上层恶魔游戏人间——《玩物》 今天介绍一部韩国电影《玩物》。 片名Norigae (2013),别名丑闻风暴。 这部韩国电影基于真实事件“张紫妍事件”改编,揭开了韩国娱乐圈的遮羞布。 影片在一开始就强调,本片经过艺术加工,所有出现的人物、团体都和现实无关。其实对比一下“张紫妍事件”就会知道,《玩物》表现的内容温和了太多太多…… 简要介绍一下2009年爆出来震惊韩国、甚至震惊亚洲的“张紫妍事件”。 2009年3月7日下午,出演KBS2TV月火剧《花样男子》中扮演反面角色的新人女演员张紫妍在自己家中自缢身亡,年仅27岁,死前留下遗书控诉生前被迫陪酒及陪睡换取工作。 4年间,她被迫为31人陪睡100多次。为了方便接客,她被迫被做了结扎手术;为了接待权贵,即使在父母忌日还要被拉出来。 出了人命、留了遗书,事情被闹上法庭。庭审阶段,被指控的权贵们无人出庭,甚至张紫妍留下的遗书被“官方”认定为伪造。结案时,被指控的31名权贵均被定无罪。 2018年8月,张紫妍案件的公诉期即将结束,2019年3月,韩国超过22万网友去青瓦台请愿。2019年3月18日,韩国总统文在寅在听取法务部部长和行政安全部部长有关张紫妍自杀事件的报告后下达指示,要求警方和检方高层彻查真相。5月20日,韩国法务部检察院过去史委员会发布对张紫妍事件的最终调查结果,称以现有的线索无法查明张紫妍文件内容的真实性。 现实远比电影更加刺激。 踩着她的尸体的女演员,如今飞黄腾达德艺双馨;她曾经的男友扭头表示不认识张紫妍;曾经出庭作证13次的尹姓好友,现在只能躲到国外…… 《玩物》所表现的正是张紫妍事件。因为丑闻牵扯出的权贵太多,远超娱乐圈的范畴,还有新闻圈、财经圈、政治圈。近期爆出的“胜利门”再一次将这些丑闻推上风口浪尖。 有头有脸有权有势的人都可以通过艺人经纪公司满足稀奇古怪的欲望。为了降低影片敏感性,《玩物》只能将影响限定在娱乐圈和新闻圈。 影片十分压抑,通篇在传递深深的无力感。既然有了赴死的勇气,为何临死不拉一个恶魔做垫背的呢。 像“张紫妍”这样死后留下证据的,就像朝着铁幕丢去了一粒小石子。虽然无法撼动铁幕一丝一毫,但好歹大家能听到一点响声。就像死了成为新闻变为话题一样,不幸身亡的人能够用自己的命向公众揭发丑闻。 其实更可怕的是更多没有发出声音的人和事,他们死得悄无声息,就像没有在这个世界存在过一样。被人当做玩物玩弄一番后,随意丢弃,无人问津。 本片男主角是马东锡。先小剧透一下,壮汉马东锡在影片中没有挥拳,没有动作戏。 尽管大家都很想看到他的铁拳揍在犯罪分子丑陋的脸上,但是现实就是如此,空有一腔热血,也无法解开铁幕丝毫。 就像影片中所说那样:“太阳照不到的地方,只会发霉腐烂。” 古代人们期待侠客,现代人们期待超级英雄,原因就在于此,也只有超脱法律之外的存在,才能惩罚这些制定法律还不受法律约束的混蛋们。 都说韩国的电影什么都敢拍,其实他们除了宗教题材不敢碰,其他什么题材还都敢拍出来。但拍出来能否起到效果就不一样了。 比如著名的《熔炉》,被冠以改变这个国家法律的一部电影。相关法律能够迅速推进,其实只是因为他们需要对付的仅仅是一些无权无势的恋童癖。对于这些低级别的变态,只要改改法律就能赚得民意和选票,傻子才不做呢。 而《玩物》则无法撼动权贵们的铁幕一丝一毫,即便总统文在寅发话,也无济于事。因为这里需要面对的是手握各方资源的权贵,让权贵自己判自己有罪,岂不是滑天下之大稽。 迟到的正义不是正义,可在这里,连正义都不曾露过面。 眼前的黑不是黑,你说的白是什么白。 影片指出,女艺人中有45.3%曾被要求陪酒,62.8%表示曾被节目关联者和社会有权人士要求性陪伴。张紫妍们只是冰山一角,敢于用生命抗争的更是凤毛麟角,因此权贵们才敢肆无忌惮地横行这么多年。 其实整件事件背后反映出的还是阶级固化。 同属统一阶级的人,可以拿起法律武器斗来斗去,上面的人开心了还能修改一下法律,矛盾下移,引导斗争。 不同阶级的人就无法争斗了。试想一下,下面的人想利用上面的人制定的法律,以“文明”的方式去制裁上面的人,是不是很搞笑。在上面人制定的规则下游戏,下面人注定只能是玩物。这注定是一场无法斗争的表演,在张紫妍案件和《玩物》中,被指控者之中,除了经纪公司的负责人作为小虾米出庭,其他大佬根本不需要露面。即便他们被媒体指名道姓的曝光,法院依旧判他们无罪。 底层蝼蚁夹缝求生, 上层恶魔游戏人间。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(2405) 韩国(1091) 剧情片(3447) 生活(5220) 压抑(202)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.