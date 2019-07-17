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黄暴齐飞——《夏福特2》

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2019-7-17 22:33:36

黄暴齐飞——《夏福特2》

今天介绍一部美国爽片《夏福特2》。

片名Shaft / Shaft 2 / Son of Shaft (2019)，别名辣手刑警2：勉强父子档(港) / 新杀戮战警(台) / 杀戮战警2 / 铁杆神探2 / 夏福特之子。

 

这“夏福特”也算是一个美国IP。

1971年第一部《夏福特》问世后，票房和口碑都不错。时隔多年后，华纳新线和Netflix重启《夏福特》，将这个四十多年前的IP延续下去。

 

1971年第一部《夏福特》诞生，理查德·朗德特里 Richard Roundtree扮演男主角John Shaft, Sr，也就是第一代夏福特。

这个身兼黄暴的非主流警察立刻成了荧幕上的新鲜力量。趁热打铁的道理谁都懂，趁着口碑和票房都不错，《夏福特》紧跟着推出两部续集和一部电视剧。一代夏福特随后慢慢沉寂下去。

 

到了2000年，二代夏福特整装归来，我们熟悉的局长大人塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson扮演 John Shaft，成了二代夏福特。这也是塞缪尔·杰克逊第一次担任男主角。

从人物角色设定来看，妈惹法克侠出演这样一个角色真的很合适。只是影片反响一般，二代夏福特没有能够像一代夏福特拍出一堆续集。

 

过了十九年，华纳新线和网飞想到了这个IP。趁着局长同志妈惹法克侠人气正旺，赶紧重启了一把，说不定能够让这个IP继续火一把。

 

新版是这个系列第五部电影，和第四部隔了19年，如果还让妈惹法克侠当男一号，会显得有些不够年轻。

于是杰西·厄舍 Jessie Usher扮演John Shaft, Jr，也即是第三代夏福特。

 

这个系列的特点就是黄暴满天飞，前两代夏福特的特点就是每天打打打，不是打架就是打炮。这些老炮儿在纽约危险的哈林区横行霸道，欺负地当地小混混毫无还手之力。

逢约会必枪战，逢枪战必高潮。这些梗儿有待观众们在影片中自行发掘。

 

第三代夏福特则是一名五讲四美好青年，以优异成绩从麻省理工毕业后进入FBI，成为一名数据分析师。平时坚持与人为善，爱护花花草草，有喜欢的妹子却一直不敢追求。

三代夏福特骨子里流淌着夏福特家族的血，在父辈祖辈的带领下，小夏福特能否唤醒内心的狂野呢。大家可以到影片中观看结果。

 

既然第三代夏福特登场，那么父子情就成了一个可以大做文章的地方。

每一位夏福特都是最糟、又是最酷的老爹，他们可不是抛妻弃子的无情无义之人，而是满腔热血的硬汉。

当三代夏福特联袂登场，一同杀敌时，全片进入最高潮。

 

本片很适合回答知乎提问《看一部句句不离妈惹法克的电影是一种怎样的体验？》

尽管妈惹法克侠在本片中不是男一号，但戏份可不少，表现绝对最为抢镜。谁让人家人气高呢，当年话痨杀手形象深入人心，至此妈惹法克侠就在江湖上留下了名号。

妈惹法克侠在漫威电影宇宙中，一直处于憋着的状态，无法随心所欲地嬉笑怒骂，换到了无限制的R级制作后，终于可以解除封印，火力全开，开启最强嘴炮模式。

受到妈惹法克侠的感染，他身边的角色也是满嘴骚话。如果要给影片增加消音环节的话，估计观众们会从头到尾听着哔哔声。

 

本片的看点也依旧是黄暴元素，满屏的有色人种不分男女，大开黄腔，时时刻刻把人往沟里带。各个角色也纷纷像吃了枪药一样，动不动就大打出手，似乎只有暴力才能解决一切。

除了黄暴元素的看点，本片的其他方面也就没啥可看的了。毕竟这只是一部爽片，大家只要不带脑子看着爽就行，其他无所谓，不重要。

 

说个题外话，如果美国不推广文明城市建设工作的话，夏福特一家不会被敌人打死，而是迟早被车撞死……

三世同堂妈惹法克，

黄暴齐飞凑满看点。 

这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

 

标签： 犯罪(2387) 喜剧(4394) 美国(8482) 动作片(1480) 娱乐片(904) 华纳(456) 新线(51) Netflix(12)

6.5 

杀戮战警 (2019)

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杀戮战警/Shaft(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8194227/
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