《哪吒之魔童降世》：我命由我不由天

烈烈火尖枪在手，飒飒混天绫缠身；

颈悬锃亮乾坤圈，脚踏炫焰风火轮。





从小我就认为，封神榜西游记系列故事里，最酷帅的角色只能是哪吒，最喜欢的角色也是他。

跟知名度更高的齐天大圣比起来，这个另类小男孩也许略输威风气场，但个性中的峥嵘棱角和无所畏惧，却更胜美猴王一筹！

30多年前经典的《哪吒闹海》之后，他的故事很久无人触碰，今年终于再度登上大银幕。这次来到观众面前的，是个充满颠覆性的哪吒新人类。

印象里粉琢玉砌，齿白唇红，人见人爱花见花开，车见车爆胎的小男孩消失不见。取而代之的，是个天生自带妖怪烟熏妆，每天吊儿又郎当，人人避之不及的小怪兽形象。

经常到处闯祸以搞破坏为乐也就罢了，小哪吒偏偏还牙尖嘴利，调侃生活的打油诗张口就来，对一切事物都满不在乎，活脱脱一个被耽误被埋没在陈塘关的段子手！





孙猴子与命运抗争的过程始终是一个人战斗，桀骜不驯的他注定孤独。爱憎分明的哪吒同样不服天条安排，但他拼死抗争命运的过程中，始终环绕着难以割舍的亲情。

毕竟哪吒还是个涉世不深，需要父母陪伴的幼童，无论外型怎么妖魔化，他骨子里的童真和顽皮都无法隐藏。瘆人外型和单纯内心形成巨大反差，三岁的孩子承受着命运最大的不公，且一直被隐瞒真相。这种剧情编排，为影片众所周知的悲剧结局凝聚出一种极其残忍的气氛。

片中大量笑点来自酷爱恶作剧整人的小哪吒，和他那位满嘴四川方言的搞笑师傅太乙真人，心目中那位仙风道骨法力无边的角色形象，算是被本片毁的渣都不剩....

片中泪点则设置的恰到好处，平日威严的总兵李靖被问起为何选择以己命换哪吒一命时，答曰：“他是我儿”。父亲的理由简单直白，却拥有让我视线瞬间模糊的力量。

顽劣的哪吒最终感受到父母亲情，撕掉换命符，大彻大悟后磕头叩拜，这一拜重逾千钧，却已是生离死别，场景令人揪心动容。年幼看动画片《哪吒闹海》绝别一幕时不明所以，如今为人父母，很容易产生情绪上的共鸣。

还好编导没有尝试还原小说里哪吒割肉剔骨，偿还父母养育恩情的惨烈桥段，否则这部动画片可能少儿不宜。

新版动画片以现代人的眼光，为我们重新解读了哪吒这个角色，他的成长故事与身边各色人物也彻底改头换面，变得更紧凑，更贴近当下的社会和观众。

美国有漫威宇宙和各色超能英雄，但跟中国的封神榜和西游记里形态各异，神通广大的众多角色比起来，根本不够打。

如今，东方更具想象力的封神宇宙正缓缓拉开她瑰丽的序幕，片尾彩蛋已经在预告下一个角色——姜子牙，明年将登上大银幕。

超越《大圣归来》的燃情国漫佳作！

强烈推荐！