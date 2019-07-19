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怨灵3《看不见的小孩》：千万不要小看孩子的恶意，毒性很大

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2019-7-19 9:05:20

问世间怨为何物，直教人生死相许——没错，怨念若深种，比之情字，毒性更大。

 作为恐怖片大IP“怨灵”系列的第三部《看不见的小孩》，依然延续了《怨灵》系列的恐怖与惊悚，也延续了这一系列对“怨”之一念的反思与警醒，这部改编自恐怖漫画《阴阳棺》的电影，由泰国著名“鬼王”导演 伊萨拉·纳迪（Isara Nadee）执导，明秋成制片，泰国女星裴蒂·赫格莉（Petei Hokari）主演，讲述的，其实是成年人对童年错误的恐惧与惩罚——谁说小孩子犯错就不用承担责任？ 

恐怖片最大的“投毒”，其实是对日常事物或者行为的再创作，让司空见惯的事情变得可怕起来，《看不见的小孩》这次“毁”掉的是小孩子的捉迷藏游戏，荒山野岭，破败庙屋，倒数的10、9、8、7……被锁起的木门，以及身后猛然翻落的棺盖，都让这个充满欢乐的小游戏，成为惊魂噩梦。世间从此少了一个爱玩捉迷藏的小孩。

看《看不见的小孩》最大的感触，其实是一场接一场的心理战，后山“闹鬼”的阴影笼罩山村十数年，成为所有村民生活中难以驱散的阴霾，从大城市返回山村的阿道，与始终坚守此地的茉莉、晓波、继祖、文彬，五人童年时即为同学，再次重逢，都为揭开这一事件的真相而努力，然而，每个人心中都有各自潜藏的秘密，这个秘密与闹鬼事件以及玩捉迷藏消失的小孩彼此牵连，谁是布局之人，谁又是破局者，身份总在反转之中，因此解密之路，步步惊心。

导演伊萨拉·纳迪曾执导过《恶魔的艺术》《鬼三惊》《407航班》《加班遇到鬼》等经典恐怖电影，对于惊悚环境、氛围的营造可谓得心应手，在这部影片中，让人吓掉下巴的情节更是比比皆是，随时出现在梦中身体腐烂满身血污的小孩，窗外吓尿房客的大妈，棺材中惊坐而起的尸体，暗夜中身背尸骨的女生……每个场景都让人浑身颤栗，忍不住想捉紧身边人的手臂，也吓他个半死。

《看不见的小孩》有了高于前两部作品的整体观感，一方面得益于技术的成熟，同时，也因为有原著故事的剧作基础，弥补了恐怖片的短板，基本上消解了恐怖片故事环节薄弱这一通病，它让整个解密过程，像是充满心理惊悚的高智商犯罪片，布局与破局无论从情感上还是逻辑上，都没有硬伤存在，再加上尺度极大的恐怖情节，无疑成为整个暑期档最值得期待的一部影片。

影片在结尾处尽管选择了达成谅解，但每个人都为童年时的妒忌以及充满恶意的玩笑，付出了沉重的代价，这也是影片值得推崇的地方，小孩子也没有权利去任意犯错，而只要犯错，就应该承担责任。同样令人充满期待的是，影片在结尾时，被导演故意留下了“真有鬼”这一悬念，当然，这个就需要观众自行体会揣摩啦。


看不见的小孩 (2019)

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看不见的小孩/Untold Body(2019)
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