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真相美好却残酷——《罗生门》

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2019-7-30 18:20:56

真相美好却残酷——《罗生门》

今天介绍日本电影《罗生门》。

片名羅生門 / Rashomon (1950)。

 

《罗生门》是日本电影大师黑泽明的代表作，影片改编自芥川龙之介的小说集《罗生门》中的短篇小说《竹林中》。故事讲述发生在竹林中的一场谋杀案，案件审理过程中，相关人员各执一词，真相显得扑朔迷离。

 

黑泽明的厉害之处就在于，通过电影的语言，表现芥川龙之介深挖人性的过程，让全世界都看到他们对人性之恶的思考。

能将事物脱离本意变成专有名词，这就是最大的成功。“罗生门”即是如此，这个词成功地从一处日本城门变成一种现象专有名词，专门代指事件当事人各执一词，分别阐述只对自己有利的内容，甚至撒谎掩饰自己，导致真相无从得知。

 

在单凭口述的年代，人们经常会遇到众说纷纭的情况。每个人都会选择陈述利于自己的事实，通过美化自己减轻或者免除自己的责任。

有的人选择只陈述对自己有利的事实，选择性忽略对自己不利的事实。这不是作恶，这是人性使然，人性就是天然想要逃避责任和惩罚。

而有的人除了这样，还会撒谎隐瞒真相，企图掩盖错误、美化自己。通过撒谎来牟利，这就是人性之恶在刷存在感。

好在现在监控系统很发达，各种治安探头、执法记录仪、行车记录仪都能还原当时事件过程，但当没有监控录像或者监控系统“故障”时，人性之恶依旧会暴露无遗。

 

电影《罗生门》发生的故事正是没有监控系统存在，更没有手机可以拍摄记录的日本幕府时代。

故事发生在一片山中竹林里，一个强盗盯上了路过的一对武士夫妇，他对这对夫妇行凶施暴。随后路过的樵夫碰到了武士的尸体，强盗也正好被官府抓到，幸存者妻子也在山下寺庙被找到。一行四人在公堂前讲述事件过程。

 

其实听完这四人的讲述，观众们应该能够拼凑出整件事的来龙去脉。简单地说，他们四人每人都没有说实话，他们都用谎言掩盖对自己不利的情节，通过谎言美化自己，仅此而已。只要剔除他们供词中的谎言，观众们就可以得出事件“真相”。

其实稍微分析一下他们四个人的供词就能发现端倪，他们讲述的谎言都是在美化他们自身弱点，或故作坚强、或假装忠贞。

 

强盗被抓后就开始说谎。他根本不会骑马，骑马摔下后才被抓，可他不愿意承认这一点，而是一再强调是因为喝了污染溪水才拉肚子。从这里就可以看出，强盗是个外强中干的人，为了将自己塑造成勇猛无畏的亡命之徒，他在美化自己的同时不惜顺带美化武士和妻子。

在强盗的供述中，他是一个身经百战的悍匪，男人在他面前闻风丧胆，女人在他面前犯尽花痴。可是他的肢体语言并非如此，人在撒谎时，总会用夸张的动作掩盖内心不安，强盗每次扯谎时，都会伴随着狂笑和蹬腿。

 

妻子的供述中则将自己刻画成完全受害者，只字不提当时为了活下去做的事情。妻子将自己塑造成完全的弱势群体，在她口中，自己的所作所为符合当时社会对女性的要求，忠贞、刚烈、不屈，却遭受丈夫的遗弃，甚至尝试自尽。

妻子梨花带雨的样子的确能够唬住观众，但她的故事和别人的故事有着巨大不同，观众即便想要相信她也很难做到。当其他所有人供词中的妻子都和妻子本人讲述的妻子不一样时，大家会如何取信呢。

 

武士版本的故事则是通过女巫招魂术完成。女巫替代武士讲述了武士版本的故事。在这版本中，武士勇猛地和强盗战斗，宽容地宽恕妻子，一直站在道德制高点行事。并且他最终献身取义、舍己成仁，坚决遵循武士道精神，以自尽的方式终结耻辱。

都说死人不会说谎，那么死去的武士是不是就不会说谎呢。武士已死不会说话，但他还是以召魂方式讲述当时事件。不会说谎其实指的是现场客观证据，招魂回来的武士只不过是在死后维护自己的名声罢了。

 

听到三个版本的故事后，樵夫熬不住。樵夫终于表示自己当时在场，看到了事件经过。在樵夫的版本中，强盗、武士和妻子所有人都暴露出另一种面目。

强盗和武士都是外强中干的男人。靠圈套得手的强盗本就是不学无术的草包，除了依靠武器和蛮力，什么技能都没有；武士锦衣华服也掩盖不住无能，即便遭受巨大屈辱，还是没有勇气和能力反抗；妻子也没有遵循忠贞刚烈的要求，而是失心疯般自暴自弃。

樵夫版本故事中，值钱的匕首不见踪迹，强盗和武士的决斗变成了武士刀的对决。关键凶器和前面版本故事又发生不同，同样会观众产生怀疑。

 

四个版本的故事都有真有假，如何取信就看观众们怎么思考了。其实事情真相如何已经不重要，重要的是导演让大家看到了人性中的恶。

黑泽明通过冷静地叙事，给观众们提出论据，让大家思考，但没有给答案。唯一可以确定的就是故事中的四名当事人都或多或少的撒了谎。或者用最恶的恶意去揣摩所有人，就能得出真相。

 

《罗生门》是一个关于真相的故事，而真相其实是利益最大化的说辞。

史铁生说，历史在发生时未被发现，被发现时已被重组。

尽管真相十分诱人，人人都像探究真相，但是虚假才是探究真实的唯一道路。或许触手可及的虚假才是最美好最容易的，何必痛苦地追求无法接受的真相呢。

真相存在但不可见，因为如果通过虚假探究到虚假的真相，那么这个真相显然是假的；如果通过虚假得到真实的真相，知情人则不会以真相示人，这就是深藏于人性之中的恶，导演一直在强调这一点。

 

真相美好却残酷，

虚假残酷却美好。

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标签： 犯罪(2397) 日本(2005) 酷(1547) 剧情片(3439) 人性(1573) 赞(675)

8.6 

罗生门 (1950)

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罗生门/Rashômon(1950)
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