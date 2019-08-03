《哪吒之魔童降世》：奇才天赋的饺子又“打了个大西瓜”

上海电影评论学会“电影新片排行榜”第100期《哪吒之魔童降世》评语。9.5分。



时移世易，诞生于全媒体母体的《哪吒之魔童降世》，与40年前的“中国学派”动画高峰《哪吒闹海》形成互文。人物由为民除害义无反顾的“大写英雄”转为逆天改命的“小写自我”，主题由正邪不两立转为正邪不甚分明，由反压迫的敌我斗争转成为各自族群和自我的命运而战，高潮戏由闹海闹龙宫转为大闹陈塘关，由悲情正剧摇身一变而为虐心闹剧。

中国古典名著的后现代改编，即为兼容并收各种物料后杂烩乱炖：一体两元的混元珠分离出灵珠和魔丸，一体两面的烂牙魔童哪吒和俊美帅气的敖丙一如港片双雄对峙相敬相杀；好莱坞风格的黄金配角太乙真人、飞猪、海怪、小云云话痨搞笑；日式风格的龙太子敖丙及师傅公孙豹高冷自持；如炼狱般的龙宫困锁着含垢忍辱意图东山再起的地下龙族；美国西部片中愚昧村民跟风起哄恩将仇报；过多过度过燃的悲情大战天崩地坼，东挪山河社稷图西借马良神笔的整蛊杂耍戏码百无禁忌；香港无厘头电影的常规台词情节恶俗摆烂；脑筋急转弯式的飞猪秒变风火轮让人惊诧莫名；当下中国式的代沟烦恼与成长难题挠心撕肺。风格麻辣且玩世不恭，编剧、导演、表演、人设、场景及动作一人全包全揽，奇才天赋的华西医科大学药学院的饺子同学，又“打了个大西瓜”，一如叛逆桀骜憋屈的小爷哪吒一战功成名天下！

作为“蹈袭”致敬《哪吒闹海》《大闹天宫》《黄飞鸿》《绝代双骄》《双龙会》《神笔马良》，“盗袭”创制“华莱坞”巨无霸重工业美学的类型杂糅片，可视为自《宝莲灯》《红孩儿大话火焰山》《风云决》《青蛙王国》《秦时明月之龙腾万里》《熊出没》系列，以至《大圣归来》《大鱼海棠》《大护法》《白蛇·缘起》，对新民族主义、现代及后现代主义、消费资本主义“文化混成品”的再次探骊得珠。

作为新“中国学派”动画的又一现象级典作，结尾彩蛋所昭示的万丈豪情可视为：本片为意图打造“漫威宇宙”版的“封神宇宙”的试水之作。