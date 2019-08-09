《上海堡垒》不完美，但令人欣慰

从年初的《流浪地球》开始，中国科幻电影元年的概念就一直被人们所讨论。《流浪地球》在这个方向上迈出的第一步，让我们看到了国产电影在科幻片上的希望，也自然会让我们对接下来的其它国产科幻怀抱期待。





现在，半年时间过去，我们迎来了国产科幻的第二步探索，这就是滕华涛导演的《上海堡垒》。

从故事的背景设定来看，《上海堡垒》同样具备一定的灾难片元素，讲的是人类在面临被外星人毁灭的绝境时，誓死守护地球家园的故事。当然，作为国产片，保卫地球的重任，也再次落在了中国人的肩上。





但比较有新意的是，这一次，我们将首次在一部国产片里与外星人开战。





战争场面也理所当然地成了本片的重中之重，几场宏大的战争戏，既有无人机与“捕食者”（一种机械形态的外星人）的空战，也有陆地部队与“捕食者”的遭遇肉搏战，还有更高规格的重型武器PK（人类的上海大炮和外星人的母舰）。





不同形态和方式的战斗，呈现出来的也是不同的面貌。空战飘洒自如，英姿勃发；陆战残酷严峻，牺牲巨大；而重型武器的对决，则关乎这场战争最后的成败，关乎人类和地球的安危。

个人认为空战场面最为出彩，尤其是开场不久，无人机在陆家嘴上空，穿梭在我们无比熟悉的摩天大楼间的场面，有一种国产片里难得一见的想象力和场面调度功力。





过去我们总是在好莱坞电影里看到外星人入侵纽约和洛杉矶这样的大都会，这一次《上海堡垒》算是对标了这一操作，充分利用了上海的城市背景，让观众更有代入感。

其中最典型的一场戏，是结尾高潮处的上海陆沉，整座上海城在银幕上轰然坍塌，陆家嘴的高楼一个个倒下，黄浦江的江水漫延到地平线上，看上去完全是世界末日质感。这一幕不同于我们过去所说的“毁地标”，而是整座城沉入地表。





在这背后，是人类为了保卫地球不惜一切代价的勇气与决心，透露出一种浓浓的壮士断腕的悲壮与惨烈。是全片最视觉效果最震撼，也最能引发情绪共鸣的一幕。





当然，这一切的前提，都是影片的制作水准与最终呈现出来的效果。





同属国产科幻的先驱探路者，《上海堡垒》从最基础的概念设定，到最复杂的特效制作，都没有太多国内的经验可取，导演滕华涛也只能带着团队前往好莱坞取经。

在了解到好莱坞同行的制作规格和水准之后，像郭帆导演一样，他也一度感到绝望，因为我们与好莱坞的差距，实在过于悬殊。对方的制作成本，差不多是我们的十倍。





最后，整个剧组就只能依靠自己，在国内现有的条件下，一点点去明确每个人物、每种机器、每个场景的形象设定，一点点把那些脑海当中设想的场景，用特效来实现。最终的结果大家可以看到，其实也还不错。





整部《上海堡垒》，着力表现的是一种浓浓的重工业设计感。那些坚实的堡垒式的指挥部，那艘巨大的像一颗小行星般的母舰，那些厚重的装甲车以及更加敦实厚重的上海大炮，可以说与《流浪地球》里那个巨大的地下掩体和厚重的交通工具，是一脉相承的。

这种重工业质感，某种意义上也可以被认为是我们的科幻片在电影工业化这个方向上努力的直观呈现。科幻片这个注定要耗费极大人力物力，且需要大量分工协作的类型，要想做好，必须依赖电影的高度工业化。







《流浪地球》和《上海堡垒》最大的意义，也就在于此。要想拍出真正杰出的科幻作品，就必须有意识地一点点去探索与尝试。当然，尝试的过程中不可能做到尽善尽美，我也不认为《上海堡垒》拍得毫无瑕疵，到了值得被吹捧的程度。







但我还是为这部电影能拍成这样而感到欣慰，因为它守住了一部科幻片最根本的制作水准和整体质感，有了这个根基，细节上的修补与完善日后就有了一切可能。





更重要的一个原因是，它再次证明了国产科幻有这样一批电影人，实实在在地在朝这个目标去努力。哪怕每次只是进步很微小的一点点，也让我觉得兴奋。我相信，任何一个强大的电影工业，都是从这种最细微的进步发展过来的。





《流浪地球》和《上海堡垒》让人欣慰的另一点是，以导演为首的主创团队都对自己探路者的身份心知肚明，而且极为谦逊。他们知道自己可能只是国产科幻电影的一块“垫脚石”，未来一定会有人站在他们的肩膀上拍出超越他们的作品，但是他们愿意去扮演这样一个角色。





就我观察到的现象而言，其他一批同样在这两年尝试拍科幻片的国产电影人，也都有这么一个良好的心态。对于国产科幻片而言，这可能比一部电影的得失更加重要。

我相信在国产科幻这条路上，一定会有失败，会有不尽如人意的结果出现，但是最重要的是我们并不畏惧失败，不会因为失败而就此止步不前，放弃尝试，后者才是真正意义上的失败。





只要我们一直都在这条路上，未来我们一定会拥有属于自己的科幻杰作。





PS：至于传闻中的“恶意刷一星评价”的现象，跟相关业内人士了解了一下，的确存在恶性竞争的操作。这显然没有必要，甚至某种程度上是对艺人、对电影、对行业的伤害。我总觉得，每个人的观感因人而异，对国产科幻电影的宽容度也不一样，打低分也算正常，但最好还是不要恶意刷低分吧。





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