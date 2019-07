上班的咸鱼——《办公室僵尸起义》 今天介绍美国荒诞喜剧电影《办公室僵尸起义》。 片名Office Uprising (2018),别名办公弑(台)。 美国荒诞喜剧电影。 《办公室僵尸起义》很大程度上是拍给社畜白领看的。工作不顺心了怎么办,那就用这部欢乐喜剧给自己减减压。 绝大部分上班族工作的目的就是挣钱而已,而都市白领们受到来自各个方面的压榨时,心中肯定充满不爽。但是作为一名小职员寄人篱下又无法发作,除了默默忍受以外别无办法。 当然也不是全无解决办法,《办公室僵尸起义》从正面反面给出了解决方案。 首先是正面意义,《办公室僵尸起义》的男主角德斯蒙德Desmond用自己的实际行动告诉观众朋友们,如何在大公司做一条优哉游哉的咸鱼。 不论你的上司是野心勃勃还是鸡血满满,不论你的同事是神经兮兮还是领导亲属,对付各种类型的上司和同事,德斯蒙德都有一套行之有效的摸鱼法则。 在大公司里一名能够上班摸鱼的员工,首先一条就是手里时刻拿着记事本,假装很忙的样子,只要忙起来就像穿了隐身衣一样,会被很多人无视,好处就是可以减少很多额外工作。 第二条,自己被人当场拦下时,要扯出一堆高大上的专业术语来把对方整晕。乘着对方还没回过神来,立马开溜,深藏功与名。 第三条,当别人想拉你提供建议时,别提供任何有效信息。越是正确的废话越是有效,只有这样对方才能无法反驳,还不得不认同你。 第四条,楼层越高人越渣,这个就得看各个公司的楼层划分了,躺枪的人不要怪我,这是德斯蒙德的经验总结。 第五条,有订单时你才是有决定权的人,不要管别人在你耳边絮叨,直接按照你最开心的方式拍板就行了,千万别管那么多。当然,如果你是乙方的话,还是要听甲方爸爸的修改意见。 第六条,为了减少工作压力,练习你的呼吸技巧。这是德斯蒙德总结并亲身实践得出最为简单粗暴的摸鱼方法了。德斯蒙德的执行方法是躲在杂物间里飞叶子,我们则可以利用上班时间蹲大号。 如果观众们按照德斯蒙德的方法执行,估计离被辞退的日子也不会太远。 《办公室僵尸起义》还从反面提供了另一条途径。德斯蒙德工作的公司是一家美国武器制造公司,每天就是研发销售各种武器,看起来有点儿危险。 如何做一条上班偷懒的咸鱼而不会被辞退?答案很简单,就是这个公司的其他人都变成僵尸,并且被你干掉了。因此,本片让德斯蒙德周围的同事全部陷入失心疯,让这些疯狂的同事自相残杀,最后只得留下德斯蒙德。 确切的说,《办公室僵尸起义》这个译名并不准确,影片中并没有出现传统意义的僵尸。这些疯狂的员工只是喝了有缺陷的功能饮料后陷入疯狂状态而已,和死而复生的僵尸有着本质区别。 倒是台湾版的译名《办公弑》比较贴切,一群人在办公楼里相互厮杀,胜者为王。按照现在流行的话说,德斯蒙德参与了一场办公室养蛊或者说办公室吃鸡大战。 一方是没有喝饮料的德斯蒙德,另一方是喝了饮料的失心疯员工。究竟德斯蒙德能够战到最后,成功吃鸡,还是疯狂员工能够称霸办公室,养蛊成王,这些留着观众自行发掘。 影片整体风格走的是美国血腥B级片套路,片中大量运用残肢断臂、满屏血浆这些常规元素,喜欢此类风格的观众可以从影片中获得不少快感。 另外影片还是一部重口味喜剧,大量运用帅不过三秒的套路,啪啪啪地对片中角色进行打脸。别看这些人物角色一个个都挺厉害的,实际上个顶个的都是纸老虎。这种打脸设定虽然略显老套,但是架不住效果好,每次打角色的脸都能引人发笑。 献给白领的减压电影, 飙血诙谐的工作调剂。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 喜剧(4396) 美国(8486) 荒诞(241) 惊悚(3427) 血腥(564)

