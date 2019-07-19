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四年后，“大圣”的继承者终于出现了

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2019-7-19 21:49:24

2015年，《大圣归来》横空出世。

直到四年后的夏天，真正能够接过“大圣”衣钵的继承者才隐隐露出头角——他项戴乾坤圈，身披混天绫，手持火尖枪，脚踩风火轮而来。

《哪吒之魔童降世》，听起来像部毫不走心极易扑街的暑期档圈钱动画。此前的预告片剪得也非常粗放，甚至连剧照都找不到两张。但一如当年悄无声息又大爆的“大圣”，“哪吒”极可能在观众毫无预期的情况下，突然奉上惊喜。

从成品质量上，从情感上，从故事完整度上，“哪吒”表现都担得起这份“惊喜”。

故事基础自然脱胎于“封神榜”，但电影又对人物与世界观进行了全面改写。哪吒的成长主线不算新鲜，被命运诅咒，被孤立被排挤被禁锢，外冷内热，问题儿童的内心求索与自我成长。

有意思的是重新构建的哪吒与龙王太子敖丙的关系，这种写法是如今非常流行的CP双主模式。两个孤独不被理解的灵魂，一动一静，一火一冰，正邪属性的对立与包容，惺惺相惜又相爱相杀。现代的叙事模式嵌入被解构的“封神”世界，毫无违和，如同神话版的“小鱼儿与花无缺”。

这种设定必会讨得部分年轻观众特别是腐向观众的欢喜。不过，作为一名大叔，观影时内心满是敖丙被哪吒抽了筋的恐惧。这份焦虑，没看过《哪吒闹海》的孩子们，怕是不懂的。

喜剧在电影中占了很大比例，令人印象深刻。笑点做得非常高级和自然，抖包袱的水准完全是好莱坞级别。

动作戏也漂亮，特别是哪吒、敖丙、太乙真人和申公豹的画中乱战，行云流水，一只运动长镜头上天入地，在各个人物间游走，想象力十足。

电影cult气质很重，哪吒的造型看上去非常朋克范儿，黑眼圈，一口烂牙，双手撑着裤子松紧带，佝偻身子，面色阴沉，一脸凶相，仿佛一个颓丧愤怒的乐队吉他手，让人想起虚拟朋克乐队街头霸王（Gorillaz）。

这当然是隐患，观众们未必能接受这样的造型，总担心吓到小朋友。毕竟作为主角，既不英俊也不可爱，但与电影中的人物设定是契合的。

毕竟，他是凶心降世，是普通人眼里的恶魔，避之不及。在嫌弃与憎恶中成长，这副暴戾的样子，不是凭空而来。

何况，必然的，小魔头会有变身时刻。

少年哪吒对抗恶意的方式，就是变得更加凶恶与愤怒，他暗示自己，不必在意任何其他人的眼光，只管自顾自地顽强成长，一副倔强死硬的姿态，却在第一次与敖丙踢毽子时流泪；在得知父母要为自己办生宴后一脸冷漠，又在父母离开后忘情地又唱又跳。

电影的感情丰富而充盈，友情、亲情、师徒情，有让人热泪盈眶的动情时刻，特别是哪吒与父母告别，迎向自己的劫难时，旁边的妹子一个劲抹眼泪。

缺点也不是没有，比如敖丙的角色稍显单薄，转变太突然。双主角架构不够突出，没能完美呈现出电影的设计。技术角度而言，美术设计不及“大圣”，画面细腻度也不如“追光”。

哪吒变身太早，帅气造型不该首秀于魔化，而应该留给觉醒。目前电影的处理，情绪的爆发并没有与哪吒的成长真正共振，浪费了设计。所以电影中的情绪点，落在了煽情上，却没有一个“大圣”那样化石为铠，让人既肾上腺素喷发又热泪盈眶的燃点。然后，像所有类似动画一样，终极大战虎头蛇尾，一笔带过，匆匆了结。

电影工整有余，风格化略欠，显得保守。尤其比起导演十年前的动画“打，打个大西瓜”，感觉锐气和新意都有所退步。毕竟投资大了，风险高了，个性施展的空间变窄，是可以理解的商业逻辑。

但“哪吒”依然是部能让观众满意，甚至觉得惊喜，绝对值回票价的电影。它故事完整，逻辑通顺，角色饱满，情感丰沛，幽默、动作、煽情、奇幻元素皆备，叙事也不墨守成规。虽然市场千变万化，但它基本承接与复刻了“大圣归来”的成功商业元素，真正有望成为“大圣”的继承者，在这个暑期档扮演票房黑马，成为现象级的动画电影。

制作方当然也对电影的品质颇有信心，电影的结局留下了一长串线索，续集想必已是计划中的事。

更有趣的是，在片尾彩蛋中，同一世界观的“姜子牙”电影也已制作完毕，定档于2020，光线彩条屋这是准备开创“封神宇宙”了。

8.5 

哪吒之魔童降世 (2019)

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