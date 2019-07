披着科幻外衣的革命号角——《俘虏国度》 今天介绍一部美国科幻惊悚类型电影《俘虏国度》。 片名Captive State (2019),别名天逆反击战:地球起义(港) / 异类占领(台)。 影片讲述外星人强势入侵地球后的故事。2019年时,一群外星人突然出现,并开始向地球大举进攻。人类奋起反抗,付出了巨大伤亡,最终被外星人击败,人类最终臣服于外星人的统治。 但总有不愿意当奴隶的人,人类的反抗运动一刻不停歇。若干年后,即便人类被外星人多次摧残打压,依旧保持旺盛的斗志。 影片正是讲述一群人类反抗外星人殖民统治的故事。 《俘虏国度》有自己的一套完整世界观,想要弄明白电影内容,就先要弄明白影片所处的世界。 这群外星人被称为立法者Legislator,他们长相丑陋怪异,形似行走的海胆,和人类审美有巨大差别。 立法者们来到地球的目的十分明确,就是为了摄取地球的各种资源。在占领地球后,立法者们并没有浪费时间精力去消灭人类,而是采取的十分高明的政治手段来统治人类。 立法者们逼迫人类为自己修建巨大的地下行宫,享乐生活和开采资源两不误,然后拉拢人类精英群体,给予精英阶层各种优厚待遇,让精英群体留在地表代为管理人类。 除了制造阶级矛盾之外,立法者们还在地表建立各种隔离区,强行制造地理分割,将人类社会割裂。 至此立法者完成了对人类社会的统治。 立法者的行为完全就是玩弄权术的科幻版本,这种将统治矛盾下移,发动群众斗群众的剂量,在古今中外可以找到各种各样的实例。最典型的就是奉行大陆均衡政策的英国佬,了解历史的人就会知道这些殖民者被迫离开时,埋下了多少地雷。 立法者们深谙此道,鉴于消灭人类不符合他们的利益,于是他们开始使用权术奴役人类。既能保存自己的实力,又能让精英人类为己所用,还能让人类产生巨大内耗,一举多得岂不美哉。 《俘虏国度》其实就是一首披着科幻外衣的革命之歌。 任何时候人类都不会坐以待毙,不会心甘情愿地被旁人当做奴隶。为了整个人类种族的解放,总会有很多仁人义士甘愿抛头颅洒热血,积极投身革命事业。 就像影片中多次出现的口号:Light a match, lgnite a war. Long as we fight back, we got a chance.(擦着一根火柴,点燃一场战争。只要我们反抗,我们就有机会!) 星星之火,可以燎原。为了解放大业,反抗军愿意付出自己一切,他们用自己能够付出的一切去反抗立法者。 整部电影也就是讲述在末世下,人类反抗军孤注一掷地向立法者发动进攻。 立法者们在人类社会中安插了多名眼线,特务团伙遍布各处,就是为了打击人类反抗军。在这样的背景下,整部影片呈现一种谍战片气质。 影片从头到尾都是在玩一出苦肉计,直到秘密警察头子威廉·穆利根William Mulligan吐露心声,整个故事才讲述完整。 《俘虏国度》的优点就是其世界观。科幻电影带出对现实社会的思考,总能让人感到很有深度。 但本片的缺点同样明显,为了构建这个世界观,《俘虏国度》通过男主角加百列·德拉蒙德Gabriel Drummond的视角,花了大量篇幅带领观众们了解这个世界。 结果就是正儿八经讲故事的时间被极大压缩。观众们很容易走神,如果不耐着性子看完前面的超长铺垫,影片价值大打折扣。 世界观不错,可惜电影拍得太闷。 作为一部科幻电影,本片碍于成本,只能少量的出现外星人及其行宫,剩下大部分时间都是在逼仄空间里来回折腾。 如果作为谍战电影,本片又缺少谍战电影或者战争电影该有的紧张刺激感,很多地方显得拖沓。花费大量精力描写小儿科的传递情报环节,缺少人人都是特务、人人都不可信任的感觉,着实有点本末倒置。 对了,海胆不好吃。如果好吃的话,外来入侵生物早就被吃成需要养殖才能存活的物种了。 铺垫过长,披着科幻外衣的革命号角, 舍生取义,徐徐点燃燎原的星星之火。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8482) 科幻(3192) 惊悚(3425) 剧情片(3429)

