《哪吒之魔童降临》：国产动画的制作人，你们不妨更相信观众一点

此刻写下这篇影评，是在看完电影后的五个小时之后，我听了一遍《今后我与自己流浪》，然后再打开了《从前的我》，单曲循环。





同为国产动画，同为暑期档黑马，《哪吒之魔童降临》与《大圣归来》被放在一起比较，是迟早的事情。





对于我而言，这两部电影就像它们各自的片尾曲，《从前的我》的走心程度是高于《今后我与自己流浪》的。

离开电影圈太久，我几乎都不知道有这么一部影片上映，可是当不过光线的宣发太给力，每天需要刷微博的我再怎么不关注也看到了下面这张海报。









这个造型确实戳我，经典形象的另类解构更戳我，正好有时间，也好久没去电影院，当下就去看了一场IMAX版本。





在除了一张海报，什么都不清楚的情况下，我对这部电影没有任何过高的期待，也没有任何的偏见，但是看到片头光线的logo时，内心还是咯噔了一下。





刚开始的搞笑段子让我觉得有些尴尬，进入剧情之后情绪慢慢调动，煽情的手段虽已猜到但却还是哭了，剧情的套路虽已料到但也觉得过渡合格，开大的时刻和《大圣归来》一样短暂，但也真真确确被燃了一下。





看完之后，和哥哥分享如下：“新片，哪吒，可一观。”





无二观欲望。





诚然，这是一部合格的商业片，在疲软的暑期档，将会是票房黑马。





在这部影片里，我看到了国产动画技术的进步，我看了经典形象另类结构的合格，我看到了电影主题在时代背景下的燃点与泪点，同样的，我也看到了国产动画制作人为了市场做出的妥协，更看到了光线在国产动画这一块的巨大野心。





在《大圣归来》之后，光线看到了国产动画的大有可为，专门成立彩条屋影业，随后而来的《大鱼海棠》、《大护法》让他们在反思艺术与市场之间的平衡，然后便出现了这部达到商业片及格线水准的《哪吒之魔童降临》。





因为有国产动画的情怀在，我愿意为它打出8分，但是去除这个滤镜，仅从一部电影欣赏的角度去考量，这个分数是虚高的。





我相信在导演的原版剧本里，太乙真人不是一个丑角，煽情的手法没有如此生硬，一些无意义的搞笑段子也不存在，对于哪吒和敖丙的解构可能更加尖锐……





而这些，俱是因为迎合市场迎合票房而作出的妥协。





观影的时候，我看到一部分观众和孩子被逗得哈哈大笑，但是也有如我这样的观众，在看到开头无意义的搞笑部分只觉得非常尴尬。





我本人是非常喜欢这部电影的主题，魔丸哪吒与灵珠敖丙对于各自宿命的抗争、正义与邪恶的辩证思考、哪吒我命由我不由天的叛逆、成长过程中与自我的和解……





每一个点拆开来都值得更多的篇幅去讲述，比如我会更期待哪吒的自我和解不仅仅是因为父亲的“替命”这一亲情感化（话说我觉得这个替命符太儿戏反而削弱了矛盾对立），我会更期待敖丙的心理挣扎过程来更加立体化这个形象，并以此来强化魔丸与灵珠所代表的正义与邪恶的辩证关系。





可惜，每一点看似着墨却不深，缺乏更多的情感过渡和支撑，让人在经历将近两个小时的情感轰炸之后再来回味便觉得淡而无味，实在让人可惜，特别是当我回想这部影片那些无意义的网络段子之后，我会在想，如果把那些毫无意义的枝节砍掉之后，这部电影的完整度与深度会不会更好？





但是，我这个思考也是无意义的，因为砍掉我所谓的“毫无意义的枝节”，这部电影的票房可能会少几个亿吧！





归根到底一句话，国产动画制作人对于观众的信任度不高，而中国观众的观影反馈有时候确实让人费解。





在《大护法》票房失利之后，光线必须要出一个爆款来稳定军心，而国产动画片的大环境也需要看到一部票房奔腾的案例。





匠人是寂寞的，多少年才出一个《大圣归来》，还有更多的国产动画人折戟沉沙，即使如《大鱼海棠》虽票房虽及格却也接受不了观众的口碑分化。





国产动画制作人，真的很难，背负着国产动画崛起的压力，一边想要固守着自己的创作初心，一边受资本所控精神分裂迎合市场。





我们需要《哪吒》这样的作品，我也喜欢这部作品，但是因为太喜欢这样的精神内核，所以我在感叹，如果能更完美就好了！





作为看国产动画成长的90后，我希望我们的国产动画制作人能出像《大闹天空》、《天书奇谭》这样足以载入史册的作品，我希望他们更相信观众一点，相信专业的力量，相信全人类共通的审美，做出更好的作品。





我并非将艺术与商业分开，我喜欢王家卫，也喜欢漫威，我更爱黑泽明，同时我也知道，世间没有几人能像黑泽明、斯皮尔伯格之类导演一样将艺术与商业结合得完美，但是不能否定我们中国将来会出现这样的人。





中国观众对于国产动画的宽容度是极高的，即使是故事碎裂如《大鱼海棠》，还是有许多观众给予最大的支持，更不用说《大护法》，虽然票房不利，故事完成度不高，但是同样有人给予无限赞美，同样的这部《哪吒之魔童降临》，将会点燃这个暑期档。





但是在这之后呢？





如果重复同样的套路，观众的宽容度总有一天会消耗殆尽。





因为爱之深，所以我们的国产动画的要求也会进一步提高，届时，我们需要的不仅仅是《哪吒》、不仅仅是《大圣归来》，更是真正足以载入动画史册的作品。





我一直相信，观众与电影制作者之间的联系，是互相尊重、互相教化、共同成长的，观众向电影制作者反馈他们的审美，而电影制作者同样在影响观众的审美。制作者端出的到底是珍馐还是馊饭，味觉不灵敏兴许一次尝不出来，但是两次三次后，观众会教你做人。





中国电影的成长，需要这样一个良性健康的循环，而国产动画的制作人，请你们拥有这份尊重、拥有这份自信，不妨更相信观众一点。





迷茫时，不如听一听《从前的我》：





曾经忘不掉的，如今你是否还记得来？





若是遇见从前的我，请带他回来。





不忘初心，方得始终。







