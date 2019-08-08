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我根本不是你的“小猫咪”

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2019-8-8 17:23:24

突然想活着。因为有太多喜欢的事情还没有做。《德州巴黎》里的男主角为什么不说话，就是“行走”。因为，他的心死了，希望没有了，活着没有意义了，如同行尸走肉般。他与社会格格不入，他与整个世界形同陌路——想表达的无从表达，无法表达。不想表达的，不想表达，表达了也没有任何意义——

 

想成为世界级电影大师，你必须会双时空平行蒙太奇手法，会运用梦境、戏中戏、第三人等手法。你必须要懂并融会贯通本国文化。深耕中外艺术美学、符号学、人文历史学、政治经济学、哲学、文学、雕塑、音乐、美术、高科技影像技术、特效技术、舞蹈、绘画、诗歌、戏曲、戏剧、地方戏、舞台剧、音乐剧、先锋时尚艺术、化妆艺术、前卫艺术、念白形体艺术等。剧组所有工种必须全懂全通。同时，还要学会心理学、管理学、外语、销售等。最后，你还要与时俱进，一刻也不能停歇的思考与劳作。把中外1000部以上佳片，无论艺术还是商业类型全部看十遍以上。因为，年纪越大，拍得东西越多，懂得越多，你会陡然发现，你越来越像个“小学生”——当代中国电影烂片太多，可是烂片赚钱，谁都乐意拍，乐意投，所以烂片横行霸道。这就有个问题，你拍完的片子，一旦禁映，你如何处理。卖座了，你心态应该如何。没人看，你怎么应对。千万别遇到点事儿就去“一了百了”了，这是最愚蠢的做法，“活着就有希望”！电影发行售卖的渠道很多嘛——

 

以上这些不会的人，不仅拍不好电影，更成不了真正意义上的电影人，更成不了什么大师。没有个五六十年的积淀，终归成不了，什么都不是——

 

少红最近拍了《妈阁是座城》这部片子。用不对的演员来演，用不对的剧组人员来做，改编着不对的剧本。少红，我到要问你。你拍这部片子的目的到底是什么？拍来拍去，还是一部像电视剧的一般电影。

 

如果说，壳是艺术，瓤是商业，那你票房少得又那么可怜；如果说，壳是商业，瓤是艺术，全篇看下来，极其平淡如水，没有太多意味。请问少红，本片主题是什么？手法又是什么？别告诉我，一切是你自己的创造。艺术家就怕“自以为是”！看完全片，其实什么都不是。

 

建议：摄影师不要再用你老公曾念平。水平很一般，或许是被你调教得无从表达，不会表达。埋没了。反正，你们不要再合作拍电影了，可以一起拍电视剧。美术师用色彩、层次、明暗、光影、构图等方面在表达什么？与你镜头语言结合在哪里？

 

全片看完，我们只知道——人，不要赌，赌了，一生都输了。婊子，会有一时的爱情。但是，绝对不会有真正的婚姻。整个影片就是讲了一个婊子和三个赌徒纠缠不清的故事，一切毁于婊子动了真感情。原著剧本也许接地气。可是，改编得不好，表现手法的失误，导致全片寡淡如水，主题模糊不清，毫无生气，更接不上地气。毫不深刻的一个片子。所以说，艺术上不行，商业票房上也不行。

 

少红，你在做甚？值得一提的是，故事有直叙，有插叙，更有导演层面的“人情关照”！这是编剧与导演的极大功劳。但是，镜头语言总显得弱弱的！别的方面更无从谈起。恍惚间，你的故事仿佛离我们的现实生活有着八丈远——看完你的片子，感觉所有东西都飘在空中一般！一切都那么不对，不真实，不朴实——

 

从此，少红，我更加不爱你了——给你好卡司你也不会调配。为什么？只有你自己知道！

 

要么，手法LOW点，没关系，拍成《药神》那种普通得如港片似的手法。赚点钞票不好吗？要么，手法炫点，拍成王家卫的《花样年华》，让所有人赞赏你极致的美学。要么，拍成严浩的《滚滚红尘》，致敬欧洲批判现实主义！要么，拍成张艺谋的《活着》，低低头，向你的同学，学学习。要么，你拍成娄烨的《风中有朵雨做的云》，从故事结构上下手，展现大师级的创作。要么。你拍成《绿皮书》，单纯依靠故事的精彩绝伦说事儿。那同样是一种成功。要么，你就学学安东尼奥尼，用因为——所以，用状态去展现去表达，暗合镜头语言，从而说明你的主题。要么，你就拍成贝纳尔多·贝托鲁奇的《戏梦巴黎》，话又说回来，你敢吗？你艺术创作上这么“高不可攀”！怎么会“下里巴人”——最后，实在不行，你还可以拍成纪录片、短片、动画片—— 

求你了！千万千万别什么都不是。人不对，故事改得也不对，主题模糊不清，手法随意任性，无从表达，根本不会表达，根本谈不上什么镜头语言！《三夫》，一开头就弄个沈从文的话来暖场，那能行吗？沈从文要活着，能允许陈果瞎JB弄吗？早TM骂娘了！手法可以LOW，但是，千万别LOW到底啊！LOW到底就啥也不是了，把沈从文搬登出来又有什么用？一切就阳春白雪了吗？一切就艺术了？一切就文艺范儿了？一切就水平高了？可以堂而皇之了？瞎弄一气！！！

 

真正的导演，三观一定要正确。在深入生活的前提下，立意要站在高于生活的层面去反应社会、人文而后强烈深入立体的进行思辨、总结、观照。要从正确的视角去选择题材，去拍片。要用正确的思维去融合镜头语言。

 

一瓶水，外面涂上好看的油漆，外行人会觉得这是一瓶全世界高级得不得了的酒或饮料。内行人把它放进稀释溶液里，漆掉了，看到了里面还是那瓶白水而已！根本就不是什么千年好酒。一下子就露怯了，掉价，崴泥，磕碜——

 

原来就“不爱你”，看完你的片子，更不“爱”了。对不起。因为，你的片子什么都不是。不艺术，也不商业！更谈不上什么艺术+商业！也许是因为在国内公映的原因。不过，我们只谈艺术与商业价值。别的不谈。事实证明，在夹缝中是可以求生存的——少红，你还得练，更得学——

 

下辈子，我到底能不能变成你的“小猫咪”——

6.2 

妈阁是座城 (2019)

影评(29)

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妈阁是座城/A City Call Macau(2019)
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