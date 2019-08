复仇无关正义,正义始于责任——《黑袍纠察队第1季》

今天介绍美剧《黑袍纠察队第1季》。 片名The Boys Season 1 (2019),别名男孩帮 / 黑衣小队 / 七痞郎。 《黑袍纠察队》由亚马逊出品,改编自同名漫画,加思·恩尼斯其他作品《传教士》《地狱神探》早已被搬上荧幕。相信看过《传教士》的观众会对剧中Asshole Face印象深刻。 《传教士》吐槽犀利、尺度颇大,而今年刚出的《黑袍纠察队》比起《传教士》有过之而无不及。 整剧风格完全按照R级制作标准,更加黑暗阴郁,黄暴尺度更是有大幅提升,感官刺激更深更强更浓烈。 在超级英雄话题的当今,观众们早已习惯了各种各样的超级英雄在荧幕上飞来飞去,贡献不同类型的视觉盛宴。超级英雄们和坏蛋们打得你来我往好不热闹,观众们也看得津津有味。 但是别看他们打得热闹,身处战斗所在地的人们可遭了殃,似乎很少有人想到战斗所造成的连带伤害。 在漫威漫画中,曾经出现过一个机构名叫灾害控制局(Damage Control),他们的职责就是清理、恢复和重建被超级英雄和超级罪犯破坏的建筑物。他们拥有先进的科学技术水准,可以在短时间内完成工作任务。 灾害控制局通过灾后重建的方式反思超级英雄,让观众们看到超级英雄身后的故事。而这部《黑袍纠察队》更进一步,让观众们看到超级英雄们背后不为人知的故事。 在超级英雄光鲜亮丽的面具下,他们是一群鲜活的男人女人,抛开荧幕上塑造出的伟光正形象,他们也有着七情六欲,也是有血有肉的人。观众们早已看腻美化拔高的超级英雄,《黑袍纠察队》就换个方式深挖超级英雄的另一幅生活百态,充分满足观众的想象力。 《黑袍纠察队》中,超级英雄只是具有各式各样超能力人类。只要是人就有欲望,超级英雄们也不例外。而且拥有超越常人的能力后,他们会产生更多更怪异的欲望。当欲望冲昏头脑,人们就会犯或大或小的错。 普通人违法乱纪,会有执法机构强制执行法律法规。超级英雄的话,会有怎样的人执行怎样的法律呢。《美国队长3:内战》中就为了超级英雄的监管问题,打得鼻青脸肿,在《黑袍纠察队》中,有一群人组成小队,专门对为非作歹的超级英雄执行强制措施,以保证社会秩序。 超级英雄话题拍到现在,作者们创作出各种各样的超能力,五花八门的角色也早早领走了超能力。因此在《黑袍纠察队》中,按照美漫角色的火热程度,超能力重新排列组合了一下,《黑袍纠察队》超级英雄团队诞生了。 《黑袍纠察队》中能力最强最顶尖的一群超级英雄都供职于同一家经纪公司,他们组成七人组团队“The Seven”,享受国民偶像级待遇,出席各种造星活动,赚取大量版税佣金。 七人组的老大名叫祖国人Homelander。他刀枪不入,飞天遁地,代表美国国家形象,代表伟光正的一切正面元素,只要将两家公司的超人和美国队长糅合一下,祖国人就诞生了。祖国人扮演者安东尼·斯塔尔 Antony Starr,曾主演《黑吃黑》,在《黑吃黑》里打得那叫一个酸爽。 观众们如果等待《黑袍纠察队》第二季时觉得太过煎熬,不妨补一补早已完结的《黑吃黑》,绝对好看。 能力越大责任越大,作为能力最强大的近乎无敌的祖国人,他同样承担了对超级英雄们黑化反讽的重任。抬得越高摔得越狠,招牌角色越黑化,反差讽刺效果就会越好。 梅芙女王Queen Maeve的形象就很明显了,对应的是神奇女侠,能力方面逊色不少,但也能够刀枪不入、力大无穷,对付普通人类绰绰有余。 火车人A-Train则是号称地球上跑得最快的人,对应的就是闪电侠或者快银。