上班的咸鱼——《办公室僵尸起义》

今天介绍美国荒诞喜剧电影《办公室僵尸起义》。

片名Office Uprising (2018)，别名办公弑(台)。

美国荒诞喜剧电影。

《办公室僵尸起义》很大程度上是拍给社畜白领看的。工作不顺心了怎么办，那就用这部欢乐喜剧给自己减减压。

绝大部分上班族工作的目的就是挣钱而已，而都市白领们受到来自各个方面的压榨时，心中肯定充满不爽。但是作为一名小职员寄人篱下又无法发作，除了默默忍受以外别无办法。

当然也不是全无解决办法，《办公室僵尸起义》从正面反面给出了解决方案。

首先是正面意义，《办公室僵尸起义》的男主角德斯蒙德Desmond用自己的实际行动告诉观众朋友们，如何在大公司做一条优哉游哉的咸鱼。

不论你的上司是野心勃勃还是鸡血满满，不论你的同事是神经兮兮还是领导亲属，对付各种类型的上司和同事，德斯蒙德都有一套行之有效的摸鱼法则。

在大公司里一名能够上班摸鱼的员工，首先一条就是手里时刻拿着记事本，假装很忙的样子，只要忙起来就像穿了隐身衣一样，会被很多人无视，好处就是可以减少很多额外工作。

第二条，自己被人当场拦下时，要扯出一堆高大上的专业术语来把对方整晕。乘着对方还没回过神来，立马开溜，深藏功与名。

第三条，当别人想拉你提供建议时，别提供任何有效信息。越是正确的废话越是有效，只有这样对方才能无法反驳，还不得不认同你。

第四条，楼层越高人越渣，这个就得看各个公司的楼层划分了，躺枪的人不要怪我，这是德斯蒙德的经验总结。

第五条，有订单时你才是有决定权的人，不要管别人在你耳边絮叨，直接按照你最开心的方式拍板就行了，千万别管那么多。当然，如果你是乙方的话，还是要听甲方爸爸的修改意见。

第六条，为了减少工作压力，练习你的呼吸技巧。这是德斯蒙德总结并亲身实践得出最为简单粗暴的摸鱼方法了。德斯蒙德的执行方法是躲在杂物间里飞叶子，我们则可以利用上班时间蹲大号。

如果观众们按照德斯蒙德的方法执行，估计离被辞退的日子也不会太远。

《办公室僵尸起义》还从反面提供了另一条途径。德斯蒙德工作的公司是一家美国武器制造公司，每天就是研发销售各种武器，看起来有点儿危险。

如何做一条上班偷懒的咸鱼而不会被辞退？答案很简单，就是这个公司的其他人都变成僵尸，并且被你干掉了。因此，本片让德斯蒙德周围的同事全部陷入失心疯，让这些疯狂的同事自相残杀，最后只得留下德斯蒙德。

确切的说，《办公室僵尸起义》这个译名并不准确，影片中并没有出现传统意义的僵尸。这些疯狂的员工只是喝了有缺陷的功能饮料后陷入疯狂状态而已，和死而复生的僵尸有着本质区别。

倒是台湾版的译名《办公弑》比较贴切，一群人在办公楼里相互厮杀，胜者为王。按照现在流行的话说，德斯蒙德参与了一场办公室养蛊或者说办公室吃鸡大战。

一方是没有喝饮料的德斯蒙德，另一方是喝了饮料的失心疯员工。究竟德斯蒙德能够战到最后，成功吃鸡，还是疯狂员工能够称霸办公室，养蛊成王，这些留着观众自行发掘。

影片整体风格走的是美国血腥B级片套路，片中大量运用残肢断臂、满屏血浆这些常规元素，喜欢此类风格的观众可以从影片中获得不少快感。

另外影片还是一部重口味喜剧，大量运用帅不过三秒的套路，啪啪啪地对片中角色进行打脸。别看这些人物角色一个个都挺厉害的，实际上个顶个的都是纸老虎。这种打脸设定虽然略显老套，但是架不住效果好，每次打角色的脸都能引人发笑。

献给白领的减压电影，

飙血诙谐的工作调剂。

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