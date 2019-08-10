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《上海堡垒》科幻片中却有最动人的爱情

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2019-8-10 12:15:56

科幻片中向来很少在爱情上硬着墨，因为大都末世状态，生存还是毁灭已然让人头大，哪还有心思或者说戏份，留给爱情，但偏偏《上海堡垒》中，爱情让人动容，比之拯救世界，那短短“收到”两字，却更能震撼人心，让人觉得此前那不顾一切的冲向母舰，是能为所爱之人作的最勇敢的举动。

《上海堡垒》上映之初颇有负面声音，但我看过之后，反而觉得滕华涛导演向观众展现了另一幅末日景象，一种“虽千万人吾往矣”的勇气和决绝，一种虽城市陆沉却知道将可以更好的归来的希望，虽让人泪湿双眼但总是鼓舞人心的，而这一切，则是通过三个人未曾说出口的爱情，是的，在《上海堡垒》中，有，且有不止一场爱情。

一个是潘翰田与路依依的爱情，路依依曾说过如果不是因为外星人的入侵，她会嫁个人过小日子，潘翰田则说自己的愿望就是骑着摩托带着爱人到处转转，因为战争，他们并未对对方说出爱字，但并不消减这份爱意，所以潘翰田牺牲后，将摩托车钥匙留给路依依，证明自己当初这些话并非只是说说，而路依依喊着所爱之人的名字，作最后的抗击。

另一场爱情，则是江洋与林澜的爱情，从填报志愿开始，江洋对林澜的爱情就溢于言表，但直到最后，将手机锁进箱子之时，才最终鼓起勇气说出我喜欢你三个字，其实，我们知道，此前林澜是能接收到江洋对她的情感的信号的，女人是敏感的，不然，我们也不会在江洋的手机收件箱里，看到林澜每天会给他的“好好睡，晚安”，两个人为什么不能痛痛快快的说爱？——也是因为战争，迫在眉睫。

这种想爱却不能爱带来的煎熬，其实消解了战争前夕所有人心中那种焦虑和压力，对于一部抵御外星人入侵的科幻大片而言，看似有些重心偏移，但我反而恰恰觉得这是《上海堡垒》最富个性的地方，它不直面战争的残酷，而是让爱情畏首畏尾，是因为大家都知道，战争，终将再所难免。

而最终那场捍卫上海，拯救地球的空战，也打出了这部科幻片该有的视效画面，从指挥中心到仙藤基地再到深渊之井以至上海大炮，一层层被攻破的防线，一个个牺牲的人，因为之前的情感的堆积，此时才显现出这种慨然赴死的勇气所在，也正是影片收割眼泪的地方。

当然，还有杨建南对林澜的爱意，不管是身份悬殊，或者身份对等，所有的爱情，都未曾在战争之前讲出，但每个人因为这爱情，因为对这爱情的守卫，才会变得如此勇敢。

所以，守卫上海最坚固的堡垒并不是什么泡防御，也并不是上海大炮，是人藏在心中的爱情，正是因为爱，所以才会铸就外星人无法攻破的“堡垒”。


4.5 

上海堡垒 (2019)

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上海堡垒/Shanghai Fortress(2019)
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