《古田军号》：大胆突破，直面“朱毛”情感冲突

1929年的古田，风雨飘摇中又充满了浓浓的火药味，一方面是因为建军不到两年的红军从井冈山辗转闽西，被各路反革命武装逼入绝境，陷入重围之中危机深重，另一方面，外患未解，又生内忧，毛泽东与朱德这对完成无数壮举的搭档，也在此时为革命的初衷，为党为军的原则问题而开始发生激烈争论。

我们看过无数次伟人于历史中“书生意气，挥斥方遒，指点江山，激扬文字”，但从未见他们如此真切的烟火之气——影片《古田军号》呈现的视角与以往抗战题材影片，有着鲜明的殊异，它以一位年龄弱小的小号手跟随“朱毛”这对搭档的脚步进入影片，将红四军到达闽西后鲜为人知的那段峥嵘岁月，演化为其亲眼目睹的一次次为理想为信仰的争吵辩论，从而去再现“一次具有里程碑意义的历史性会议”之前那充满热血负重的激荡岁月。

作为一部庆祝中华人民共和国成立70周年、纪念古田会议胜利召开90周年、古田全军政治工作会议召开5周年的献礼影片，同时，也是中国人民解放军2019年重点国庆献礼片，《古田军号》带着突破与勇气并存的强烈基调，一改伟人的脸谱化叙事，更加专注在情感的“斗争”中，它记录争执的矛盾所在，也凝望小号手还有老裁缝、造纸厂厂长、女学生等等感情质朴但内心火热的“小人物”，与伟人并肩同行的执着与深情，他们和伟人并行的脚步以及情感交融的日常生活，激发出人物更加真实更加动人的一面。目睹争吵，不回避不粉饰历史上我党内部曾经发生过的激烈争论与分歧，并目睹这争吵带来的巨大转折，这是创作上的技巧，更是创作中的莫大勇气。

因而，“争吵”的语境，也让观众有拨开云雾见晴天之感，朱、毛两位拍桌子大吵的背后，并非完全是情绪的对抗，而是当时对理想的探索与执着，当时，路线出现了哪些问题，部队中的士兵又出现了哪些问题，为什么打仗，为谁打仗，都是需要厘清的重大问题，从特派员刘安恭的到来直至牺牲，无数次的争吵最终成为无可争辩的事实，所以，两人的争吵也像是与当下观众的一次讨论与激辩——并非娓娓道来的争吵，显然更让观众投入情感的去思考和分辨，所以，当他们最终坐在一条板凳上的时候，并非是情感上的和解，而是风雨同舟，找到了航行的崭新方向。

也因此，《古田军号》成为一部回望初心的影片，穿过历史的血与风采，让视线抵达争吵背后，也让重大历史题材在此找到与年轻人同步的情感和语境，与“朱毛”一起，寻找中国共产党和红军的前途命运面临着生死攸关的根本问题，确立方针，寻找到理想和信仰的“初心”所在。



