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复仇无关正义，正义始于责任——《黑袍纠察队第1季》

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2019-8-4 18:47:52

复仇无关正义，正义始于责任——《黑袍纠察队第1季》


今天介绍美剧《黑袍纠察队第1季》。

片名The Boys Season 1 (2019)，别名男孩帮 / 黑衣小队 / 七痞郎。

 

《黑袍纠察队》由亚马逊出品，改编自同名漫画，加思·恩尼斯其他作品《传教士》《地狱神探》早已被搬上荧幕。相信看过《传教士》的观众会对剧中Asshole Face印象深刻。

《传教士》吐槽犀利、尺度颇大，而今年刚出的《黑袍纠察队》比起《传教士》有过之而无不及。

整剧风格完全按照R级制作标准，更加黑暗阴郁，黄暴尺度更是有大幅提升，感官刺激更深更强更浓烈。

 

在超级英雄话题的当今，观众们早已习惯了各种各样的超级英雄在荧幕上飞来飞去，贡献不同类型的视觉盛宴。超级英雄们和坏蛋们打得你来我往好不热闹，观众们也看得津津有味。

但是别看他们打得热闹，身处战斗所在地的人们可遭了殃，似乎很少有人想到战斗所造成的连带伤害。

在漫威漫画中，曾经出现过一个机构名叫灾害控制局（Damage Control），他们的职责就是清理、恢复和重建被超级英雄和超级罪犯破坏的建筑物。他们拥有先进的科学技术水准，可以在短时间内完成工作任务。

 

灾害控制局通过灾后重建的方式反思超级英雄，让观众们看到超级英雄身后的故事。而这部《黑袍纠察队》更进一步，让观众们看到超级英雄们背后不为人知的故事。

在超级英雄光鲜亮丽的面具下，他们是一群鲜活的男人女人，抛开荧幕上塑造出的伟光正形象，他们也有着七情六欲，也是有血有肉的人。观众们早已看腻美化拔高的超级英雄，《黑袍纠察队》就换个方式深挖超级英雄的另一幅生活百态，充分满足观众的想象力。

 

《黑袍纠察队》中，超级英雄只是具有各式各样超能力人类。只要是人就有欲望，超级英雄们也不例外。而且拥有超越常人的能力后，他们会产生更多更怪异的欲望。当欲望冲昏头脑，人们就会犯或大或小的错。

普通人违法乱纪，会有执法机构强制执行法律法规。超级英雄的话，会有怎样的人执行怎样的法律呢。《美国队长3：内战》中就为了超级英雄的监管问题，打得鼻青脸肿，在《黑袍纠察队》中，有一群人组成小队，专门对为非作歹的超级英雄执行强制措施，以保证社会秩序。

 

超级英雄话题拍到现在，作者们创作出各种各样的超能力，五花八门的角色也早早领走了超能力。因此在《黑袍纠察队》中，按照美漫角色的火热程度，超能力重新排列组合了一下，《黑袍纠察队》超级英雄团队诞生了。

《黑袍纠察队》中能力最强最顶尖的一群超级英雄都供职于同一家经纪公司，他们组成七人组团队“The Seven”，享受国民偶像级待遇，出席各种造星活动，赚取大量版税佣金。

 

七人组的老大名叫祖国人Homelander。他刀枪不入，飞天遁地，代表美国国家形象，代表伟光正的一切正面元素，只要将两家公司的超人和美国队长糅合一下，祖国人就诞生了。祖国人扮演者安东尼·斯塔尔 Antony Starr，曾主演《黑吃黑》，在《黑吃黑》里打得那叫一个酸爽。

观众们如果等待《黑袍纠察队》第二季时觉得太过煎熬，不妨补一补早已完结的《黑吃黑》，绝对好看。

能力越大责任越大，作为能力最强大的近乎无敌的祖国人，他同样承担了对超级英雄们黑化反讽的重任。抬得越高摔得越狠，招牌角色越黑化，反差讽刺效果就会越好。

 

