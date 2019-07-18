披着科幻外衣的革命号角——《俘虏国度》

今天介绍一部美国科幻惊悚类型电影《俘虏国度》。

片名Captive State (2019)，别名天逆反击战：地球起义(港) / 异类占领(台)。

影片讲述外星人强势入侵地球后的故事。2019年时，一群外星人突然出现，并开始向地球大举进攻。人类奋起反抗，付出了巨大伤亡，最终被外星人击败，人类最终臣服于外星人的统治。

但总有不愿意当奴隶的人，人类的反抗运动一刻不停歇。若干年后，即便人类被外星人多次摧残打压，依旧保持旺盛的斗志。

影片正是讲述一群人类反抗外星人殖民统治的故事。

《俘虏国度》有自己的一套完整世界观，想要弄明白电影内容，就先要弄明白影片所处的世界。

这群外星人被称为立法者Legislator，他们长相丑陋怪异，形似行走的海胆，和人类审美有巨大差别。

立法者们来到地球的目的十分明确，就是为了摄取地球的各种资源。在占领地球后，立法者们并没有浪费时间精力去消灭人类，而是采取的十分高明的政治手段来统治人类。

立法者们逼迫人类为自己修建巨大的地下行宫，享乐生活和开采资源两不误，然后拉拢人类精英群体，给予精英阶层各种优厚待遇，让精英群体留在地表代为管理人类。

除了制造阶级矛盾之外，立法者们还在地表建立各种隔离区，强行制造地理分割，将人类社会割裂。

至此立法者完成了对人类社会的统治。

立法者的行为完全就是玩弄权术的科幻版本，这种将统治矛盾下移，发动群众斗群众的剂量，在古今中外可以找到各种各样的实例。最典型的就是奉行大陆均衡政策的英国佬，了解历史的人就会知道这些殖民者被迫离开时，埋下了多少地雷。

立法者们深谙此道，鉴于消灭人类不符合他们的利益，于是他们开始使用权术奴役人类。既能保存自己的实力，又能让精英人类为己所用，还能让人类产生巨大内耗，一举多得岂不美哉。

《俘虏国度》其实就是一首披着科幻外衣的革命之歌。

任何时候人类都不会坐以待毙，不会心甘情愿地被旁人当做奴隶。为了整个人类种族的解放，总会有很多仁人义士甘愿抛头颅洒热血，积极投身革命事业。

就像影片中多次出现的口号：Light a match, lgnite a war. Long as we fight back, we got a chance.（擦着一根火柴，点燃一场战争。只要我们反抗，我们就有机会！）

星星之火，可以燎原。为了解放大业，反抗军愿意付出自己一切，他们用自己能够付出的一切去反抗立法者。

整部电影也就是讲述在末世下，人类反抗军孤注一掷地向立法者发动进攻。

立法者们在人类社会中安插了多名眼线，特务团伙遍布各处，就是为了打击人类反抗军。在这样的背景下，整部影片呈现一种谍战片气质。

影片从头到尾都是在玩一出苦肉计，直到秘密警察头子威廉·穆利根William Mulligan吐露心声，整个故事才讲述完整。

《俘虏国度》的优点就是其世界观。科幻电影带出对现实社会的思考，总能让人感到很有深度。

但本片的缺点同样明显，为了构建这个世界观，《俘虏国度》通过男主角加百列·德拉蒙德Gabriel Drummond的视角，花了大量篇幅带领观众们了解这个世界。

结果就是正儿八经讲故事的时间被极大压缩。观众们很容易走神，如果不耐着性子看完前面的超长铺垫，影片价值大打折扣。

世界观不错，可惜电影拍得太闷。

作为一部科幻电影，本片碍于成本，只能少量的出现外星人及其行宫，剩下大部分时间都是在逼仄空间里来回折腾。

如果作为谍战电影，本片又缺少谍战电影或者战争电影该有的紧张刺激感，很多地方显得拖沓。花费大量精力描写小儿科的传递情报环节，缺少人人都是特务、人人都不可信任的感觉，着实有点本末倒置。

对了，海胆不好吃。如果好吃的话，外来入侵生物早就被吃成需要养殖才能存活的物种了。

铺垫过长，披着科幻外衣的革命号角，

舍生取义，徐徐点燃燎原的星星之火。