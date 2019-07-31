蠢人大乱斗——《超时空犯罪小队》

今天介绍一部新西兰小成本科幻电影《超时空犯罪小队》。

片名Mega Time Squad (2018)。

影片围绕一桩发生在小镇克里姆的奇事，在这个小镇上的废柴青年们还在研究如何虚度光阴时，一项有关时空穿越的物件闯入他们日常聊天打屁的生活。这群智商不够用的人，总想着利用时空穿越做点什么，却一直在内耗中原地打转，直到最后也没能弄明白时空穿越的意义。

全片的设定基于一个具有时空跳跃能力的小小的手环。只要按压一次手环上的小按钮，佩戴者就能回到几分钟之前。

男主角约翰John是镇上的一名无业游民，平时跟着当地的社会中年收收保护费，每天混吃等死也没什么追求。

突然有一天，约翰得到了一个可以短暂穿越时空的手环，结果约翰的做法是复制出一堆自己，开始玩起了躲猫猫。

不知道该夸他遵纪守法，还是骂他胸无大志。以往的科幻电影凡是能够玩起时空穿越的元素，动不动就是毁灭世界拯救人类，这位约翰可倒好，眼界不超过小镇，整个行为没有出过小镇。除了对平日欺压自己的社会中年下手，剩下就是把妹了。

科幻电影无法处理好时间悖论，每次总要找出一个满足影片需求的设定。《超时空犯罪小队》中的设定就是自己不可以和穿越时空的自己发生接触，仅此而已。可这种设定太过于草率，对完善整个时间线毫无益处，观众们只能帮着他们脑补，才能做到不出戏。

近年来中国概念比较火，这种小成本电影就扯上中国元素。反正谁火就蹭谁，可以想象，如果日本概念火，电影中肯定是忍者武士流。

反正都是带上点神秘东亚元素，既能显得很有逼格，又能让片中的胡说八道看起来很玄。

在这种小成本网大级别的电影中出现中国元素，可以看出中国概念的火热，但是同时带来的缺点就是会让人对中国元素产生误解。《超时空犯罪小队》中出现的中国饕餮传说，经过这些不懂中国元素的人一拍，我们中国观众都变得不认识饕餮了，饕餮身上的传说都是我们没听过的。这更让影片带有一种迷幻色彩。

其实只要本片编导水平高一些，好好利用一下这个短时间时空穿越的设定，脱离社会无业青年之间的小打小闹，往喜剧犯罪路线上走得深一点远一点，这部电影会是一部不错的电影。

《超时空犯罪小队》最后落在角色自我成长方面，没有太大问题，但也浪费了这个科幻元素。

设定带感，时空乱穿越。

电影拍偏，蠢人大乱斗。

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