战斗英雄彪炳战绩——《303中队》 今天介绍一部波兰电影《303中队》。 片名Dywizjon 303 (2018)。 这是一部波兰人拍、波兰人演的二战历史题材战争电影。 影片根据二战时期真实历史事件改编,讲述二战期间波兰空军一路流亡最后抵达英国,和英军并肩作战,击败德国空军的故事。 大家在观看之前千万别弄混电影,需要注意《303中队》是波兰电影,而不是同一年英国导演拍摄的同一题材《飓风行动》 (Hurricane)。 《飓风行动》的导演是英国人,主演是梅尔·吉普森的儿子米洛·吉普森和《权利的游戏》“小剥皮”伊万·瑞恩。 《303中队》是波兰打造的主旋律电影,没有那么多外国演员,出境的都是波兰人。 《303中队》的故事从德国闪电战袭击波兰前开始。早在德国侵略波兰前,波兰人就有组织的将波德边境军队后撤,整编国内军事力量,为随时可能爆发的战争做准备。 战争爆发后,波兰以骑兵对抗德苏的钢铁洪流,结果自然是不堪一击、节节败退。英法希望将战火往东引,执行绥靖政策“祸水东引”,对波兰再次被瓜分亡国坐视不理,可英法没想到德国胃口那么大,很快自己也成了被侵略目标。匆忙抵抗下,法国很快沦陷,仅剩孤岛英国成了欧洲最后的希望。 与此同时,波兰军队离开自己的故土,加入各处盟军,誓死抵抗德军,其中波兰空军更是几乎完整保留编制,加入英法继续战斗。一开始这些波兰空军在法国参战,可很快法国沦陷,他们只得辗转来到英国。在这里,他们为英国皇家空军服务,打出了令人刮目相看的战绩。 根据参考资料,到战争结束时,共有1.94万波兰人在皇家空军服务,牺牲2408人,1940年到1945年击落的敌军飞机约769架,可能击落的有177架。1940年,波兰飞行员共出动4115架次,击落敌机266架,其他还可能拥有38架的战果,击伤敌机约44架。这些波兰飞行中队中,尤其是第303“柯斯丘什科”中队战功最为彪炳。这个中队的队名来自波兰英雄、在美国独立战争时期担任过华盛顿副官的柯斯丘什科将军。1942年英国皇家空军举行了一次模拟空战竞赛,在22个战斗机中队中,303中队轻松夺冠,316、315中队夺得第二三名,波兰战斗机中队包揽前三名。 《303中队》比较详细地记录了波兰空军通过自身过硬战斗素养,赢得了属于自己的尊严。他们作为亡国人,寄人篱下,不可避免地会受到当地人的歧视和冷眼,这些在影片中都有详细表现。 甚至英军对于波兰人的态度都很直白:这些外来军队只是用于暂时拖延德军进攻的炮灰,真正的战斗还需要等待英国自己的飞行员从培训学校中走出来完成。普通英国人看轻波兰军队似乎很常见,毕竟德军闪电战很快就占领了波兰,而且加上德国的宣传攻势,世人普遍都会觉得波兰人不堪一击。 这些“炮灰”很快就用自己的彪炳战绩证明自己,其中波兰空军组成的303中队击落敌机的数量是其他中队的三倍之多。英国人也不得不改变了对这些波兰军人的看法,甚至在报纸头版头条刊登这些战斗英雄的事迹。 在不列颠之战中,他们当之无愧地成为了天空中的波兰之鹰,他们用专业素养和高超技能打出了沦陷国家的不屈尊严。 影片中也花费了相当篇幅表现空战过程。战斗过程以一对一捉对厮杀为主,偶尔会有协同作战、掩护作战等形式。但看影片的战斗表现,不由得让我想起玩过的《战争雷霆》,战斗任务、战斗过程极为相似,可惜画面表现力却逊色不少。 影片为了表现波兰军人在战斗中的大无畏精神和乐观革命情怀,同样用了很多篇幅介绍他们日常生活。看起来是想用这些细节描写丰富英雄人物,可实际效果却令人感觉十分松散。 整部《303中队》平铺直叙,缺乏必要的剧情起伏,也没有突出的重点,就像一碗白开水,咚咚咚咚地让观众喝90分钟,换谁也喝不下。最为关键的一点就是,《303中队》没有花费大量篇幅描写最关键的不列颠之战空战戏,不列颠之战是第二次世界大战中规模最大的空战,波兰军人在此打出了令人激动的战绩,却缺乏重点表现,无论如何都令人无法信服。 空战结束,《303中队》也接近尾声。影片最后放出大量历史真实照片和演员对比照,令人铭记这些英雄。 可能除了铭记英雄,也没有什么其他好方法感谢他们了。《303中队》后续故事电影不再提及,因为这些战斗英雄回国后,等待他们的是迫害、囚禁和死亡。 军人和政客毕竟不同,战争结束后兔死狗烹,政客们为了维持统治,拿当初的战斗英雄做了投名状。愤怒也好,遗憾也罢,这部主旋律电影中是不会提及的。 亡国军人潜力无限, 战斗英雄彪炳战绩。 这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

