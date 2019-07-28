《哪吒之魔童转世》：国漫之光，值得吹爆！

今年的暑期档和往年相比有很大不同，《八佰》《少年的你》《小小的愿望》等热门影片先后宣布撤档，使得暑期档成色不尽如人意。

这一点在票房上表现得尤为明显，暑期档向来以国产片为主，然而除了奔着13亿而去《扫毒2》外， 包括《银河补习班》在内，大部分国产电影无论是票房还是口碑均未能达到预期。

“来一个，败一个”的残酷现实，让人不禁发问：谁才是暑期档票房拯救者？

这个话题随着《哪吒之魔童转世》正式上映，可以提前宣告结束了。

和国产青春片一样，近年来国产动画电影的进步同样明显。

2015年的《大圣归来》、16年的《大鱼海棠》、17年的《大护法》、今年年初的《白蛇：缘起》……几乎每一年至少会出现一部令人眼前一亮的国漫电影。

诚然，这些片子多少还是存在剧情单薄、三观不正、晦涩难懂等这样或那样的毛病，但瑕不掩瑜，整体而言也值回票价。

到了这部《哪吒之魔童转世》，更像是一部集大成者，将之前这些优秀国漫的优点通通汲取过来。

不输好莱坞动画的画面，精彩的打斗，搞笑的段子，唯美的中国风，中二热血的燃点、再加上靠谱的“魔改”……试想一下，这样的动画电影想不火都难。

动画电影中必备的成长主题，影片完成得也同样出色。

“我命由我不由天！是魔是仙，我说了算！”片尾大战中，哪吒的怒吼令人打心眼里解气。





由于一场“意外”，哪吒成为了魔丸转世，并注定在3岁时遭遇天雷劫。

这使得老百姓自打哪吒出生开始就认定他是一名妖怪，从成人到孩子对他充满了偏见。

而哪吒自己也因为魔丸的副作用，满身戾气、崇尚暴力、能动手就绝不叨叨……

随着时间的推移，双方相互之间的积怨也越来越深。

但实际上，天赋神力的哪吒虽然有些怪癖，但内心还是十分渴望得到外人的认可。

他会因交下第一个朋友敖丙而落泪，也会为救下小女孩与法力高强的妖怪搏命，要知道，片中的哪吒仅仅3岁。

然而，哪吒所做的一切，并没有得到老百姓的认可，反而加剧了“他是妖怪”的成见。

这也验证了申公豹所说的：人心中的成见就像一座大山，任你如何努力都无法搬动它。

和我们熟知的79版动画版《哪吒闹海》相比，影片一个比较大的改动是家庭关系——父亲李靖与儿子哪吒由剑拔弩张，改编成为“父慈子孝”。

其中，李靖以命换命的父爱，更是一颗催泪弹，引发观众席一片抽泣声。

或许是出于市场因素的考虑，《哪吒之魔童转世》淡化了79版动画的悲剧元素。

此外，还加入了不少网络段子，有些笑料比较尬，违和感也有点强，即使删掉对剧情影响也不大。

总体而言，影片还是十分值得推荐的，可以说是近年来的最佳国漫，我个人甚至认为它已提前锁定年度最佳国产片。

快去电影院支持“小哪吒”吧！