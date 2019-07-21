华丽的残酷，《游戏人生 零》揭开另类人类生存史

作为一部描绘末日情结的动画影片，《游戏人生 零》在宏大的格局里面，植入的却是拼命印证情感的至关重要——世界毁灭，惟心永恒。

影片剧情改编自轻小说《NO GAME NO LIFE 游戏人生》原作第六卷，讲述了六千多年前异世界创世之初，不为人知却惊天动地的故事，彼时各类异能种族大混战，天空日夜飘洒灼人肌肤的黑灰，世界只是一片末日废土，人类作为最低等种族，如蝼蚁般在战乱的夹缝中靠着幸存而生，直到一个因为寻找“心”而和集体失去联网的机械种出现。

影片让人印象深刻之处，是人类里克的几次“天问”，如果这个世界有神存在，他们能否听到人类的祈祷，为什么让人类活的如此卑微——仿佛棋盘中的棋子，车马炮任何一个，都有对卒子完全碾压的实力，但卒子却不知道战争因何而起，只能默默承受棋盘中的死亡。在这场末世混战中，存在天翼种，森精种、兽人种、机械种等等种族，每个种族也俱都手握可以毁灭世界的武器，而大地就是战场，人类被无情碾压，从未考虑过如何反败为胜，因为胜算从来都是零。

机械种休比的恐惧和眼泪，成为这个世界最终的救赎，一个仿佛遗落荒原的机械种，被自己的种族抛弃隔离，因为她的理想是寻找“心”，因为那是她无法判断也无法感受的唯一东西，所以，在和里克相遇的第一时间，就提出了要发生肉体关系——但显然，在人和机械之间，这是不可能实现的。

生存或是毁灭，一个艰难生存质问生命的意义，6000年也好5000年也罢，总是不停有人提出这样的问题——世道艰难，我们为什么活着？爱情或死亡，一个无惧生死追求真实的情感——心之所系，就是活着的意义！于是，那些被其他机械种认定为错误代码的情感，最终成为珍贵数据，得以被继承和延续。这正是影片的巨大蕴含所在，让生命找到生与死的意义。

史诗之所以史诗，正是因为惨烈的令人荡气回肠，华丽的残酷，尤为重要。所以，看《游戏人生 零》更像是看一场重筑星球的过程，看人类重拾信仰的过程，那些过程惨烈的战斗，牺牲，都像是一场场的启蒙运动，为人类明白生命之所在，为机械明白情爱之为何，做不计成本的铺垫。

但这些并不是这部让人看到后半程就开始忍不住泪流的影片最悲观之处，更让人悲观的存在是，异世界中所有种族的命运，终究难逃游戏之手，卒子的胜利终究不只是卒子的胜利，而是驱动卒子的那只手的胜利，棋盘之上，永远有人在对决，棋盘之内，每个人都无法看清命运的真相。

这么想想，还是谈感情比较安全，别管对方是人还是机械，够感动就好，重筑星球什么的，真的做不来。