他最大的工作就是和各种挑战者赛跑,保住自己速度最快的名号和工作。 深海The Deep 的超能力就是能和鱼类说话,这不正是海王么。连《生活大爆炸》里的宅男们都知道Aquaman sucks,真的能有多少机会需要鱼类来拯救人类呢,深海最大的作用无非就是保证队伍的多样性罢了。 玄色Black Noir常年穿着黑色紧身衣,带着黑色面罩,身手矫健,趁着《黑豹》大火的机会,这就是一位翻版黑豹。玄色少言寡语,喜欢音乐,出场机会不多。 透明人Translucent 顾名思义,超能力就是浑身变得透明。他的皮肤无比坚固,水火不侵,即是最强防御装逼也是最有效的武器。透明人是第一个显露出与众不同变态趣味的超级英雄,也是第一个被黑袍纠察队教育做人的超级英雄。 《黑袍纠察队》的故事中,七人组中正好有一位点灯侠退役了,他的退出成了经纪公司赚钱的一个好机会。点灯侠的没有出场,看造型估计是对应绿灯侠。 经纪公司举办盛大的海选,从全国范围挑选具备入选七人组资格的超级英雄。一位来自小镇的女孩儿星光Starlight得到了这个机会,成功成为七人组一员。艾琳·莫里亚蒂 Erin Moriarty扮演星光,她在《真探》中的表现就令人印象深刻,这次挑起戏份颇多的星光,也是对她的一种认可。 超级英雄们,尤其是像七人组这种级别的超级英雄,每天的生活和流量明星一样。 他们在经纪公司的安排下说话、出席活动、打击罪犯、荧幕作秀,满足经纪公司的各种利益诉求。 不听从工作安排的超级英雄就会被雪藏、解雇。或许他们的各种怪癖也是为了发泄对经纪公司的不满。 组建起黑袍纠察队的男人叫做比利·布奇Billy Butcher。布奇人如其名,他像个屠夫一样,痛恨所有的超级英雄,恨不得将他们赶尽杀绝。 比利·布奇是一位为妻子复仇的愤怒男人,哪怕自己只是一名普通人类,也要向这个地球上最强大的人发起无畏挑战。他的一切行为都建立在认定祖国人有罪的基础上,不知道当他发现自己的认识被彻底颠覆时,会如何处理。 扮演者是我很喜欢的卡尔·厄本 Karl Urban,标准硬汉一枚,也主演过《开拓者》这样的动作片,不知道为啥没火起来,希望他通过本剧能够焕发又一春。 经纪公司直接对祖国人负责的就是玛德琳·斯蒂尔威尔Madelyn Stillwell。 扮演者伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue曾在《CSI》中扮演Finn,当时她做作的表演就令人十分讨厌,这次好了,她直接变成反派,大家可以开开心心地讨厌她了。 烂仔帮的塞斯·罗根 Seth Rogen不仅担任本剧导演,还在剧中有事没事地客串了一把。反正都是玩嘛,当导演也是玩,当演员也是玩。 脑袋圆圆的西蒙·佩格Simon Pegg也客串了一把。 强烈的粗口对话、凶猛的动作暴力、满屏的血腥画面,这些都是《黑袍纠察队》的表现方式。《黑袍纠察队》通过感官刺激性最强的方式表达故事,看惯了不见血的超英剧后,观众们再看本剧则会发现超英的世界或许并不是想象的样子。 除了这些直白的表现方式外,《黑袍纠察队》传递出的价值观也在颠覆普通观众对超级英雄的美好幻想。除了看到经纪公司想让大家看到的内容外,观众发现其实自己对这些符号化的人物角色并不了解。 《黑袍纠察队》用最浅显易懂的形式讲述深刻的道理。所能见到的美好只是别人营造出的假象,真相则会让无知者难以接受。在强势资本的力量面前,纵使有超人一般的能力也无济于事。 超级英雄们如此,稍微改换一下,超级英雄们隐喻的事物同样如此,当然这事儿不能说太细。 复仇无关正义,无关能力。 正义始于责任,消于资本。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