梅芙女王Queen Maeve的形象就很明显了，对应的是神奇女侠，能力方面逊色不少，但也能够刀枪不入、力大无穷，对付普通人类绰绰有余。

火车人A-Train则是号称地球上跑得最快的人，对应的就是闪电侠或者快银。他最大的工作就是和各种挑战者赛跑，保住自己速度最快的名号和工作。

深海The Deep 的超能力就是能和鱼类说话，这不正是海王么。连《生活大爆炸》里的宅男们都知道Aquaman sucks，真的能有多少机会需要鱼类来拯救人类呢，深海最大的作用无非就是保证队伍的多样性罢了。

玄色Black Noir常年穿着黑色紧身衣，带着黑色面罩，身手矫健，趁着《黑豹》大火的机会，这就是一位翻版黑豹。玄色少言寡语，喜欢音乐，出场机会不多。

透明人Translucent 顾名思义，超能力就是浑身变得透明。他的皮肤无比坚固，水火不侵，即是最强防御装逼也是最有效的武器。透明人是第一个显露出与众不同变态趣味的超级英雄，也是第一个被黑袍纠察队教育做人的超级英雄。

 

《黑袍纠察队》的故事中，七人组中正好有一位点灯侠退役了，他的退出成了经纪公司赚钱的一个好机会。点灯侠的没有出场，看造型估计是对应绿灯侠。

经纪公司举办盛大的海选，从全国范围挑选具备入选七人组资格的超级英雄。一位来自小镇的女孩儿星光Starlight得到了这个机会，成功成为七人组一员。艾琳·莫里亚蒂 Erin Moriarty扮演星光，她在《真探》中的表现就令人印象深刻，这次挑起戏份颇多的星光，也是对她的一种认可。

 

超级英雄们，尤其是像七人组这种级别的超级英雄，每天的生活和流量明星一样。

他们在经纪公司的安排下说话、出席活动、打击罪犯、荧幕作秀，满足经纪公司的各种利益诉求。

不听从工作安排的超级英雄就会被雪藏、解雇。或许他们的各种怪癖也是为了发泄对经纪公司的不满。

 

组建起黑袍纠察队的男人叫做比利·布奇Billy Butcher。布奇人如其名，他像个屠夫一样，痛恨所有的超级英雄，恨不得将他们赶尽杀绝。

比利·布奇是一位为妻子复仇的愤怒男人，哪怕自己只是一名普通人类，也要向这个地球上最强大的人发起无畏挑战。他的一切行为都建立在认定祖国人有罪的基础上，不知道当他发现自己的认识被彻底颠覆时，会如何处理。

扮演者是我很喜欢的卡尔·厄本 Karl Urban，标准硬汉一枚，也主演过《开拓者》这样的动作片，不知道为啥没火起来，希望他通过本剧能够焕发又一春。 

经纪公司直接对祖国人负责的就是玛德琳·斯蒂尔威尔Madelyn Stillwell。

扮演者伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue曾在《CSI》中扮演Finn，当时她做作的表演就令人十分讨厌，这次好了，她直接变成反派，大家可以开开心心地讨厌她了。

 

烂仔帮的塞斯·罗根 Seth Rogen不仅担任本剧导演，还在剧中有事没事地客串了一把。反正都是玩嘛，当导演也是玩，当演员也是玩。

脑袋圆圆的西蒙·佩格Simon Pegg也客串了一把。

 

强烈的粗口对话、凶猛的动作暴力、满屏的血腥画面，这些都是《黑袍纠察队》的表现方式。《黑袍纠察队》通过感官刺激性最强的方式表达故事，看惯了不见血的超英剧后，观众们再看本剧则会发现超英的世界或许并不是想象的样子。

除了这些直白的表现方式外，《黑袍纠察队》传递出的价值观也在颠覆普通观众对超级英雄的美好幻想。除了看到经纪公司想让大家看到的内容外，观众发现其实自己对这些符号化的人物角色并不了解。

 

《黑袍纠察队》用最浅显易懂的形式讲述深刻的道理。所能见到的美好只是别人营造出的假象，真相则会让无知者难以接受。在强势资本的力量面前，纵使有超人一般的能力也无济于事。

超级英雄们如此，稍微改换一下，超级英雄们隐喻的事物同样如此，当然这事儿不能说太细。

 

复仇无关正义，无关能力。

正义始于责任，消于资本。

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黑袍纠察队 (2019)

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黑袍纠察队/The Boys(2019)
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