，父亲把他家砸了》，挠头很久，怎么也想不明白，砸他家那么费劲，怎么不是把他银行卡剪了？

父亲和儿子，从来都是天敌，就像母亲和女儿，最后总不免相爱相杀一样，家庭关系在当下环境中，最后都逃不了殊途同归，孝道、伦理、宠溺……灌输什么，最后都会在生存压力面前败北，所以，让对方学会独立最重要，独立思考，独立生活，是最尊重别人尊重自己尊重社会的事情。

影片中，马皓文（邓超 饰）教给儿子马飞（孙浠伦 饰）的其实就是独立，洪水中的急中生智或者太空里的拼死一搏，都是一个人可以独立处事的结果，所以，你以为《银河补习班》是在凭一己之力对抗教育制度吗？当然不是，学习再好，即使考上北大清华，即使出国留学，最后啃老十几年还被老爸把家给砸了，这样的人，什么教育制度都拯救不了，所以，影片其实只是在传递一种能力，一种不用身怀敌意，并且可以在这个社会中独立生存的能力。

这么措辞，也并非是想熬制一篇鸡汤热文，如果那样，影片中所描绘的太多丑恶——无论是儿子遭遇的霸凌、歧视，还是父亲遭遇的不公、背叛甚至政治压力，甚至班主任教学遭遇的行政干预，随便哪个拿来痛批，都更能引发大众的共鸣，戏剧效果而已，影片于当下现实，无法触动分毫。

因而，便更愿意看影片的情深之处，故事将这种能力的传递过程，化为了父子之间的相处之道——每个父亲都在学习怎么当好一个父亲，而每个儿子也没有当儿子的经验，也在相处中，学习如何为人之子，所以，这是一部每个中国家长都应该参加的补习班——需要明白，那些孩童时代遭遇的霸凌歧视，成年之后的不公背叛，是一个人注定无法逃避的遭遇，无论是谁，早晚都会遇上，我们如此努力，就是不被这些打击所击倒。

所以，相处什么最重要？当然就是相处最重要——家长和孩子相处的过程，就是每个人学习和纠错的过程，孩子学习如何重新认识家长，认识自己，而家长则要纠错一些与时不符的传统思维，并教会他们如何生活。

当然，影片也并没给出一个标准答案，素质教育，感知教育，传统教育或者针对考试的填鸭式教育，也没有决出什么胜负——影片中给出符合大众想象的最好的结果，就像影片中所呈现的那样——马飞在快乐的玩耍中，成绩突飞猛进，最后却作为准高考状元，放弃高考（打了教导主任“教育体制”的脸），选择自己喜欢的飞行员职业，最后“一步登天”成为航天员，看似为父亲争光，但却在领导的示意下让父亲放弃恢复名誉的申诉（又打了父亲“家庭教育”的脸），谁又能说那种方式更好？

“银河”，在现实之外，补习的，是波澜壮阔中仅存的一丝骄傲。因此，好好和孩子相处，教他学会独立，使他在坎坷现实中奋力前进，不恨家长，不恨这个世界，就是最大的成功。



