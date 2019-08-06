战斗英雄彪炳战绩——《303中队》

今天介绍一部波兰电影《303中队》。

片名Dywizjon 303 (2018)。

这是一部波兰人拍、波兰人演的二战历史题材战争电影。

影片根据二战时期真实历史事件改编，讲述二战期间波兰空军一路流亡最后抵达英国，和英军并肩作战，击败德国空军的故事。

大家在观看之前千万别弄混电影，需要注意《303中队》是波兰电影，而不是同一年英国导演拍摄的同一题材《飓风行动》 （Hurricane）。

《飓风行动》的导演是英国人，主演是梅尔·吉普森的儿子米洛·吉普森和《权利的游戏》“小剥皮”伊万·瑞恩。

《303中队》是波兰打造的主旋律电影，没有那么多外国演员，出境的都是波兰人。

《303中队》的故事从德国闪电战袭击波兰前开始。早在德国侵略波兰前，波兰人就有组织的将波德边境军队后撤，整编国内军事力量，为随时可能爆发的战争做准备。

战争爆发后，波兰以骑兵对抗德苏的钢铁洪流，结果自然是不堪一击、节节败退。英法希望将战火往东引，执行绥靖政策“祸水东引”，对波兰再次被瓜分亡国坐视不理，可英法没想到德国胃口那么大，很快自己也成了被侵略目标。匆忙抵抗下，法国很快沦陷，仅剩孤岛英国成了欧洲最后的希望。

与此同时，波兰军队离开自己的故土，加入各处盟军，誓死抵抗德军，其中波兰空军更是几乎完整保留编制，加入英法继续战斗。一开始这些波兰空军在法国参战，可很快法国沦陷，他们只得辗转来到英国。在这里，他们为英国皇家空军服务，打出了令人刮目相看的战绩。

根据参考资料，到战争结束时，共有1.94万波兰人在皇家空军服务，牺牲2408人，1940年到1945年击落的敌军飞机约769架，可能击落的有177架。1940年，波兰飞行员共出动4115架次，击落敌机266架，其他还可能拥有38架的战果，击伤敌机约44架。这些波兰飞行中队中，尤其是第303“柯斯丘什科”中队战功最为彪炳。这个中队的队名来自波兰英雄、在美国独立战争时期担任过华盛顿副官的柯斯丘什科将军。1942年英国皇家空军举行了一次模拟空战竞赛，在22个战斗机中队中，303中队轻松夺冠，316、315中队夺得第二三名，波兰战斗机中队包揽前三名。

《303中队》比较详细地记录了波兰空军通过自身过硬战斗素养，赢得了属于自己的尊严。他们作为亡国人，寄人篱下，不可避免地会受到当地人的歧视和冷眼，这些在影片中都有详细表现。

甚至英军对于波兰人的态度都很直白：这些外来军队只是用于暂时拖延德军进攻的炮灰，真正的战斗还需要等待英国自己的飞行员从培训学校中走出来完成。普通英国人看轻波兰军队似乎很常见，毕竟德军闪电战很快就占领了波兰，而且加上德国的宣传攻势，世人普遍都会觉得波兰人不堪一击。

这些“炮灰”很快就用自己的彪炳战绩证明自己，其中波兰空军组成的303中队击落敌机的数量是其他中队的三倍之多。英国人也不得不改变了对这些波兰军人的看法，甚至在报纸头版头条刊登这些战斗英雄的事迹。

在不列颠之战中，他们当之无愧地成为了天空中的波兰之鹰，他们用专业素养和高超技能打出了沦陷国家的不屈尊严。

影片中也花费了相当篇幅表现空战过程。战斗过程以一对一捉对厮杀为主，偶尔会有协同作战、掩护作战等形式。但看影片的战斗表现，不由得让我想起玩过的《战争雷霆》，战斗任务、战斗过程极为相似，可惜画面表现力却逊色不少。

影片为了表现波兰军人在战斗中的大无畏精神和乐观革命情怀，同样用了很多篇幅介绍他们日常生活。看起来是想用这些细节描写丰富英雄人物，可实际效果却令人感觉十分松散。

整部《303中队》平铺直叙，缺乏必要的剧情起伏，也没有突出的重点，就像一碗白开水，咚咚咚咚地让观众喝90分钟，换谁也喝不下。最为关键的一点就是，《303中队》没有花费大量篇幅描写最关键的不列颠之战空战戏，不列颠之战是第二次世界大战中规模最大的空战，波兰军人在此打出了令人激动的战绩，却缺乏重点表现，无论如何都令人无法信服。

空战结束，《303中队》也接近尾声。影片最后放出大量历史真实照片和演员对比照，令人铭记这些英雄。

可能除了铭记英雄，也没有什么其他好方法感谢他们了。《303中队》后续故事电影不再提及，因为这些战斗英雄回国后，等待他们的是迫害、囚禁和死亡。

军人和政客毕竟不同，战争结束后兔死狗烹，政客们为了维持统治，拿当初的战斗英雄做了投名状。愤怒也好，遗憾也罢，这部主旋律电影中是不会提及的。

亡国军人潜力无限，

战斗英雄彪炳战绩。

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