“超人”渴望，大概是每个废柴青年内心深藏的秘密之一吧，过目不忘的记忆力，飞天遁地的体能，不但学习上秒杀对手，战场上也能拯救心爱女人于危情时刻，简直是地球的保护神，人类的大救星，《蛋黄人》通过一个脱离母体的变种外星生命体，使一个被暗恋女神忽视，被舍友无视，被对手轻视，且患癌只剩三个生命的大学生无意间变身超人的故事，但显然，这个故事还有更多话想和观众对谈。

首先是对于超能力的控制，面对突如其来的巨大能量，个人如何能够抵抗诱惑，成为重大考验，有时候，好人只是因为没有做坏事的能力而已，因而《蛋黄人》在对于超能力的使用上，显得更为谨慎——显然，人类没有完全将自己托管给“蛋黄人”，即使他有能力变成一个可以为所欲为的“混蛋”，但他仍能保持理智，使自己可以拦住另一支胳膊，将打向暗恋女神前男友的拳头，砸向了储物柜，继而，在网球赛场上赢得对方。

这是颇为理智的一个设计，符合角色大学生的身份，更为重要的一点则是，质朴和善良的基地，恰到好处的将故事留在了充满青春质感的校园中，说这部网剧是泛着柠黄色彩的青春校园版“毒液”，正是因为他没有张开血盆大口，一口咬掉对手的脑袋。

另一层深意，则是在现实中去验证书本中教条的可行性。在这场人蛋合体的变故下，人类李志远变成“充电器”，为外星萌物“蛋黄人”提供能量供应，但同时也被外星体治愈癌症，拥有超人体魄，这样的人蛋合体，显然是一种双赢，而且，“蛋黄人”也在载体匹配完成后，投入到认真的学习当中，所以，其后很多解决难题的思路，便是对这些从书本中学来的知识的验证。

导演在指导这部剧集的时候，也是刚刚结束校园生活，其实也有着如“蛋黄人”一样的迷茫，那就是书本上的教条在现实中，往往会让人碰壁，那么是否该就此放下底线，和这个世界一起同流合污？与之相对，是丧失思考能力听命于母体的反派外星人，他们则完美的印证着放弃思考后的危险和破坏力，所以，《蛋黄人》想要给我们的答案显而易见——在逐渐强大之后，仍能保持思考与初心，显然，正是个人人格的成长和完善的象征。废柴青年李志远就是这个幸运儿。

当然，这场出人意料的人蛋合体，也为观众释放出诸般笑料，比如在公众场合下袭胸女神，天台上让舍友看“蛋黄人”闹下的笑话，都在展现年轻人内心那些充满恶趣味的搞笑方式，而且，最重要的则是看废柴对暗恋女神的一往情深颇有治愈的慰藉，那才是青春该有的模样，不因力量而改变。

微黄微暴力的《蛋黄人》，一边暗恋一边拯救世界，可看。



