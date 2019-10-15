多面的悍匪 单面的港片

文/梦里诗书

一个尚能引人入胜的开端，却并没能带来足够酣畅淋漓的震撼。作为犯罪片的《犯罪现场》虽然用一场不断 发酵的珠宝劫案在开篇制造了一定的悬疑，但套路的港片模板，过多的剧情巧合，以及草草收尾的结局，都 使电影既匮乏细节的打磨，也令本自深邃的爱恨情仇浅尝即止。

堪为劳模演员的古天乐，这一次在电影中饰演了一个既穷凶极恶，却又情深义重的多面匪首汪新元，《犯罪 现场》的故事以汪新元带领小弟抢劫一家珠宝店后，小弟却意外被人所杀，在小弟被杀的现场只有一只鹦鹉 ，还有人看到了汪新元，这起案中案的嫌疑人也被警察指向了汪新元，然而随着张继聪饰演的颓废小警察林 法梁调查的深入，看似黑吃黑的凶手案却并没有那么的简单。

电影借此构建起了两条线索，一条是小警察林法梁对真凶的调查，一条是为了替兄弟报仇，也为找到真凶的汪新元，他的行动。正是这一警一匪，善恶难辨，两条线索的齐头并进，赋予了电影开篇以颇为不错的观感，而电影的真凶谜题其实并不算差，一个一如《东方快车谋杀案》的真相，其实是足够支撑起这一故事的，然而令人遗憾的正是本当抽丝剥茧般的解谜过程，却出现了偏差。

悬疑电影尤为重要的一点，便是人物的行为动机，但不论是悍匪汪新元，还是小警察林法梁，甚至于小警察的上司叶守正，这些对剧情推动起到至关重要人物的人物动机铺垫都是不足的，本来颓废的林法梁为何会突然变得行事积极，叶守正又如何会从一个坚守正义的警察步步蜕变，甚至作为主人公的汪新元他的果决和重情的矛盾又为何会在一人身上体现，蚂蚁的幻觉又代表了恩什么？这些本都可深攫的点，最终却都停留在了表象。

于此同时的，电影同样没有一个好的节奏掌控，古天乐与宣萱两位演员多年后再度携手的感情线,是电影所主打的一张感情牌，但这段感情线的穿插虽然展现了汪新元的温情一面，却不知节制，反成为了后端破坏主线的冗长之笔，而本拥有一个不错蓝本故事的《犯罪现场》，仍旧没有避免警匪港片的同质化，从枪战到爆破，从追车到打斗，这些其实并没有必要一定出现，也没有足够火爆的场面，其实不仅仅是造成了观众审美上的疲劳，同样也拖累了主线本该更进一步去洞悉人性，诱人共鸣的可能。

《犯罪现场》是一部有想法的警匪片，它借一位多面的悍匪，预洞悉人性的尺度，然而它又是一部守旧的香港动作片，单面直白的动作场面，只是给出了一纸对仗工整，最为常见的港片标答，使电影最终只停留在了中庸尚可的范畴。